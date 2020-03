Les virus ont la peau dure

@olivier cabanel

A la votre...

https://www.1001cocktails.com/recettes/recette_blue-wind_355375.aspx

Faites gaffe à votre santé quand même...

Don’t rush to deploy COVID-19 vaccines and drugs without sufficient safety guarantees

Despite the genuine need for urgency, the old saying holds : measure twice, cut once.

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00751-9