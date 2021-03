Le tueur d’étoiles

@troletbuse

Mais heureusement, on a trouvé un nouveau traitement miracle, le BAMLANIVILAB. Oui, il vient de sortir et il a déjà été autorisé mais temporairement.

Son efficacité au point de vue rapport boursier doit être excellente, 1000 euros et il est fabriqué par le laboratoire Illy Lilliy. C’est bien le principal. Unpetit extrait de l’arfticle de France-Soir

Dans la « belle famille » de Lilly, il y a la mère, « commerciale » de Lilly France, le père, député LREM, il y a la fille, actuellement cheffe du pôle santé du cabinet du Premier ministre après l’avoir été à l’Elysée, il y a le mari directeur ARS Ile-de-France et le frère, adjoint au chef de cabinet à l’Elysée.