Les nouveaux tests sanguins de diagnostic précoce de cancer « biopsies liquides » - sont-ils utiles ?

Vers la course aux dépistages ou aux profits.

Les nouveaux tests sanguins de diagnostic précoce de cancer - dits « biopsies liquides » - sont-ils plus utiles que les autres moyens utilisés jusqu’à présent ?[1]

“Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore” Jules Romains

Quoi de mieux pour la médecine marchande que de les chercher encore et encore, ces malades qui s’ignorent, mieux que ces hommes qui chaque année pour un PSA légèrement augmenté, subissent 18 prélèvements biopsies de leur prostate et à la dix-septième année finissent pas se faire diagnostiquer un cancer latent qui n’en est pas vraiment un, et subir toutes les affres du parcours du vrai cancéreux.

L’homme rêve-t-il d’être malade pour redevenir un enfant, pour que la société et ses proches s’occupent à nouveau de lui, pour pouvoir tout oublier, hormis sa prostate ou son ombilic, s’éloigner de ces guerres qui menacent ou pas, s’éloigner des soucis quotidiens rémanents, factures de fin de mois, chômage, divorce, drogue de leurs enfants etc. ?

Le nombre important de jeunes retraités ou chômeurs qui trouvent dans une opération inutile type ménisque, épaule ou autre, une consolation, une occupation, de la compassion de l’entourage, de l’attention des ambulanciers qui le promènent chaque jour pour la séance de kinésithérapie, est à méditer ! Notre société malade se soigne dans la surmédicalisation, c’est une évidence, mais elle y est poussée par la finance qui y a trouvé une mine d’or jusqu’ici inépuisable.

Dernier exemple en date, les tests diagnostiques sanguins du cancer. Depuis quelques mois, on assiste dans les médias grand public [2] [3] jusqu’à une émission littéraire [4], à un matraquage pour la promotion de nouveaux tests sanguins censés révolutionner le diagnostic et le traitement contre le cancer. Un test, un diagnostic, un traitement et hop l’immortalité pour vous, en tous cas jusqu’à l’année prochaine où on vous trouvera une autre sorte de cancer-malédiction à traiter et ainsi de suite, tant que vous ne mourrez pas des complications de ces divers soins. Géniale idée des marchands de rêve pour les dividendes annuels !

Des affirmations telles que : « une avancée majeure sur le terrain du dépistage »[5], « le test sanguin qui révolutionne le dépistage et le traitement »[6], « un pas de géant dans la lutte contre le cancer [7] », « la découverte très en amont de la maladie permettra de la traiter bien plus facilement, et souvent de la guérir, grâce à un traitement médical court ou un acte chirurgical limité. » Un « nouveau test sanguin révolutionnaire » suscitent l’espoir ! [8] D’autant plus que ces avancées sont présentées comme des vérités établies. Certains parleraient de « fake news » ou fausses informations. Mais comme ce sont les médias dominants qui déversent leur nouveau miracle, c’est forcément vrai et devient dogme à répéter dans les églises du pouvoir, (BFM par exemple) et gare à ceux qui oseraient remettre en question la parole quasi divine. Pour les médecins, le conseil de l’ordre (fondé par Vichy) tient la barre, et pour nous tous facedebouque fermera vos comptes si vous vous permettez une remarque… Liberté chérie, j’écris ton nom.

Echec des grandes manœuvres mondiales de tentatives de dépistage précoce sur plus de trois décennies (neuroblastome, sein, prostate, thyroïde)

Nous détruisons les petits cancers que nous fabriquons quotidiennement par notre immunité naturelle.

