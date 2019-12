Le Smecta et le Bédélix sur la sellette...

bien ; le problème n est pas l argile mais d où il vient .

les capacités de l’ argile est d’ aspirer les metaux lourds ; tout comme le fait les orties .

l agile est un puissant détoxifiant.

si l argile est chargé de metaux lourd avant d etre absorbé alors oui , vous allez absorber des metaux lourds .

c st la raison pour laquelle on demande lors de l utilisation d argile d utiliser du bois pour mélanger l argile à l eau et eviter le metal .

ce qui est hallucinant c est que l on fait passer des produits naturels et puissants pour des toxiques ; et je pense qu’ ils font cela pour généraliser leur putains de merdes chimiques .

Ne vous etonnez pas aujourd hui que des produits qui sont utilisés depuis des millénaires soient montrer du doigt...