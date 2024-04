Les TMS sont toujours la première cause de pathologie au travail

Les pathologies musculo-squelettiques, souvent appelées TMS, restent une préoccupation majeure au travail en France. Retour sur la publication des dernières données officielles.

Les TMS dominent les statistiques en tant que principale source de morbidité et constituent la cause la plus fréquente de maladies liées au travail, avec 88% des cas reconnus par la Sécurité sociale. Ces chiffres, qui montrent une constance alarmante sur plusieurs années, ont été récemment confirmés par les dernières publications de Santé publique France à la fin mars 2024, basées sur les résultats du Baromètre santé de 2021.



Préoccupation

Dès 2019, les troubles musculo-squelettiques figuraient déjà parmi les préoccupations majeures professionnelles. Ils constituaient 88% des cas de maladies professionnelles officiellement reconnues, soulignant leur impact significatif sur la santé au travail.



Troubles musculo-squelettiques

Le sigle TMS désigne les troubles musculo-squelettiques : des affections touchant les articulations, muscles et tendons, qui influencent grandement la santé au travail. Ces troubles résultent d'une inadéquation entre les capacités d'un individu et les exigences physiques imposées. Ils peuvent apparaîtret dans le cadre professionnel ou lors d'activités telles que le sport ou le jardinage, avec des gestes répétitifs.

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) englobent un éventail de maladies affectant différentes parties du corps, comme les syndromes du canal carpien au poignet, de la coiffe des rotateurs aux épaules, et les lombalgies qui se manifestent par des douleurs dorsales. D'autres pathologies telles que les tendinopathies, l'épicondylite au coude et l'hygroma du genou sont également fréquentes.

Les TMS affectent principalement les articulations, les muscles et les tendons. Parmi les exemples de TMS, on trouve aussi les tendinopathies, l'épicondylite au coude et l'hygroma du genou, ainsi que les lombalgies, communément appelées douleurs dorsales. Les tableaux des maladies professionnelles concernant les TMS incluent notamment le tableau 57 RG, le tableau 69 RG (vibrations), et le tableau 79 RG pour les problèmes de ménisque.



Prévalence

Selon une récente analyse réalisée par Santé publique France à la fin mars 2024, la prévalence des troubles musculo-squelettiques (TMS) diffère entre les femmes et les hommes. Les données indiquent que les femmes sont davantage affectées, avec 58% des femmes âgées de 18 à 64 ans touchées par les TMS affectant le dos et les membres supérieurs. Chez les hommes, le taux est de 51%. Le dos reste la zone la plus couramment atteinte, avec 47% des femmes et 40% des hommes concernés. Quant aux membres supérieurs, 30% des femmes contre 27% des hommes en souffrent, les statistiques augmentant généralement avec l'âge.

Concernant les individus actifs âgés de 18 à 64 ans, les chiffres indiquent une prévalence de 60% chez les femmes et de 54% chez les hommes pour les troubles musculo-squelettiques (TMS) toutes catégories confondues.



Chirurgie

En ce qui concerne les interventions chirurgicales, les femmes sont également plus fréquemment opérées pour des TMS. En 2022, 124 011 personnes ont été traitées chirurgicalement pour un syndrome du canal carpien, avec une majorité de femmes parmi elles. Mais les hommes représentent une plus grande part des 30 000 interventions réalisées pour des hernies discales lombaires la même année.



Comment débutent les TMS ?

Que sont les symptômes des TMS ? Typiquement, les TMS débutent par des symptômes tels qu'une diminution de la force musculaire, des sensations douloureuses, une raideur articulaire, et parfois une maladresse inhabituelle dans la manipulation d'objets ou dans l'exécution de mouvements. Initialement, ces symptômes peuvent survenir pendant les périodes de repos, mais ils tendent à devenir plus fréquents et intenses au fil du temps, surtout si les activités exacerbant ces douleurs sont maintenues sans modification, affectant significativement la capacité à travailler.

Industrie, construction, santé, social

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) impactent divers secteurs d'activité, notamment :

1. Industrie manufacturière,

2. Construction,

3. Secteur de la santé,

4. Action sociale.

Dans les domaines de l'industrie manufacturière et de la construction, les hommes sont plus fréquemment affectés par ces troubles. À l'inverse, les femmes prédominent dans les secteurs de la santé et de l'action sociale en ce qui concerne les incidences de TMS.



Mauvaises conditions de travail

Les autorités identifient les mauvaises conditions de travail comme un facteur clé de risque pour les troubles musculo-squelettiques (TMS). Les symptômes se manifestent lorsque l'individu dépasse ses capacités physiques sans bénéficier d'un temps de récupération adéquat. La posture et la répétition des mouvements sont également des éléments cruciaux, tout comme les facteurs organisationnels, environnementaux et psychosociaux qui peuvent avoir un impact positif ou négatif.



Réduction des risques

Dans le cadre de ses initiatives de prévention, les Pouvoirs publics mettent en avant au moins huit principes essentiels à suivre pour réduire les risques de TMS :

1. Éliminer les risques lorsque cela est possible,

2. Si les risques ne peuvent être éliminés, évaluer ces risques pour les minimiser,

3. Aborder les risques à la source,

4. Adapter les postes de travail pour qu'ils soient ergonomiques,

5. Réduire l'intensité des dangers,

6. Mettre en œuvre des actions de prévention pratiques,

7. Adopter des mesures de protection collectives,

8. Communiquer clairement les directives à suivre.

Psychosociaux

Les facteurs psychosociaux jouent un rôle crucial dans l'apparition des TMS. Ces facteurs peuvent inclure un décalage entre la perception qu'a l'employé de son travail et la reconnaissance de celui-ci par la hiérarchie, une insatisfaction liée aux tâches à accomplir, ainsi que la pression du temps, le manque de reconnaissance, ou encore des tensions avec la direction ou entre collègues. L'insécurité de l'emploi est également un facteur qui peut contribuer à l'émergence des TMS, en ajoutant un stress supplémentaire susceptible d'exacerber ces troubles.

Santé et sécurité en milieu professionnel

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont couverts par les articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du travail. Il incombe à l'employeur la responsabilité de garantir la sécurité et de préserver la santé physique de ses employés.