Jeunes médecins, nous assistions dans le célèbre service d’hématologie du Professeur Georges Mathé [9] à de nombreuses présentations géniales de ce vrai « grand professeur ». Il défendait l’immunothérapie au long cours par BCG ou autre (se faisant insulter avant que ces pistes ne soient développées à nouveau) et expliquait au passage qu’un individu sain, grâce à ses propres défenses immunitaires, détruit au fur et à mesure, les « petits » cancers qui se développent dans nos corps en permanence. [10] Aider le malade qui a laissé, à l’occasion d’une défaillance de son organisme se développer un vrai cancer était notre métier et aurait dû le rester. Mais chercher à tout moment, et à tout âge chez un bien portant à traquer ces petites cellules d’un cancer ou une autre maladie est un acte qui expose le bien portant à de multiples complications. Cette quête de la maladie va d’ailleurs modifier l’équilibre psychique de la personne et relativement augmenter son risque de « tomber » malade, sous diverses formes.

Le dépistage systématique des cancers conduit à surdiagnostic et surtraitement

L’expérience passée des dépistages systématiques devrait inciter à la prudence. Découvrir précocement un cancer silencieux, latent (qui ne donne pas de signe et n’évolue pas) peut se révéler plus dangereux qu’utile pour le malade, car il expose celui-ci à l’angoisse, aux surdiagnostics et aux surtraitements.

Premier échec : dépistage du neuroblastome chez le nouveau-né [11]

Rappelons que le premier dépistage organisé, le dépistage des neuroblastomes par le dosage urinaire des catécholamines a été incapable de diminuer la mortalité spécifique, ni la mortalité toutes causes confondues, a entraîné un surdiagnostic massif et des surtraitements très dommageables menant à son abandon définitif par ses promoteurs japonais[12] , canadiens [13] ou allemands [14] [15].

Catastrophe sanitaire mondiale du sur diagnostic des petits cancers thyroïdiens

Le dépistage des petits cancers thyroïdiens par l’imagerie médicale moderne a abouti d’après l’OMS à « une catastrophe sanitaire mondiale [16] », avec une explosion des cas diagnostiqués (incidence multipliée par 7 chez les femmes et 8 chez les hommes) et plus de 46000 surdiagnostics en France entre 1988 et 2007, presque toujours suivis de traitements agressifs inutiles, avec la thyroïdectomie totale imposant ensuite un traitement à vie par des hormones dont le Levothyrox, qui fait l’actualité.

Le dépistage systématique du cancer de la prostate : un désastre de santé publique

Le dépistage du cancer de prostate par dosage des PSA (antigène sanguin spécifique de la Prostate mais pas du cancer) été qualifié par J. Ablin, inventeur de ce marqueur biologique, de « grand désastre de santé publique »[17] [18].

Aucun des essais randomisés réalisés pour prouver que ce dépistage augmenterait l’espérance de vie des dépistés n’y est parvenu. L’essai américain PLSO ne retrouve aucun bénéfice, ni de survie spécifique, ni de survie toutes causes confondues et beaucoup de complications chez les sujets surtraités. Dans l’essai européen tant vanté par certains urologues, la diminution de la mortalité spécifique trop faible ne s’accompagne d’aucune amélioration d’espérance de vie toutes causes confondues, ni de la qualité de vie.

Ce dépistage, lorsqu’il est positif, transforme un homme sain en cancéreux hanté par le sentiment de sa mort prochaine et qui, s’il s’est fait traiter, est trop souvent impuissant, incontinent et/ou douloureux. Le dépistage par PSA est pour cela déconseillé par toutes les agences sanitaires du monde entier (dont la HAS, française, et l’agence américaine). Ne cédez pas à la propagande marchande.[19]

Dépistage systématique du cancer du sein : échec répété depuis sa création par big pharma en 1984

Le dépistage par mammographie systématique (= en l’absence de signes cliniques d’appel), à ne pas confondre avec diagnostic précoce), se révèle incapable d’augmenter l’espérance de vie toute causes confondues ni diminuer l’incidence des formes avancées du cancer du sein, les seules à haut risque !

Son efficacité sur la mortalité spécifique (liée directement au cancer lui-même) est au mieux faible et parfois apparaît nulle[20] [21]. Son efficacité sur la mortalité toutes causes confondues (comprenant décès en rapport avec complications du traitement) est nulle[22] [23] [24] [25] , lorsqu’elle est rapportée[26].

