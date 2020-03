Le covid-19 n’est pas une « simple grippe »…

« Que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. (…) Il se passe un truc où il y a trois Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l’OMS s’en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. (…) Il n’y a plus aucune lucidité. À chaque fois qu’il y a une maladie dans le monde, on se demande si en France, on va avoir la même chose. Cela devient complètement délirant. » (Didier Raoult, Youtube le 21 janvier 2020).