Les illusions de la vaccination ARNm de masse

Nos responsables politiques se voilent la face sur des faits maintenant avérés :

– le virus SARS-CoV-2 mute très rapidement du fait de la pression sélective liée (au moins en partie) aux vaccinations,

– les nouveaux variants sont très contagieux mais semble-t-il n’induisent pas de maladies fortement létales,

– les vaccins ARNm de la première génération, et ceux en préparation pour la “3e injection de rappel” en décembre sont et seront à peu près inefficaces pour protéger les personnes fragiles (grand âge, comorbidité) des futures formes graves de la maladie liées à ces nouveaux variants (qui sont en fait de nouvelles mutations).

Cette évolution de la maladie était déjà évoquée par Christian Vélot voici 8 mois. En décembre 2020, il avait rédigé un rapport d’expertise sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (1).

Dans ce rapport il insistait sur un risque particulier lié aux vaccins génétiques (à ARN ou à ADN) : celui de favoriser l’apparition de virus recombinants.

Cela avait donné lieu à controverse, les médias de grand chemin le traitant de Cassandre et de conspirationniste.

Plus récemment, il était revenu sur ses craintes dans une longue interview avec Laurent Mucchieli sur le Blog de Médiapart (2).

Là encore, les seules réponses ont été la dérision, l'insulte ou la censure.

Pourtant, la mutabilité des virus est un fait indubitable bien connu que l'OMS rappelle sur sa page consacrée à SARS-CoV-2 :

« Tous les virus, y compris le SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, mutent avec le temps. La plupart des mutations n’ont que peu ou pas d’incidence sur les propriétés du virus. Cependant, certaines mutations peuvent affecter les propriétés du virus et influer, par exemple, sur la facilité avec laquelle il se propage, la gravité de la maladie qu’il entraîne ou l’efficacité des vaccins, des médicaments, des outils de diagnostic ou des autres mesures sociales et de santé publique. » (3)

Malheureusement pour les censeurs et les aveugles volontaires, les recherches continuent dans le monde entier, et des résultats récents tendent à donner raison à Christian Vélot.

En particulier, la revue Science publie au 1er juillet une recherche d'équipes américaines et suisse portant sur le variant CAL.20C, détecté d’abord en Californie mais présent maintenant dans de nombreux pays. L’OMS l’a déjà mis sous surveillance renforcée sous les références B.1.427 et B.1.429* .

L’étude montre deux choses importantes : CAL.20C est le premier (ou l'un des premiers) d’une longue série de mutations apparaissant sous la pression sélective (5 déjà déposés sur GISAID), l’étude analysant précisément comment s’enchaînent ces mutations, et deuxièmement, il faudra pour se protéger imaginer d’autres approches que la vaccination telle que pratiquée actuellement avec les vaccins à ARNm car elle sera probablement très vite “contournée” par ces nouvelles mutations et celles qui suivront.

Ceux d’entre vous ayant une bonne culture en biologie génétique lirons avec intérêt :

“SARS-CoV-2 immune evasion by the B.1.427/B.1.429 variant of concern” (4)

Les autres pourront retenir des principes très simples : la lignée des virus SARS-CoV-2 mute très facilement par simple « sélection darwinienne ». Dés lors que ce virus a réussi à s'implanter chez quelques milliards d'êtres humains, il n'est pas prêt de disparaître, et nos tentatives thérapeutiques très imparfaites ne font que stimuler cette capacité à muter, même si elles protégeaient peu ou prou les personnes fragiles des formes graves de la maladie dans sa première version.

Qu'en conclure ?

Qu'il faut réserver la vaccination aux personnes menacées (agées, avec comorbidités) et ne pas vacciner les personnes jeunes et en bonne santé pour diminuer la pression sélective sur le virus et atteindre le plus vite possible une immunité collective ;

Qu'il faut beaucoup de mauvaise foi pour prétendre qu'à ce jour la vaccination est LA seule réponse à un rebond épidémique dû au variant Delta. On remarquera que les britanniques et les américains n'hésitent pas « écorner » ce dogme ;

Qu'il faut absolument encourager les recherches visant à mettre au point des médicaments permettant aux personnes atteintes de surmonter la maladie ;

Et qu'il faut encourager les médecins pratiquants de ville et hospitaliers à utiliser tout l'arsenal des molécules disponibles, antibiotiques, dérivés de la quinine, ivermectine, etc. en autorisant les « repositionnements » sous la responsabilité des médecins prescripteurs, sans les soumettre aux oukases de bureaucrates ou d'un Conseil de l'Ordre moribond.

Qu'il est plus que jamais nécessaire de mettre en place une véritable politique de santé publique préventive (stop aux pollutions les plus nocives, aux pesticides, aux additifs alimentaires toxiques, promotion d'un mode de vie plus actif et d'une alimentation plus saine, etc.), quitte à laisser hurler les lobbies de certains secteurs industriels.

Le crédo actuel ressassé par le président et le gouvernement français et par l'EMA est de plus en plus démenti par les découvertes scientifiques, et la politique de la vaccination universelle à très grande échelle par ARNm est une erreur que nous risquons de payer cher.



1 : https://criigen.org/rapport-dexpertise-sur-les-vaccins-genetiquement-modifie/

2 : https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/080721/covid-19-vaccins-experimentaux-strategie-vaccinale-entretien-avec-christian-velot

3 : https://www.who.int/fr/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants

4 : https://science.sciencemag.org/content/early/2021/06/30/science.abi7994