Le « chemin d’espoir » d’Emmanuel Macron

« Un an de peine, d’épreuves, où nous aurons été au moins 4 millions et demi à contracter la maladie et où bientôt 100 000 familles auront été endeuillées. Un an d’efforts pour tous. D’angoisses, de sacrifices. De fierté aussi et d’actes héroïques. Un an où, ensemble, nous avons résisté et appris. Un an où nous avons tenu. » (Emmanuel Macron, le 31 mars 2021).