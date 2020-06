La Suppressivité française : faites une dépression, ne vous supprimez pas, mais survivez dans ce climat

C'est un fait connu que les Français consomment trop de médicaments. En 2016, FranceTVinfo questionnait : les Français consomment-ils trop de médicaments ? Or pour se poser la question, il faut déjà sentir qu'elle se pose, si le questionnement est honnête. Et, je vous le donne dans le mille, l'article répond par oui. Oh bien sûr, entre ces médicaments, il y a beaucoup de pilules a priori bénignes et lambdas, dont il ne faut pourtant pas abuser (suivez les recommandations prescriptives de votre pharmacien). Cela implique statistiquement que tous les types de médicaments sont consommés, jusqu'à ceux nécessitant une prescription médicale, tels que le fameux Prozac antidépresseur. La dépression est une maladie lourde, pas une déprime. Mais elle est la maladie du siècle selon Futura-Sciences, qui le dit aussi sous forme de question : Dépression, douleurs lombaires et cervicales, maladie du siècle ? On présume bien que la réponse est oui.

C'en est au point que la revue l'Histoire y consacre un article généalogique :

Dans la première moitié du XXe siècle, la dépression n'est qu'un syndrome repérable dans la plupart des maladies mentales psychoses* et névroses*, et ne fait l'objet d'aucune attention particulière dans nos sociétés. Tout change dans les années 1970. L'épidémiologie psychiatrique montre alors qu'elle est le trouble mental le plus répandu dans le monde, tandis que les psychanalystes perçoivent une nette croissance des déprimés parmi leur clientèle. C'est sa réussite médicale. La dépression est par ailleurs tenue par les médias pour une « maladie à la mode », voire le « mal du siècle ». Autrement dit, c'est moins la dépression qui est nouvelle que son ampleur.

Ampleur du phénomène, donc. Voyons les chiffres sous Doctissimo :

Effarant. Et ça continue, sur le site médical Onmeda, cette fois-ci sans question : Dépression : la maladie du siècle. Le docteur Alain Gérard chez Albin Michel : Dépression, la maladie du siècle. Le site Allodocteur de la télévision France 5 : Dépression, la maladie du siècle. Où, répétons-le, les Français consomment trop de médicaments, prenez France Culture : Trop de médicaments. Ou Doctissimo encore : Il y a trop de médicaments en France.

Ainsi, on aura beau dire, il n'est pas si mauvais que nos gouvernements ne remboursent plus un certain nombre de produits pharmaceutiques, et l'on ne pourra pas dire que cela arrange « le lobby pharmaceutique », même quand on se sent lésé pour l'homéopathie.

À partir de là évidemment, il est permis de dire que la société industrielle, avec sa division du travail, son ère des masses, sa sérialité, ses déréglements du paysage et sa distantication sociale, n'apparaît pas sous son meilleur angle*.

Du moins est-ce une corrélation, n'est-ce pas, car aucune causalité directe n'est formellement possible. C'est comme avec l'activité humaine et le réchauffement climatique, qui est en train de ralentir l'avènement de la prochaine ère glacière : étant donné que ce sont des corrélations multiples, sans causalité unique comme un panneau de circulation, nos habitudes réflexes nient (et puis, après tout, si la prochaine ère glacière est ralentie, nous pourrons aller à la plage, sauf si c'est le réchauffement lui-même, qui nous conduit à la prochaine ère glacière figuez-vous ! comme dans le film** …). Mais revenons à nos moutons :

Il y a donc une corrélation entre la dépressivité et le monde dans lequel on vit. Des agents pathogènes l'animent au cœur (l'organisation du monde, c'est vrai, mais aussi les malveillants, ou bien la misère sexuelle entretenue par les hashtags, le sadomasochisme élitaire, l'« estremdrwate » ou le populisme, etc.).

En effet, une population dépressive, c'est une population faible ou affaiblie. Tout le monde n'est pas dépressif au sens psychiatrique du terme, mais les états dépressifs (troubles bipolaires, maniaco-dépressifs, etc.) se développent. Et étant donné que dans son Histoire, la dépression était originairement de l'ordre des psychoses, avec le développement de la dépressivité, se développent aussi les psychoses : les tempéraments schyzothymes voire schyzoïdes, les mœurs paranoïdes, les pathologies narcissiques (de l'égocentrisme à la perversion en passant par la mégalomanie), etc.

Et puis, essentiellement, les démarches de nature passives-agressives.

