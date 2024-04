Lutte contre le cancer du sein : le rôle de l’enzyme SMYD2 dans la « fabrication » des métastases

Une enzyme impliquée dans la fabrication des métastases dans le cancer du sein a été découverte par une équipe de chercheurs de l'Inserm ouvrant l'espoir de nouvelles thérapeutiques dans l'avenir.

Dans le cadre des avancées continues en recherche médicale, une récente découverte par une équipe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a mis en lumière l'importance d'une enzyme, la SMYD2, dans le processus de création de métastases du cancer du sein. Publiée fin mars 2024, cette étude dévoile les mécanismes qui facilitent la propagation des cellules cancéreuses, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques dans la lutte contre le cancer du sein.

L'enzyme SMYD2 : une clé dans le processus de métastase

Nicolas Reynoird et son équipe, basés à l'Institut pour l'avancée des biosciences à Grenoble, ont identifié l'enzyme SMYD2 comme un acteur majeur dans la formation des métastases. Les enzymes, essentielles à diverses réactions chimiques dans l'organisme, jouent ici un rôle précis dans la régulation des cellules. L'étude s'est appuyée sur des modèles animaux génétiquement modifiés pour tracer l'impact de SMYD2 sur le développement du cancer du sein.

Une avancée significative grâce à des modèles animaux

Le suivi de souris atteintes de cancer du sein a révélé que l'absence de SMYD2 coïncidait avec une amélioration notable de leur survie et une réduction significative de la formation de métastases. Ce constat permet de penser qu’une action sur cette protéine SMYD2 pourrait constituer une stratégie efficace pour limiter la propagation du cancer.

Comprendre le mécanisme d'action de SMYD2

Les chercheurs de l’Inserm ont montré que SMYD2 modifie spécifiquement la molécule BCAR3, qui à son tour interagit avec une autre protéine, FMNL. Ce processus favorise la capacité des cellules cancéreuses à migrer et à envahir d'autres tissus, soulignant le rôle de SMYD2.

Vers de nouvelles approches thérapeutiques

Forte de ces découvertes, l'équipe de recherche explore désormais la possibilité de bloquer l'activité de SMYD2 pour prévenir la formation de métastases. Les premiers résultats chez la souris sont prometteurs et ouvrent des perspectives pour des essais cliniques chez l'humain qui n’ont pas encore commencé.

Le cancer du sein : un défi

Rappelons que le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec plus de 60 000 nouveaux cas par an en France. Bien que le dépistage et les traitements précoces du cancer du sein aient amélioré les taux de survie, la gestion des métastases reste un enjeu majeur.

Vivre avec des métastases

La prise en charge des métastases, bien qu'elle représente un défi de santé, a évolué ces dernières années. Aujourd'hui, grâce aux progrès réalisés en oncologie, un cancer métastasé peut souvent être traité comme une maladie chronique, avec des stratégies visant à contrôler la progression de la maladie.

Perspectives futures

Cette avancée dans la compréhension du rôle de SMYD2 dans le cancer du sein métastatique ouvre de nouvelles voies pour le traitement et la prévention de cette maladie complexe. Elle illustre l'importance de la recherche fondamentale dans la lutte contre le cancer, promettant des stratégies thérapeutiques plus ciblées et efficaces à l'avenir.

Pierre Luton alias Pluton, journaliste santé SEO

Photo : Midjourney