Covid 19 en 2020

Covid 20 en 2021

L'actualité à l'infini

Je suis navré d'utiliser les plus bas instincts de chacun d'entre-nous pour faire du Buzz. À la manière précise et exacte qu'on tous les médias français, et peut-être internationaux pour se sortir de leur marasme à eux.

"Le re-confinement va être annoncé avant demain" ... si les résultats du couvre-feu sont mauvais, si nous dépassons les 500 morts quotidiens et si le Président tousse et crache.



Voilà la manipulation à laquelle nous sommes livrés depuis près d'un an.

Printemps 2020 : Pic maximal de 1000 morts par jour en France

Printemps 2021 (presque) : 350 morts par jour

Mais c'est plus grave aujourd'hui, qu'hier. Puisqu'on vous le dit. Foutaise.

Les oiseaux de mauvaise augure tentent de nous expliquer que la crise sanitaire de 2021 est beaucoup plus sérieuse que celle de 2020.

Certes, nous constatons un nombre grandissant de cas diagnostiqués. Evidemment !

Le business des tests tourne à plein régime, avec l'aval du Gouvernement et le sponsoring de la Sécurité Sociale qui régale. Chaque pharmacie de l'Hexagone, ayant vu ses recettes de parapharmacie (les shampoings vendus avec un coefficient multiplicateur de 5 ou 6) fondre à vue d'oeil, ne va pas laisser passer une telle aubaine.

Une tente sur le trottoir, un relai pernicieux par les médias, et c'est 12 mois de chiffre d'affaires assuré.

100 fois plus de tests que l'an dernier. Il est à peu près logique que nous ayons 100 fois plus de cas avérés.

C'est tout bête.

Nous avons tous dans nos relations, quelqu'un qui a croisé Johnny Hallyday, un jour.

Nous avons tous autour de nous, quelqu'un qui connait quelqu'un qui a attrapé le Covid.

Combien en sont morts ? Pour ma part, aucun. Personne.

Oui, une fièvre, un vertige et une perte de goût. La belle affaire !

De toute façon, les restaurants sont fermés, pas besoin de papilles bien acérées pour nos jambon-coquillettes, croque-monsieur, ou saucisses-purée familliaux.

L'espèce humaine vient de découvrir les maladies contagieuses et les épidémies, se posant subitement des questions incongrues. Jacques Brel appelait cela "les problèmes de riches".

Les Hommes se sont crus immortels. Pendant quelques décennies, entre les Grandes Guerres et le 21e siècle.

Mais l'Homme à un taux de mortalité de 100% Rappelons-nous cela.

Et pouquoi plus personne ne nous abrutit avec le vaccin contre la grippe cet hiver ? Dîtes-le moi ?

La grippe a-t-elle disparu ?

La grippe est-elle moins dangereuse cette année ?

Non. Nous avons bien mieux dans nos cartons. Bien plus rémunérateur.

Le cancer du pancréas, la maladie d'Alzheimer, la tumeur maligne ... plus personne ne s'y intéresse, parce que ce n'est pas contagieux. Donc personne ne peut rien y faire, ni ne rien en faire. Ce n'est pas intéressant.

Alors que le Covid, un boulevard de profits s'ouvre à ceux qui veulent bien s'y pencher. Masques, tests, applications, passeports-santé, fermetures arbitraires, ouvertures tout aussi arbitraires, mise sous cloche de la population, stigmatisation des plus audacieux, ... Tout peut y passer. Tout est permis cette année.

Vous remarquerez que nous n'avons plus aucune manifestation, plus aucune grève, plus aucun embryon de révolte.

De là à accuser le pouvoir, il n'y a qu'un pas que je m'empresse de franchir.

Le Covid est un outil inespéré de gestion gouvernementale. Que le Gouvernement soit de Gauche ou de Droite d'ailleurs. Les populations se terrent. Se surveillent. Se dénoncent. Et se réjouissennt d'être encore en vie.

" Il n'y a pas 250.000 morts ?"

C'est grâce à cette gestion admirable de la crise sanitaire. Merci Monsieur.

La prochaine échéance électorale est quand ? En 2022. Pas si loin que cela.

2020 Covid-19

2021 Variant anglais

2022 Résurgence asiatique

Et le tour sera joué !

En attendant, tous ceux qui n'avaient jamais la parole. Les CHSCT, les médecins du travail, les vigiles, les guichetiers, sacrifiés sur l'autel du capitalisme, peuvent maintenant exiger que l'on porte un masque, que l'on se désinfecte les mains, que l'on se déchausse, devant eux. Cela sonne comme un petit air de revanche, tout de même.

La lutte des classes reviendrait-elle au pas de charge ?



Sinon, je vous engage à feuilleter ce livre, recueil des chroniques quotidiennes, écrites durant le Grand Confinement de 2020 en France.

Beaucoup de mauvais esprit, mais un peu de bon sens. Rafraichissant en tout cas.

https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne/francois-gerreboo/a-lepreuve—copie_171596