La personne passive-agressive démarche ainsi : rien n'a eu lieu, que d'emblée elle est dans une forme de défensive. Or, comme la meilleure défense, c'est l'attaque, la personne passive-agressive attend en embuscade le prétexte pour retourner contre vous un agissement ou une parole, qui avait un sens pourtant différent. Il s'agit d'une perversion du sens : le sens réel de ce que vous faîtes ou dîtes, est distordu sous le coup de son utilisation comme prétexte. Les garces, hommes ou femmes, connaissent cela.

Si l'on peut dire, l'opération de « prétextuation » passive-agressive, impose violemment son mauvais sens, sur le bon sens de votre démarche. La « prétextuation » inocule soudain le doute sur votre intention, votre nature et votre impact. Or, il est sain de douter, normalement. Mais ici, votre doute est la porte ouverte à l'agression après la « prétextuation ». Selon une mentalité archaïque sauvage de la part de la personne passive-agressive, votre doute est démentiellement pris, pour la permission de déduire qu'on avait raison de prétexter, parce qu'on a réussi à vous faire douter. Bien entendu c'est complètement débile, mais que voulez-vous : quand on en est là, on n'est plus à une fallace près.

C'est une opération tout à fait singulière qui a lieu, bien connue des psychologues humanistes toutefois tels qu'Eric Berne en analyse transactionnelle : la (supposée) victime s'est transformée en bourreau, et elle diffuse sa haine avec bonne conscience. Elle aura même pour elle la morale et toute la bien-pensance. C'est qu'elle était la (supposée) victime, vous comprenez ! … Et nous avons là l'explication de bien des phénomènes contemporains, des ressorts psychologiques employés contre les Nord-Atlantiques, de la part des islamophiles obligatoires ainsi que des négritudes militantes contemporaines.

Mais il y a plus croustillant encore : c'est proprement le regard de Christophe Castaner, alors qu'il devrait incarner la confiance. Emmanuel Macron en use aussi à ses heures, bien qu'il passe pour un superhéros de comics auprès des écoliers … (on voit mal auprès de qui d'autre, sinon)***.

Bon. Vous savez ou devinez déjà, que le victimisme est une stratégie de communication. À ne pas confondre avec les victimes avérées. En l'occurrence, les victimes du victimisme, qui se comptent actuellement par millions, surtout quand elles sont racisées en tant que Blanches et stigmatisées en tant qu'Occidentales.

Mais revenons-en à la France : la France bouffe du médoc et déprime ce qui s'appelle déprimer, voire faire une dépression. Elle vit dans son grand délire par contagion, et l'on ne parle pas du covidisme là. Or, tous les techniciens le savent : un système, pour fonctionner, a besoin d'une certaine pression. Si cette pression est une répression, la machine est freinée (anti-Gilets jaunes, confinement, etc.). Mais si c'est une dépression, la machine manque de puissance. On cherche aussi, naturellement, à éviter la surpression, sinon elle explose. Il y a donc un état de pression optimale, avec certaines zones de compression suffisante.

Et puis, humainement, d'aucun(e)s cherchent à faire impression. Ceux(celles)-là, font d'autant plus impression, qu'en face les personnes sont en état de dépression. En effet, les personnes dépressives sont aussi celles que l'on peut qualifier d'impressionnables. Mais, les choses n'étant jamais aussi simples, ça n'est pas parce que des personnes sont impressionnables par dépression, qu'elles réagiront selon l'effet escompté. La dépressivité seule ne suffit pas, et c'est un jeu dangereux.

Car, en effet, même si la dépressivité se laisse impressionner par le victimisme, il se trouve que les personnes dépressives entrent dans des formes de victimisme passif-agressif. Disons à leur décharge, que les vraies dépressives (et se sont souvent des femmes, mais pas que) … les vraies dépressives, n'ont pas d'autre solution que de devenir ainsi « victimistes ». C'est pénible voire insupportable de les vivre à la longue, malgré toute bonne volonté, mais néanmoins on ne peut pas leur en vouloir : elles sont malades, ce qui s'appelle malade en psychiatrie.

Maintenant, élargissez la question en sociatrie (or l'article que vous lisez, est une esquisse sociatrique) : vous vous retrouvez face à une épidémie de dépressivité – non, non, rien à voir avec le covidisme …

Là donc, vous pouvez vous dire que « l'ambiance », « le bain », « l'humeur générale », dans laquelle se trouve la société, est belle et bien de type passif-agressif, avec toutes les psychoses afférentes évoquées précédemment. On a affaire à une sociose, qui touche toutes les couches sociales, du haut en bas de l'échelle sociale, de gauche à droite de l'échiquier idéologique, devant ou derrière les apparences. Evidemment comme toujours, ce sont les éminences grises qui donnent le ton : imaginez donc leur état aggravé, et la gravité de l'état des représentants publics qui leur font confiance !

