La vaccination contre le covid-19, ça marche !

Personne n’a encore mentionné la critique de Pierre Chaillot sur ce rapport du DRESS. Elle est simple : ce rapport a « oublié » la moitié des morts du covid. Je vous passe les détails, vous regarderez la vidéo pour en avoir, mais cette « erreur » vient du fait que seules les personnes testés positives et mortes du covid sont prises en compte. Les personnes reconnues mortes du covid mais non testées représentent la moitié des décès et elles sont, je vous le donne en mille, des personnes vaccinées et donc non testées.

Pour ceux qui douteraient de cet oubli, je vous invite à regarder en page 3 du rapport donné par non ami Rakoto. Les données ont été actualisées par rapport à l’analyse de Pierre Chaillot mais l’erreur se retrouve : alors que la base de SPF donne 128 morts entre le 19 et le 25 juillet, ce rapport n’en compte que 99. Soit 29 de moins. Le ratio change complètement. En ajoutant ces 30 au nombre de vaccinés (et cela paraît logique, pourquoi tester systématiquement les vaccinés ?), on a donc 43% des décès doublement vaccinés, ce qui correspond à peu près exactement au pourcentage dans la population totale. L’échantillon est trop faible pour aboutir à une conclusion, il faudra attendre quelques mois pour avoir confirmation. D’ici là, j’admire ceux qui ont encore confiance dans le « vaccin » !

Source de l’analyse de Pierre Chaillot : https://www.youtube.com/watch?v=hLARwm6jqbA