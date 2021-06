La pandémie sort du puits

Il aura fallu attendre 18 mois pour enfin voir poindre un début de vérité, et une vidéo émanant du Sénat américain vient de traverser l’Atlantique, dévoilant une vérité qui pourrait déranger nos « responsables sanitaires » remettant en cause leurs stratégies.

Ces Sénateurs ont en effet déclaré que « la version officielle de la crise covid-19 est un mensonge »... en écho à ce message d’une internaute publié sur FB... « Nous n’assistons pas à une quelconque crise sanitaire, mais à un épisode de dressage généralisé d’animaux domestiques appelés citoyens ».

Pour rentrer dans le détail, les sénateurs ont déclaré : le récit officiel sur le coronavirus est un mensonge... affirmant que les médias masquent la vérité, se faisant complices de ce mensonge.

Ils pointent aussi du doigt l’industrie pharmaceutique, l’OMS, en mettant dans le même sac les géants du numérique...

Et finalement ils jugent que la Chloroquine, et l’Ivermectine sont réellement efficaces pour lutter contre le coronavirus.

Extraits de la vidéo (c’est la sénatrice Blackburn qui s’exprime à la tribune) : « nous savons que Facebook est récemment revenu sur sa décision sur le fait de retirer tout type d’information qui disait que cela venait du laboratoire de Wuhan, que Pékin devrait être tenu responsable...YouTube avait déjà annoncé qu’il allait censurer tout contenu qui contredirait l’OMS...YouTube a même retiré la vidéo de certains médecins qui remettaient en question l’utilité du confinement...Nous nous questionnons ce que cela fait à la population et surtout à nos enfants ?...Twitter a verrouillé le compte d’un Virologue chinois qui était en train de dire « c’est ce qu’ils sont en train de faire, des recherches en gains de fonction, ce qu’ils font à l’institut de virologie de Wuhan », demandant des comptes au parti communiste chinois.

Puis le Sénateur Braun prend la parole.

« je vais vous dire maintenant par où nous devons commencer... il s’est passé quelque chose d’unique, je pense, juste la semaine dernière... où il y eu un consentement unanime, (...) nous avons obtenu du Sénat qu’il demande à nos propres agences de renseignement de divulguer les informations que nous détenons.(...) « Pourquoi ne pas commencer par le Président Biden, lequel a parlé au secrétaire d’état Blinken : il n’y a aucune raison valable pour laquelle vous ne voudriez pas publier cette information. Nous devons commencer par aller au fond des choses... et de conclure en demandant que l’information soit déclassifiée ».

Suit le Sénateur Marshall, qui, après avoir lu les mails du Dr Anthony Fauci, déclare : « j’ai appris en sciences de 10ème année tout ce que j’ai appris en tant que médecin... », puis il a déploré que les scientifiques aient rejeté l’hypothèse scientifique qui consistait à dire que ce virus ait pu sortir du laboratoire de Wuhan (écartant l’hypothèse « chauve-souris »)... il a ensuite dénoncé le fait que tous ces responsables se sont mis d’accord pour raconter une autre « vérité »... écartant la possibilité d’une fuite de laboratoire.

Vient alors le Sénateur Johnson, qui a pointé la responsabilité du Dr Fauci, qui a financé ce type de recherche pendant des années, cachant aux yeux de tous la portée de ses recherches, et permettant ainsi à la Chine de lui donner un délai de 18 mois pour détruire les preuves.

Il affirme aussi que la Chine est coupable, elle savait qu’ils avaient fabriqué un virus mortel...

Puis le sénateur a défendu les méthodes possibles, évoquant celles du Dr Peter McCulloch, qui préconise des traitements précoces. Il a accusé les médias (et les gouvernements) qui ont réprimé et censuré les médecins qui ont eu le courage de proposer des médicaments génériques et bon marché, Ivermectine, Chloroquine... qui auraient pu sauver la vie de 600 000 américains.

La parole est alors donnée au Sénateur Wicker qui s’en est pris à la poignée des grands patrons d’Internet (il évoque les grandes plateformes technologiques.ndlr) qui, grâce à leur puissance, décident quelles sont les informations que le public va avoir à disposition, et quelles informations seront censurées... il annonce par la suite une proposition de loi qui ne permettra plus à ces « responsables internet » d’imposer leur volonté, sur la base de leurs propres opinions, affirmant qu’il s’agit d’une grave menace pour la liberté...