En France, le dépistage organisé du cancer du sein débuté, il y a 24 ans a été généralisé en 2004. Curieusement, à ce jour, malgré 14 ans de recul, l’importance des dépenses engagées, le nombre de participantes et l’abondance de la bureaucratie de soutien, aucune étude française sérieuse sur l’efficacité réelle de ce dépistage sur la survie spécifique et sur la survie toutes causes confondues n’a été publiée. Les membres du comité et experts auditionnés lors de la concertation citoyenne récente ont noté l'absence de données sur l'efficacité du dépistage organisé en France : pas d'essai clinique, pas d'étude observationnelle, malgré l'existence de cohortes et de la base de données sur les prescriptions et hospitalisations de l'assurance maladie.

Le rapport bénéfices - risques de ce dépistage français n'a donc jamais été évalué. La propagande officielle souligne qu’un taux important de cancers de petite taille (30 %) et de cancers sans envahissement ganglionnaire (69 %) sont détectés grâce au dépistage[27]. Mais cela plaide plutôt pour un taux élevé de surdiagnostics et donc de traitements inutiles.[28]

Des études suédoise[29], danoise[30] et australienne[31] ont conclu que la réduction de la mortalité par cancer n’est pas liée au dépistage, mais plus probablement à l’amélioration des traitements.

L’étude prospective randomisée canadienne[32], portant sur 89835 femmes suivies 25 ans, confirme que le dépistage n’apporte aucun bénéfice de mortalité spécifique et une aggravation (non significative) de mortalité toutes causes confondues chez les femmes qui le subissent, tandis que le surdiagnostic entraîne de lourdes séquelles.

La dernière synthèse des études comparatives sur l'efficacité du dépistage par mammographie sur la mortalité spécifique émanant du réseau Cochrane[33] conclue : « Pour 2000 femmes invitées à participer à un dépistage au cours d'une période de 10 ans, un décès par cancer du sein sera évité et 10 femmes en bonne santé qui n'auraient pas été diagnostiquées si elles n'avaient pas participé au dépistage seront traitées inutilement. En outre, plus de 200 femmes se trouveront dans une situation de détresse psychologique, d'anxiété et d'incertitude importantes pendant des années en raison de résultats faussement positifs. ». Selon la conclusion de N. M. Hadler[34] : « la mammographie inflige aux femmes dépistées un excédent de procédures chirurgicales et de traitements adjuvants sans utilité démontrable ».

Le « Medical Swiss Board » a conseillé en 2014 de ne plus lancer de programmes de dépistage organisé, et de limiter dans le temps les programmes de dépistage en cours[35].

En France, la toute récente concertation citoyenne et scientifique sur le dépistage du cancer du sein a reconnu l’absence de preuves d’efficacité du dépistage organisé sur la survie toutes causes confondues[36] enlevant toute justification médicale à une dépense publique globale de 1,5 milliard d’euros par an. Mais elle ne préconise que la suppression du dépistage avant 50 ans et la « prise en considération de la controverse dans l’information fournie aux femmes et dans l’information et la formation des professionnels ». Le site « cancer rose » a récemment insisté sur la médiocrité de l’information infantile du site de l’INCa institut national du cancer.

Dépistage du cancer colique par hémocult (recherche de sang dans les selles) inefficace

Après de longues années d’espoir, la déception vint aussi d’une longue étude [37] [38] [39] : la « Minnesota colon cancer control study » analyse les résultats du dépistage sur 30 ans de 46551 sujets par recherche de sang occulte dans les selles. Dans cette étude, les patients dépistés sont décédés moins souvent de cancer du côlon, mais leur mortalité globale (mortalité toutes causes confondues) est équivalente à celle des personnes qui n’ont pas subi de dépistage.[40]

Seul dépistage utile : le frottis du col utérin tous les trois ans chez les femmes

Mais comme il ne rapporte rien aux actionnaires, la publicité mensongère coupable en faveur du vaccin anti HPV gardasil et Cervarix dangereux et jamais démontré efficace en prévention du cancer du col, tente de le remplacer. Il n’a été rapporté qu’une corrélation et non une causalité entre la présence de souches de virus HPV, mais au diable l’avarice, le prix autorisé du Gardasil (450 €) vaut bien une imprécision…pour ne pas dire une messe, tant le sujet de la vaccination devient dogmatique[41].

