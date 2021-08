Le passe sanitaire validé par le Conseil Constitutionnel.

@Lampion

Repris d’un commentaire :

« « Petit rappel sur la composition du Conseil constitutionnel, ces « sages » qui valident et donc nous imposent le pass sanitaire : * Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel depuis 2016 - 74 ans en fonction depuis 5 ans - impliqué dans l’affaire du sang contaminé et conflit d’intérêt avec son fils et le cabinet de conseil sur la gestion de l’épidémie.

* Claire Bazy-Malaurie - 72 ans, en fonction depuis 10 ans

* Alain Juppé - 75 ans, en fonction depuis 2 ans

* Dominique Lottin - 62 ans, en fonction depuis 3 ans

* Corinne Luquiens - 68 ans, en fonction depuis 5 ans

* Nicole Maestracci - 70 ans, en fonction depuis 8 ans

* Jacques Mézard - 73 ans, en fonction depuis 2 ans

* François Pillet - 71 ans, en fonction depuis 2 ans

* Michel Pinault - 74 ans, en fonction depuis 5 ans

(moyenne d’âge, 71 ans, donc À PRIORI tous vaccinés, prêts à recevoir la 3e dose... ) » »