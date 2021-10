La peur pour tuer la liberté ?

Et pendant ce temps là, on prolonge le pass sanitaire de plus de 6 mois sans controle parlementaire, on envisage de forcer la population à l’injection d’une troisième dose, de piquer les mioches, alors même que le taux d’incidence est dérisoire, que les hospitalisations sont au plus bas, que le nombre de morts imputés au COVID (qui est fortement sujet à caution) est insignifiant... Pourquoi ?

Zemmour a remplacé le virus. Un sujet chasse l’autre

Et les gens gobent

Perso je me demande à quel moment les gens vont réaliser qu’on les a vraiment pris (et à raison pour une majorité d’entre eux) pour des gros cons.