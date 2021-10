Le nutri-score, encore une supercherie  ?

Inventé par l’épidémiologiste Serge Hercberg, le nutri-score est un système d’étiquetage nutritionnel entré en vigueur en 2019 en France. Il catalogue les aliments en fonction de leur valeur nutritionnelle, avec une notation allant de A à E et du vert au rouge.

Pourtant depuis quelques jours, le sujet fait polémique chez les consommateurs. Pourquoi McDonald’s, géant de la restauration rapide connu pour sa nourriture transformée, a-t-il choisi volontairement d’afficher le nutri-score sur ses produits ? Comment des frites peuvent-elles être classées B et des hamburgers répertoriés C ? Alors que l’étiquetage s’étend aux marchandises bénéficiant du label AOP et fait un scandale parmi les producteurs du terroir, les critères d'attribution du nutri-score questionnent.