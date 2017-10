Le point sur les prothèses dentaires

On vous l’a assez répété tout au long de votre enfance : pour avoir de belles dents, il faut les brosser trois fois par jour. Il faut aussi surveiller l’apparition de caries et les faire détartrer minimum deux fois par an chez le dentiste. Mais si certaines personnes ont la chance d'avoir une dentition parfaite avec ce simple entretien de base, d'autres découvrent en souriant des dents mal positionnées ou abîmées, en d’autres termes une dentition inesthétique. Heureusement, il existe maintenant des solutions pour avoir un sourire parfait et naturel grâce aux prothèses dentaires. Les progrès techniques dont elles bénéficient depuis quelques années ont même fait naître une spécialité : l’esthétique dentaire. Découvrez les différents types de prothèses dentaires et leurs utilisations.

Quelle est l’utilité d’une prothèse dentaire ?

La prothèse dentaire est une dent de remplacement tout aussi importante qu’une vraie dent. Elle masque une dent abîmée, ou prend la place d’une dent cassée, tombée ou extraite. Quand une dent est manquante, nous avons tendance à mastiquer de l’autre côté, ce qui déséquilibre la mâchoire. Autre conséquence : les autres dents se mobilisent pour le combler, générant chevauchements et usure prématurée, et… une plus grande vulnérabilité aux caries. En occupant cet emplacement, la prothèse évite la fragilisation, la désorganisation et donc la déformation disgracieuse de la dentition.

L’évolution des techniques dentaires est telle que les prothèses sont désormais capables d’un mimétisme parfait avec les vraies dents grâce à des procédés de fabrication pointues et l’utilisation de matériaux nouveaux.

Pour améliorer l’aspect d’une dent : la couronne

Couronne : comme son nom l’indique, cette fausse dent se pose sur la partie visible de la dent, que la dent soit dévitalisée ou encore vivante. C’est une prothèse de forme creuse qui se fixe sur la dent détériorée par une lésion carieuse ou dévitalisée et que le dentiste a au préalable préparée. Elle se fond dans l’ensemble de votre dentition de la façon la plus harmonieuse possible. La fausse dent prend la couleur, la forme et la position choisies afin d’améliorer l’aspect du sourire.

Pour corriger des défauts de surface : les facettes en porcelaine

Les facette sont des couches de porcelaine très minces que le dentiste colle sur la partie visible des dents pour en masquer les défauts, couleur ou forme. Plus résistantes que votre émail naturel, elles renforcent votre dent et leur couleur reste inaltérable, vous conférant un sourire éclatant. Selon le nombre de facettes à poser, le dentiste aura besoin de plusieurs séances de travail.

Pour réparer une dent abîmée : l’inlay

Si votre dent a été cassée, le dentiste peut vous proposer la pose d’un inlay ou onlay selon que la cavité à combler est à l’intérieur ou sur le côté de la dent. C’est une alternative à la couronne qui permet une reconstitution de la dent sans sa dévitalisation. La partie manquante est recréée par le laboratoire dentaire puis, après meulage de la dent naturelle, collée ou scellée avec un ciment spécial de façon à garantir l’étanchéité du bloc inlay/dent.

Pour remplacer une dent manquante : le bridge ou pont dentaire ou l’implant

Deux techniques permettent de remplacer des dents manquantes.

Le bridge ressemble à un pont : sur les deux dents adjacentes à la dent manquante - qui servent alors de piliers - le dentiste pose des couronnes qui viennent supporter une troisième dent positionnée sur l’emplacement à combler. Le bridge peut être plus large et remplacer plusieurs dents.

Quand la racine est détériorée, il est possible de reconstituer un ensemble racine + dent grâce à un implant. L’implant est une racine artificielle sous forme de visse creuse avec un filetage intérieur permettant d’une part d’être vissé dans l’os et d’autre part de recevoir une couronne, à son tour vissée dans l’implant. Contrairement au bridge, il laisse les dents adjacentes intactes et son aspect reste parfaitement naturel et indécelable avec le temps.

Il existe également des prothèses dites « amovibles », c’est-à-dire non fixées sur a mâchoire, partielles ou complètes, communément appelées « dentiers ».



Comment sont fabriquées les prothèses ?

Selon les anciennes techniques, le dentiste devait réaliser une empreinte de votre dent à l’aide d’une pâte. Dans les centres COSEM, un process de conception et fabrication assistées par ordinateur prend en charge la réalisation de votre prothèse : une caméra balaye votre mâchoire et crée une maquette très précise du volume osseux, des gencives et des dents en 3 dimensions. Un technicien, grâce à un logiciel, dessine alors la dent idéale pour l’emplacement défini. Le jour même, la dent est fabriquée en zircon et son aspect corrigé si besoin manuellement.

L’intérêt du zircon est multiple : c’est un matériau inerte, qui ne conduit pas la chaleur ou l’électricité, tout comme la dent naturelle. Il est biocompatible, ce qui garantit sa parfaite intégration dans la mâchoire, atout déterminant pour rendre naturel un implant vissé dans la mâchoire.

Le choix de l’une ou l’autre prothèse dépend de l’appréciation de votre dentiste et de l’état de vos dents et de votre parodonte. En attendant la prothèse idéale, fabriquée à partir de cellules souches, l’un des derniers défis de la recherche dentaire.