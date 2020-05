Le point sur le taux de décès du coronavirus en Russie et en France

« Le test en masse ne suffit pas, .../.... Mais il semble bien être un élément indispensable à une politique de lutte contre la propagation du virus – comme l’OMS le répète ../… sans être écoutée de tous, notamment du gouvernement français. »

ah paskeu y faudrait que Choupinou et Doudou y justifient le confinement et le déconfinement et le tracement ? Nan mais, de quoi esse mêle, l’OMS ?