Les Français en ont marre des antivax !

’’ CE VAXXIN qui est toujours en phase expérimentale.’’



Et c’est même pire que ça !



« Un scientifique britannique révèle une analyse de données qui fait l’effet d’une bombe : Il suit des lots de Pfizer, Moderna et Janssen et constate que « …certains lots sont 50 fois pires que d’autres ».



« Trois de ses conclusions :

— Les entreprises ont délibérément fabriqué des formulations non uniformes de leurs vaccins tout en représentant au public que tous les vaccins contre la COVID-19 d’un fabricant donné étaient uniformes dans leur formulation.

— Plus de 20 000 lots différents (lots) d’injections pfizer, Moderna, J & J au total.

— Un lot sur 200 contient des ingrédients mortels. Il m’a exhorté à regarder une série de vidéos, dans lesquelles il expose l’impensable »



À ce sujet, Reiner Fullmich, avocat, a dit :



« la présence de ces lots différents prouve une expérience dans l’expérience ; celle-ci consiste à évaluer les niveaux de toxicité des vaccins et le niveau suffisant pour tuer et mutiler les gens. Cela constitue une preuve inéluctable de préméditation. Et une fois que la préméditation est avérée, il n’y a plus d’immunité (juridique) pour personne, pas même pour les États. »









