La pollution lumineuse

J’ai lu, il y a quelques semaines, le résultat de deux études¹ à propos de la sécurité.

La première concerne les cambriolages et diverses atteintes aux biens d’autrui. Elle va complètement à l’encontre de ce que l’on pense en général. Les malfrats expérimentés préfèrent intervenir, et de très loin, dans des zones bien éclairées. Et cela pour deux raisons. D’une part, le guetteur voit parfaitement toute la scène et peut prévenir en temps utile les intervenants. D’autre part, dans un milieu bien éclairé, les lampes de poche utilisées par les cambrioleurs passent totalement inaperçues.

Le deuxième étude a été faite dans une ville moyenne (70.000 habitants) d’un pays scandinave (Hollande ou Danemark). Les autorités de cette ville ont entièrement supprimé les nombreux signaux routiers, stop, cédez le passage, passages piétons, vitesse limite, etc. Ils ont aussi supprimé en très grande partie l’éclairage nocturne. Il ne reste en vigueur que la priorité de droite, et la priorité des plus faibles face aux plus forts, piéton vs vélo, vélo vs scooter, scooter vs auto, etc. Et en cas d’accident, le plus fort est très sévèrement puni.

Les résultats, de nouveau, contredisent le sens commun. Il y a eu une très nette diminution des accidents et, cerise sur le gâteau, la circulation est devenue bien plus fluide.

Les résultats ont été tellement positifs que d’essai, la mesure est devenue pérenne.

1) Je suis un lecteur acharné, voire compulsif, je me souviens des idées, mais pas des références de mes lectures, si bien que je suis incapable de fournir les sources. Mais soyez assurés qu’elles sont sérieuses, autrement, j’aurais oublié l’idée.