La mort d’Archie Battersbee, 12 ans, est-elle scandaleuse ?

Le changement de nom du site va lui aussi s’imposer, au moins dans les esprits .

Rakatovox (j’évite sur le coup la variante qui me plait mieux, et évoque mieux la réaction viscérale désormais induite par une lecture complète, mais dont le caractère rédhibitoire de jeu sur les noms est punissable en ces lieux...), ça se retient bien, on saura vite quel site zapper, comme on sait déjà quels articles ne pas lire ( se limiter au titre et au dernier paragraphe suffit généralement à bien cerner le message) .

Sinon, on est visiblement toujours sur les (bons) rails : trémolos vibrants sur le thème de la fin d’une vie, certes triste et regrettable, au moment même où les semeurs de mort planétaires (des deux camps) procèdent par paquets de mille sans que beaucoup s’en émeuvent, se contentant d’y voir une responsabilité à sens unique, peu d’émotion donc, à voir la notation de l’article « Plaidoyer contre la guerre... », loin de faire l’unanimité .