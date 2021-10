La terrifiante opinion sur les réseaux sociaux

L'opinion : Un mal viral sur les réseaux sociaux Plus que jamais, chaque individu, qu’il soit une personnalité ou un anonyme, chaque marque ou enseigne, qu’elle soit petite ou une méga-structure, n’agit qu’à l’aune de la terrifiante opinion publique qui sévit sur les réseaux sociaux :

LezAPe - Articles psychologiques sur les comportements de l'enfant L'anonyme tombé.e en "dislike" : Quel.le adolescent.e accepte aujourd’hui cet anonymat comme une chose normale ? Facebook,Twitter, Google Plus, Tumblr, Linkedin, Viadeo, Meetup, Instagram, Tik Tok…, depuis l’avènement de facebook en 2004, les réseaux sociaux se multiplient de façon exponentielle sur internet. Les adultes responsables que nous sommes, avons d’abord pensé qu’il s’agissait d’une occupation juvénile et inoffensive : Montrer sa face sur facebook, son beau caniche, sa tarte au citron, ses amours, bref, étaler sa vie d’adolescent.e en mal de reconnaissance. Puis nous avons rapidement pris conscience de la face cachée de l’outil, de son côté addictif, qui agissait comme une véritable drogue chez ces sujets. Nous avons vite compris que ce monde virtuel, loin d’être inoffensif, causait des dégâts bien réels dans les cœurs et les âmes de nos cher.e.s ados, qui, insuffisamment liké.e.s, avaient le sentiment d’être tombé.e.s en « dislike » et de n’avoir aucune existence valable. Et pis encore, les rumeurs venant égratigner la réputation des facebookeur.euse.s, habile manœuvre de quelques trolleur.euse.s averti.e.s, certains ont même décompensé (dépressions névrotiques ou délires psychotiques), désespérés de ne pouvoir restaurer une image positive d’eux-mêmes. Ce qui comptait désormais pour ces personnes, n’était pas ce qu’elles étaient dans la réalité, mais ce qu’on croyait qu’elles étaient dans le monde virtuel.

Ainsi échaudées, elles se sont mises à réfléchir au "qu’en dira-t-on" sous toutes les coutures avant de poster la moindre photo ou commentaire. Leur obsession ? Que rien n’émanant de leur personne ne puisse donner prise à la calomnie. Pourquoi alors ne pas s’extraire tout simplement de ce monde impitoyable en fermant son compte une bonne fois ? Certains y parviennent quelques temps, mais s’inscrivent quelques semaines après sur un autre réseau, machinalement, sans même s’en rendre compte.

Vous l’avez compris, il n’est donc plus possible de se passer d’exister sur ces réseaux que l’on sait pourtant dangereux. Une solution s’impose alors pour s’y sentir bien, à l’abri des mauvais jugements : s’inventer une vie glamour. Le parfait bonheur ! On voit alors comment, esclaves de l’opinion d’autrui, ces sujets en viennent à fonctionner de façon factice par des selfies qu’ils enjolivent, et en distillant des likes intéressés qui n’ont bien sûr rien de sincère. Pour les plus jeunes et vulnérables (les plus dépendants ne bénéficant pas d'un entourage suffisamment solide), nous sommes probablement là dans la construction d'un narcissisme fragile que le réseau peut faire voler en éclat à tout instant !

Les personnes connues :

Et pour les personnalités me direz-vous, qu’en est-il ? Je vous répondrais qu’évidemment, celles-ci ont aussi compris que les réseaux sociaux étaient incontournables, mais qu’ils étaient à manipuler avec la plus grande délicatesse. Bien utilisés, ils peuvent en effet s’avérer un trésor pour leur image de marque, mais il suffit d’un tweet envoyé à la va vite, d’une maladresse quelconque, pour sérieusement altérer cette image. Le mal devient alors viral, les traces répandues sur la toile indélébiles. Parfois même, la rumeur enfle alors qu’ils ne parviennent pas à connaître son origine. Comme pour nos anonymes, beaucoup surjouent alors un personnage, dans une tentative parfois vaine de maîtriser leur image. Nous connaissons d'ailleurs bon nombre de célébrités qui, déjà fragiles narcissiquement, n'ont pas survécu à une surexposition médiatique amplifiée aujourd'hui par ces réseaux sociaux, leur moindre faits et gestes étant commentés, puis déformés (fake news etc). Selon wikipédia, ce que l'on appelle l'opinion publique désigne l'ensemble des convictions et des valeurs, des jugements, des préjugés et des croyances plus ou moins partagées par la population d'une société donnée. Cette définition se situe bien sûr aux antipodes d’une pensée rationnelle et raisonnable. Ainsi, l’opinion publique est capricieuse et imprévisible, elle peut faire et défaire des carrières en un instant. Il n’y a désormais plus un spectacle qui ne se termine par la fameuse formule : « Et surtout n’oubliez pas de nous mettre quelques étoiles sur billetréduc… », l’artiste sachant parfaitement que sa survie dépend en grande partie du bon commentaire.

Les marques : la guerre des étoiles !

Créer la confiance, soigner son image, depuis longtemps les marques savent que leur marketing ne peut plus se limiter à la simple publicité qu’elles imposent à des clients béats. Elles doivent désormais compter avec les avis (commentaires) de ces derniers, qui eux seuls détiennent le pouvoir d’inspirer la confiance ou la méfiance. Et selon le poids de la marque sur le marché, la méfiance peut se chiffrer en millions d’euros de pertes. Il va alors s’agir de maîtriser le mode d’évaluation cinq étoiles devenu la norme sur internet. Par maîtrise, il faut entendre une manipulation de l’opinion via de faux avis positifs, mais aussi une lutte éreintante contre les vrais avis négatifs, certaines enseignes n’hésitant pas dans ce contexte à proposer au client un remboursement contre le retrait du mauvais commentaire. Ces responsables sont donc pris.es d’une peur panique qu’une mécanique incontrôlable s’enclenche et que la marque soit boycottée par tout un réseau. L’opinion publique en effet capricieuse pour l’artiste comme nous l’avons dit, l’est aussi pour l’enseigne, qui peut voir son image et ses bénéfices sérieusement malmenés par elle.