Ainsi, à l’exception du dépistage du cancer du col de l’utérus par frottis, les dépistages systématiques de cancer ont tous été des échecs ; lorsqu’on se fait dépister alors qu’on se sent en bonne santé, en l’absence de signes cliniques d’appel, on ne vit pas plus vieux, mais la vie, moins agréable, pourra paraître plus longue.

Les tests sanguins de détection de plusieurs cancers ne sont pas plus fiables que les techniques sus citées, mais rapportent déjà gros. Jackpot ! Qui est le dindon de l’histoire ? Vous, le naïf, pour le bénéfice de l’actionnaire !

Dans cette course tout azimut à qui dépistera le plus de cancers : 4 (par le test TEC-Seq)[42], 5 (par le gène ZNF154)[43], 8 (test Cancer SEEK)[44], 13( test micro ARN japonais)[45], voire universel ( Lymphocyte Genomic Sensitivity test or LGS test)[46], il faut séparer ce qui relève de la croyance non scientifiquement établie mais tellement répétée sur les ondes ( le dépistage par ces tests ne pourrait être que bénéfique)[47], et ce qui relève de la publicité pour le marché de la santé en pleine croissance, et rappeler qu’à ce jour la quasi-totalité des dépistages de cancers s’est soldée par une balance efficacité/risques défavorable.

Recueil facile, analyse complexe, interprétation impossible

Si le recueil d’échantillon sanguin est facile, son analyse est particulièrement complexe. Dans le sang de tout individu, on retrouve des fragments d’ADN circulants, et tout bien portant présente des mutations. De plus il n’existe pas une mutation spécifique d’un cancer mais une diversité considérable des mutations possibles pour chaque cancer[48]. On a ainsi mis en évidence près de 200 oncogènes pour le cancer du sein, qui, à l’exception des deux plus fréquents (TP53 et PIK3CA retrouvés dans à peu près un tiers des cas), ne se rencontrent que dans moins de 5% des tumeurs[49]. De plus chaque mutation découverte n’indique pas l’existence d’un cancer mais seulement un accroissement du risque d’en souffrir un jour.

La fiabilité de ces tests n’est pas grande et dépend, en partie, de ceux qui les pratiquent. Ainsi les auteurs d’une des études SEEK ont envoyé le sang de 40 patients à deux laboratoires distincts et ont obtenu des résultats différents dans la moitié des cas. Que peut-on faire d’un résultat positif d’un test peu fiable qui prétend détecter de si nombreux cancers ? Que penser d’un médecin qui vous annonce « le test laisse penser que vous souffrez d’un cancer, mais j’ignore lequel » Ou faudrait-il chercher ?

Pour l’instant, ces tests aboutissent à beaucoup d’anxiété, d’examens inutiles, et exposent aux surdiagnostics et aux surtraitements dommageables sans aucun bénéfice prouvé[50]. Avant de prétendre que ces tests peuvent être utiles aux biens portants, des essais prospectifs randomisés qui le démontreraient sont indispensables. En leur absence, la prudence s’impose et les superlatifs dithyrambiques utilisés par certains journalistes pour les présenter confinent à la publicité mensongère.

La prolifération de ces nouveaux tests est facilitée par l’absence actuelle de régulation spécifique et par la marchandisation exponentielle du domaine médical. Si vous vouliez commercialiser un nouveau médicament anticancéreux, vous deviez jusqu’à très peu de temps faire des essais et démontrer qu’il était efficace et peu toxique. Il est vrai que depuis les années 2000, ces essais sur de longues années se sont transformés en études pivots sur peu de patients, sur de courtes durées et sur critères allégés et que depuis quelques années, des autorisations de mise sur le marché sont données sur présence d’une mutation sur le cancer visé, laissant prévoir une possible efficacité. Dérives médicales qui autorisent la mise sur le marché et financières qui accordent des prix cent ou mille fois plus chers que l’or. Puis battage racoleur des médias aux mains des financiers. Le tour est joué.