En France, nous en sommes là. Et ce n'est pas une causalité de le dire, mais une corrélation forte, on aurait envie de dire de bon sens, même si elle n'est pas de sens commun****. Et c'est là que les choses tournent à la suppressivité, écoutez bien :

Si la dépressivité règne, si les comportements passifs-agressifs règnent, au point que tout un chacun s'abîme dans une existence aspirationnelle dans la fébrilité face à autrui et au monde – avec néanmoins une forte espérance et ses valeurs propres, – eh bien, il n'y a plus personne pour être réellement ex-pressif, c'est-à-dire pour exercer une pression alentour, de sorte à ce que des compressions et des pressions tiennent l'ensemble. Oh bien sûr, des appels à la francheté ou à l'expressivité, vous en avez, et ils se multiplient évidemment. Néanmoins, la maladie demeure.

Aussi, la société est-elle en état de sous-pression. Or, la sous-pression se dit avec le bon préfixe sub-pression, qui donne suppression. Il y a mœurs suicidaires, envie de se supprimer, et tout le monde y pense plus ou moins.

Là, on gagne à s'intéresser à l'état des lieux du suicide en France. Le dossier public date de 2011 et n'a pas été mis à jour depuis ! On nous apprend que de 1990 à 2010, le nombre de suicide à chuté de 1000, ce qui n'est pas mal, étant donné que la population augmente. Mais rien ne dit que cette descente a continué. Et, surtout, le nombre de suicidé(e)s s'élève à 10000. 10000 suicidé(e)s chaque année ! Les femmes font 65% des tentatives de suicide, mais les hommes vont jusqu'au bout aux trois quarts … donc chaque année 7500 hommes se suicident, et essentiellement actifs ! C'est plus que le nombre d'accidentés sur la route. Donc, le travail n'aide pas à se sentir mieux, et ce n'est pas étonnant qu'il y ait des burn-out à foison. 36% des Français en sont là.

La France, bien au-delà d'une dépressivité, est au stade de la suppressivité. En état permanent de sous-pression, du haut en bas de l'échelle sociale, de gauche à droite de l'échiquier idéologique, devant ou derrière les apparences, il appert que nous ne sommes plus qu'animés par l'envie de nous supprimer. Le nihilisme est grand au point que France Culture parle de siècle du nihilisme, de façon tout à fait raccord avec la dépression, et les ouvrages d'Eric Zemmour tels que le Suicide français n'en sont qu'un symptôme exacerbant. Au-delà des effets de mode dans la tournure de phrase, le nombre de suicidés, de burn-out, de dépression psychiatriques et de médicaments consommés, sont factuellement édifiants.

Seulement tout le monde ne peut ni ne veut pas en mourir, et revoilà donc cet état de suppressivité. Où, littéralement, les Français font tout pour se supprimer sans en mourir. Dans leur for intérieur bien sûr, mais aussi entre eux. Souvenez-vous du macronien « il n'y a pas de culture française » en campagne, etc. Ce n'est pas que nous aimons ça, mais que nous ne savons plus comment jouir autrement qu'en adoptant le statut de martyrs. C'est triste à mourir … de rire ! … où nous avons les Dieudonné que l'on mérite. C'est aussi simple que ça : la suppression est bien plus à la mode que la subversion.

Et vous, à quel point êtes-vous suppressif(ve) ?

* Même si l'Union Européenne s'y complaît. Et que les masses s'y perdent. C'est que l'utopie libérale tourne à l'anarcho-féodalisme. Bien que nous aspirions tous à une insouciance rationnelle, dans nos pulsions intellectueuses. Sur la base étasunienne d'une French theory erronée.

** Ce qui pourrait faire réémerger le Doggerland.

*** Enfin, là, l'idée est avant tout de parler à « l'enfant en nous » par identification projective. Ça ne marche vraiment bien que si vous vous y identifiez projectivement, évidemment.

**** Les zététiciens voudraient pour nous faire déprimer quant à nos fiabilités, en se demandant tels de petits Socrate banals, « qu'est-ce que le bon sens ? » … Il n'est pas malsain de se poser la question en soi, mais quand ça vient dans un débat pour le détourner, ce n'était que rhétorique (comme quoi, la zététique se retourne contre elle-même, à la folie de mauvais sens, bien que j'apprécie le scepticisme par ailleurs.