Penchons-nous maintenant sur ce fameux Dr Fauci, évoqué par ces Sénateurs.

Le Dr Fauci à la particularité d’avoir publié 3200 emails, restés confidentiels jusqu’à ce que l’association FIA (Freedom of Information Act) obtienne leur publication.

Dans tous ces mails, on découvre qu’il correspondait avec le patron de FB, mais aussi avec la fondation Bill Gates, et qu’il avait reçu une nombreuse correspondance indiquant que le virus provenait du laboratoire de Wuhan.

Il évoquait aussi la manière dont les chercheurs américains, et chinois manipulaient les virus pour mieux comprendre comment ils peuvent s’attacher aux humains.

On comprend que cela ait pu émouvoir le Sénat américain, d’autant que ça confirme les affirmations données d’une part par le Prix Nobel, le Pr. Luc Montagnier, et par la généticienne Alexandra Henrion-Claude...

Montagnier avait toujours affirmé que ce virus était d’origine non naturelle, et que les vaccinés produisaient des variants de plus en plus dangereux pour les non vaccinés... lien

Quant à la généticienne, elle est une figure de proue contre les vaccins anti-coronavirus. lien

Elle estime que ces « vaccins » sont de nature à nous modifier génétiquement, et il est vrai que l’on peut s’interroger lorsque l’on voit des vaccinés devenus « aimantés »... un objet en métal posé sur l’endroit de la piqure reste collé, et les nombreux exemples filmés prouvent qu’il ne s’agit pas d’une supercherie, même si les médias traditionnels s’escriment à prouver le contraire, évoquant des fake news. lien

On ne peut passer sous silence les autres effets secondaires générés par ces vaccins, et selon EudraVigilance, au 8 mai dernier, on comptabilisait plus de 10 000 décès en UE, et plus de 400 000 « complications ».

Le détail par type de vaccin est sur ce lien

A ce stade, un petit flashback s’impose.

Le journaliste Jean Robin, avait largement fait le tour de la question, (lien) évoquant la censure exercée contre les lanceurs d’alerte en Chine, (lien) mais aussi, la complicité qu’elle semblait avoir avec l’OMS (lien)... et après un « silence radio » du 2 au 18 janvier, le fameux banquet qui, le 18 janvier 2020, avait réuni 100 000 personnes (lien) faisant d’eux une potentielle bombe biologique...puis, étrangement, alors que, dès le 20 janvier, interdiction était faite aux Chinois de voyager dans leurs pays, (lien), ils étaient paradoxalement autorisés à se balader dans le reste du monde, même si le nombre de vol avaient été limités à partir de juin 2020. lien

Ce n’est d’ailleurs que le 6 novembre 2020 que la Chine ferma vraiment ses frontières...mais, comme on le sait, le virus avait eu largement le temps de se propager...lien

Il n’est pas inutile non plus de rappeler que Laura Ingraham, présentatrice vedette de Fox News a récemment évoqué le fameux rapport Rockefeller, (lien) dans lequel aurait été mentionnée en 2010, la pandémie qui allait se produire 10 ans plus tard...lien

L’occasion d’évoquer un documentaire, « le culte de la virologie », documentaire dans lequel sont abordées les techniques frauduleuses que les scientifiques ont utilisés pour créer de toute pièce un scénario d’épidémie catastrophe, ayant plongé le monde dans une hystérie massive jamais vu auparavant. lien

Finissons par une bonne nouvelle, en rappelant que les moyens naturels existent pour lutter, voire détruire les virus, et si l’on en croit le site « santé magazine », entre les Echinacées, le cyprès, le sureau, le ganoderme, (un champignon) sans oublier le radis noir, le cassis, voire le ginseng, le lichen d’Islande, l’ail bien sûr, et de nombreuses huiles essentielles...nos plantes détiennent des bienfaits insoupçonnés. lien

Il serait dommage d’oublier dans cette liste, la fameuse Artemisia , cette plante africaine, qui pousse aussi chez nous...mais on connait moins les pouvoirs du Baobab, de certaines espèces de câpres... lien

Je vous invite aussi à découvrir : « ces plantes qui tuent les virus »... publié en 2009.

Ajoutons que les rares patients qui ont rarement utilisé d’antibiotiques auront fatalement de vaillants anticorps qui leur offriront une bonne immunité. lien

Comme dit mon vieil ami africain : « un seul doigt ne peut pas prendre un caillou ».

Le dessin illustrant l’article est de Bennett

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

