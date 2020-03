Le Coronavirus COVID 19 : un migrant venu de CHINE

Le péril jaune est défini à la fin du XIXᵉ siècle par la crainte de voir les chinois surpasser les Blancs et gouverner le Monde... C'est ce qui se passe aujourd'hui.....

La CHINE est devenue une superpuissance, c'est le pays du dynamisme économique qui distance largement une France qui, à l'inverse, perd son industrie et ses emplois.

Geoffrey MURRAY décrit la CHINE comme la prochaine superpuissance du XXIème siècle dans son livre LA CHINE : LA PROCHAINE SUPERPUISSANCE.

La Chine a la plus grande croissance du PIB au monde chaque année ; son territoire est le troisième plus grand par la superficie et sa population dépasse 1 milliard 300 millions d'âmes.

Son armée est la plus importante au monde, et elle dispose de l'arme nucléaire.

D'après la Banque Mondiale, la Chine pourrait devenir la première puissance économique de la planète en dépassant les États-Unis entre 2020 et 2030....

Mais la CHINE s'est aussi le plus gros pollueur de la planète, qui inonde l'Europe et le monde entier de ses produits ....

Le coronavirus (COVID 19) qui a infecté l'Europe, cet intrus tueur, risque de modifier les données de la mondialisation par la prise de conscience de la dépendance des occidentaux par rapport à la Chine,

D'autre par les dégâts produits par la mondialisation et par les industries vont conduire les politiciens à intervenir dans l'économie pour limiter les pollutions et pour protéger la planète sous la pression des mouvements et des partis écologistes.

La France est trop dépendante de la CHINE

La pandémie du coronavirus fait apparaître la dépendance de la France à l'égard de la Chine pour la production de médicaments dans un moment tragique.

La délocalisation de ce secteur sensible fait que la France n'est plus autonome, et l'on constate les problèmes que cela représente aujourd'hui avec la pandémie. Que se passerait-il si la Chine qui est aujourd'hui partenaire commercial, devenait demain un ennemi ?

La Chine est devenue le centre névralgique de la production de tout une gamme de produits qui vont des médicaments aux éléments nécessaires à la fabrication de téléphones et autres....

On l'aura compris facilement, cette situation n'est pas acceptable car elle met en péril notre sécurité, notre santé, notre économie.

A l'inverse, la Chine dispose d'une économie robuste, du fait de son dynamisme, de ses usines, de son marché intérieur, et de sa politique nationaliste...

Si la France veut à l'instar de la Chine, dynamiser son économie, elle doit relocaliser ses usines de production de médicaments, de voitures, d'électroménager, etc... non seulement pour assurer son approvisionnement, mais pour recréer des emplois.

En effet en relocalisant les usines qui se trouvent en Chine, dans les pays de l'est et autres, nous retrouverons plus d'autonomie, mais aussi nous créerons des emplois, le dynamisme reviendra en France en même temps que nous diminuerons notre dépendance à l'égard de la Chine.

Les créations d'emplois permettront ainsi de réduire les déficits de la Sécurité Sociale, des ASSEDIC, etc... puisque de nouveaux salariés paieront des cotisations....

Si la Chine est aujourd'hui une superpuissance, c'est parce qu'elle a développé son économie, implanté des usines, multiplié ses laboratoires de recherches, investit dans ses infrastructures etc...

.Il est impératif que la France remette en place un Commissariat Général au Plan ( institution française ayant existé de 1946 à 2006, chargée de définir à titre indicatif la planification économique du pays, notamment via des plans quinquennaux) pour la mise en place de plans destinés à redonner au pays un dynamisme économique par l'implantation d'usines,(relocalisation de la production en France), et aussi une meilleure efficacité à l'Administration par des investissements financiers pour assurer un bon fonctionnement des services publics (hôpitaux, justice, police, armée, etc....)

Pour cela, il faudra évidemment quitter l'Union Européenne et abandonner l'Euro, car la France ne peut être gouvernée de façon souveraine dans le cadre actuel.

Pourquoi Monsieur François ASSELINEAU le président du Parti Union Populaire Républicaine, est-il le seul homme politique français à l'avoir compris et à défendre le FREXIT ?

La Chine a bénéficié de la mondialisation, elle est devenue une superpuissance, mais c'est aussi le pays le plus pollueur de la planète.

La CHINE pollue la planète

La NASA a constaté avec ses relevés photographiques de la Chine vue du ciel, que la masse de pollution athmosphérique avait considérablement baissée en parallèle avec la diminiution de son activité économique du fait du coronavirus. Le réchauffement climatique est imputable pour une large part aux chinois....Greta THUNBERG, la fameuse militante écologiste, pourrait demander aux chinois de diminuer leur pollution mais on peut douter du résultat.

Si la Chine est devenue "l'usine du monde " en quelques années, à partir de 2001, date de son adhésion à l'Organisation Mondiale du Commerce, cela est dû notamment au fait que sa main d'oeuvre était bon marché et que les industriels et les financiers occidentaux dont l'appétit est sans limite pour l'argent, ont pu ainsi produire à bas coût....

Les financiers et les industriels, exploitent sans limites les ressources de la planète, et cela s'accompagne de la déforestation en Amazonie, de la pollution des mers et des sols, de la disparition d'espèces animales, et si l'on continue viendra la disparition de l'homme sur la Terre. (voir la vidéo sur YOU TUBE de M.Gael GIRAUD ex-trader titre : Tsunami financier, désastre humanitaire ?)

Les partis écologistes progressent en Europe y compris en France, et par conséquent, les politiciens sont obligés de plus en plus à agir pour limiter les dégradations et la pollution, mais cela reste insuffisant pour sauver la nature.

Le coronavirus ou COVID 19 frappe sans distinction, apporte la mort, la tragédie, et plus tard peut-être la misère...

Il se répand, ignorant les frontières, comme si il était une puniton divine contre les hommes qui ne pensent qu'à s'enrichir, et qui ne sont plus capables de respecter leur environnement et leurs semblables...

Espérons qu'après la pandémie, la mondialisation connaitra un coup d'arrêt, et que nous en reviendront à des politiques plus raisonnées, avec moins d'échanges internationaux et une relocalisastion des usines en France avec un programme politique et économique qui aura pour but d'assurer un maximum d'indépendance au pays.

Espérons également qu'après cette tragédie, les français réaliseront que leurs intérêts ont été bafoués dans cette espèce d'utopie qu'est l'Union Européenne, que la Mondialilsation et le libéralisme économique ne bénéficient qu'aux riches au préjudice des peuples, que l'absence de frontières a facilité la pandémie en France et que l'ntérêt des français est de retrouver au plus tôt des frontières nationales.