Recherche de bénéfices à court terme et complicité des agences et des gouvernements

Les nouveaux tests sanguins de dépistage des cancers profitent de ce laxisme coupable des agences de santé tant américaines qu’européennes censées nous protéger et qui nous livrent pieds et poings liés aux ogres de big pharma et affidés, politiques en particulier.

Idem pour les nouveaux tests. Une fois mis au point, il suffit de leur assurer une couverture médiatique favorable, éventuellement trompeuse, et vous pouvez le vendre tous azimuts, profitant de la naïveté et le gout de l’immortalité du citoyen moyen ! Le test ISET qui n’a pas fait la preuve qu’il pouvait être utile aux malades est facturé 486 euros et les promoteurs font le forcing pour obtenir le remboursement par l’assurance maladie.

En parallèle de ces tests de dépistage pré cancer initiaux inutiles (sauf pour les dividendes), en l’état actuel de la science, il faut signaler le développement de tests de même acabit chez les patients en rémission, pour soi-disant savoir si un traitement préventif a un intérêt ou non. Un seul exemple pour une malade guérie d’un cancer du sein : vous recevez un résultat : vous aurez 7 % de risque de récidive si vous prenez deux ans de tamoxifène. Vous demandez le % sans tamoxifène : on ne sait pas ! Dommage ! Mais on vous avait vendu ce test en vous promettant que votre mutuelle le rembourserait. On peut espérer qu’elle a des actions dans le laboratoire concerné et ainsi de suite. De qui se moque -t-on ?

Les vraies raisons du dépistage tous azimuts : l’argent, toujours l’argent

Alors quelles sont les raisons des propagandistes de ces tests et de leur mise sur le marché précipitée ? Ne seraient-elles pas boursières ? Google et Illumina ont créé en 2016 une société qui a levé 900 millions de dollars pour développer le diagnostic précoce des tumeurs malignes, sociétés non philanthropes.

Goldman Sachs estime le marché potentiel annuel de ces tests à 14 milliards de dollars et ajoute : « nous n’en sommes qu’au début ». Cette estimation est crédible dans la mesure où les promoteurs du SEEK test, commercialisé à près de 500 dollars estiment qu’il faudrait le pratiquer chaque année[51] ! L’assurance (supposée) anti cancer pour tous ceux qui peuvent payer ! Cela durera autant que la crédulité du citoyen. Un bel avenir, probablement !

Pour l’instant, l’intérêt des citoyens bien portants est de ne pas utiliser ces tests qui risquent de leur causer des angoisses insupportables, de les précipiter vers des examens inutiles et couteux, vers des biopsies et des procédures médicales plus invasives qui ne pourront leur apporter que des soucis ou des complications sans bénéfice réel.

La recherche obsessionnelle des cancers sans symptômes depuis trente ans s’est avérée inefficace à sauver des vies. Elle a peut-être un côté intuitif, mais l’intuition ne marche pas avec le cancer. Cette intuition n’est de fait peut-être que la résultante du conditionnement des masses après la guerre de 14, quand il fallut reconvertir les valeureuses infirmières de combat en les embrigadant dans la lutte contre le cancer.[52]

En revanche, toute l’économie du secteur santé en tire profit, moins intuitif pour le français moyen, mais tellement vrai. Depuis les années 2000, et l’explosion de la Bourse dans tous les domaines, sans frein, la santé est devenue la meilleure marchandise pour les marchés, des milliards de dollars en ligne de mire.

Il faut faire un changement à 360° qui ne sera pas une marche arrière, mais bien un progrès pour des millions de citoyens du monde : exclure les domaines de la santé des marchés financiers.

Il n’est pas évident que nous allions dans le bon sens.