Le déconfinement selon Édouard Philippe.

Le gouvernement, comme tous les autres est confronté à un double constat : le virus est toujours là, toujours mortel ; il n’existe aucun traitement, ni même d’outils de dépistage réellement fiable, il n’y aura pas de vaccin avant longtemmps.

Mais aussi le confinement, qui a stoppé toute l’activité économique, va engendrer de très graves problèmes sociaux : décrochage de nombreux élèves, chômage, faillites, risque accru de rachat d’entreprises françaises par des étrangers, Il faut donc bien faire redémarrer cette économie. Pensez par exemple aux horticulteurs qui ont tout perdu ...



En fait, il faudra apprendre à vivre avec ce virus, et probablement pour longtemps.

Aussi E. Philippe a l’honnêteté de dire qu’il ne sait pas tout, qu’il faudra être très prudent et faire preuve de civisme, et que peut être y aura t’il une deuxième vague, plus terrible encore si les gens pensent que c’est fini et ne font plus attention.

Personnellement, l’idée que les transports en commun de la région parisienne, totalement saturés en temps normal, reprennent du service (6 000 000 aller retour par jour) me terrifie !

Sur deux points je suis en désaccord :

L’absence de masques, qui est un scandale et n’est toujours pas géré. Je ne fais plus confiance à ce gouvernement et aux responsables de cet état de fait. Il y aura pénurie de masques, et de plus ce comportement ne correspond pas à notre culture devenue hyper individualiste.

La reprise ’facultative’ de l’école : où l’école reprend et elle doit être obligatoire, ou les écoles restent fermées. Résultats ? les décrocheurs ne reviendront pas, les gosses de riches non plus, tout comme les enfants dont l’un des parents peut rester à la maison. Seuls viendront ceux qui n’ont pas le choix, ou dont les parents considèrent l’école comme une garderie avec cantine quasi gratuite.

Certains parents ont peur d’envoyer leurs enfants à l’école ? Mais ils n’auront pas peur de partir en vacances s’ils en ont encore les moyens ...

J’ai déjà cité l’exemple de Taïwan (qui est une démocratie) : là-bas, on a pris en ces circonstances exceptionnelles des dispositions particulières, l’enseignement se poursuit et les enfants comprennent que l’on fait cela pour les protéger :

https://www.lci.fr/international/coronavirus-pandemie-covid-19-chine-d-ou-vient-cette-photo-d-une-salle-de-classe-equipee-de-paravents-entre-les-eleves-2151163.html



En France ? impensable : atteinte aux droits de l’enfant, atteinte à la liberté, fascisme , bla bla bla ...