Macron devant l’impasse sanitaire

Non, décidément, ça ne passe pas... Le pass-sanitaire décidé par le pouvoir est resté dans la gorge de nombreux français comme une malencontreuse arête de poisson...et semaine après semaine ils sont dans la rue pour refuser cette scandaleuse privation de liberté...

Apparemment, ça ne semble pas émouvoir le gouvernement qui fait semblant d’ignorer cette colère, tout comme il l’avait fait pour les manifs des Gilets Jaunes, ou celles contre la réforme des retraites...

Et puis une information vient de ressurgir dans les réseaux sociaux : en janvier dernier, Macron avait envoyé un SMS vengeur à son ministre de la santé écrivant : « Tiens bon, on les aura ces connards »...lien

De quoi mettre de l’huile sur le feu, car en postantt ça, le président de la république se place dans la droite filiation d’un ex président qui, en lançant le fameux « cass’toi pauv’ con », avait ruiné un quinquennat déjà sévèrement plombé.

Au-delà de ces injures, qui rappelons-le révèlent souvent un manque cruel d’argumentation, Macron s’est mis dans une impasse totale, car faire marche arrière serait catastrophique pour son image de marque, et persister serait contre-productif, d’autant que la colère du peuple fait tache d’huile.

Dans le secteur du tourisme, l’effet « pass-sanitaire » à sérieusement gâché les vacances de nombreux touristes, et les annulations de séjour se multiplient.

En effet, les vacanciers sont placés devant une situation quasi inextricable, sommés d’être vaccinés, (ou de se faire tester) condition indispensable pour obtenir ce « pass »... ou de tenter d’obtenir un test négatif de moins de 48 heures...lien

Dans le secteur des loisirs, les gérants de salles obscures constatent la désertion de leur cinéma sitôt l’annonce présidentielle connue, avec un taux de remplissage baissant parfois de 80%... et la profession réclame des mesures d’urgence pour compenser la chute de fréquentation. lien

Si on avait voulu tuer le cinéma, on ne s’y serait pas pris autrement. lien

Les salles de sport, les piscines, connaissent le même destin, et des exploitants constatent que sur une journée, « on a facilement 3 fois moins de monde »...allant jusqu’à découvrir des salles totalement vides. lien

Pour les restaurants et autres bars, ou terrasse, le pass-sanitaire suscite la crainte, voire la colère d’une fraction des professionnels et de la population, qui craignent que leurs commerces soient bientôt désertés, alors que leur activité venait tout juste de reprendre. lien

Certains ont trouvé une parade originale en argumentant qu’il existe encore un secret médical, et défient le gouvernement apposant sur leurs établissement un badge « restaurant libre ». lien

D’autres insistent sur le fait qu’ils ne sont ni flics, ni médecins, et qu’il est pour eux hors de question de se livrer à des activités qui ne sont pas de leurs compétences.

Il a mieux : Un colonel de la gendarmerie appelle à la résistance et à la désobéissance civile, et à ses confrères de désobéir aux ordres illégaux et aux lois scélérates qui oppriment le peuple français. lien

Autre bonne nouvelle, un docteur de Touraine a refusé de vacciner une petite dizaine de jeunes, considérant que « les études pour les moins de 16 ans n’étaient pas bien faites », affirmant ensuite « vous me remercierez plus tard »...lien

Dans le droit fil de cette réflexion, l’AIMSTB (association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillance) a comparé la mortalité due au virus, et la létalité due aux vaccins, et le résultat est catastrophique : pour les moins de 45 ans, la létalité liée à la vaccination est plus importante que la mortalité liée au coronavirus. lien

Et puis, les effets négatifs du « pass-sanitaire » se multiplient, plombant sévèrement une économie qui tentait de se remettre en selle.

Dès mars 2020 les économistes avaient constaté que la crise sanitaire, l’Insee évoquant 65% des capacités normales. lien

Nul doute que ces nouvelles mesures gouvernementales ne vont rien arranger.

Plus grave encore, le gouvernement a aussi décidé que, pour voter, il faudra se munir d’un pass-sanitaire provoquant la colère de nombreux députés, tel Joachim Son-Forget qui voit dans cette mesure « un véritable attentat contre la démocratie ».

Il a donc tenté de déposer un amendement, lequel a aussitôt été rejeté.

Étrangement, Véran assure qu’il n’est pas question d’interdire dans les lieux de vote les électeurs non vaccinés... alors pourquoi rejeter l’amendement du député ? lien

Lorsque l’on veut bien se remettre en mémoire les scores peu honorables obtenus lors des derniers scrutins, on peut logiquement s’inquiéter pour ceux à venir, notamment, pour la prochaine présidentielle.

Naturellement, la décision d’imposer le pass-sanitaire s’arrête officiellement en novembre, mais qui empêchera qu’elle soit prolongée au-delà ?... il suffit d’un vote du parlement.

Au-delà de tout ça, d’autres questions surgissent.

Le professeur en criminologie Alain Bauer s’est penché sur la gestion de cette épidémie dans un ouvrage « comment vivre au temps du coronavirus », et pointe avec précision toutes les erreurs commises par les autorités.

Il remarque que « nous avions tous les moyens pour gérer la crise, mais que dès 2011 nous avons liquidé un dispositif remarquable de gestion, d’anticipation, et de résolution des pandémies pour nous trouver totalement dépourvu...quand la bise fut venue ».

L’analyse qu’il fait de la situation est remarquable, et en dix petites minutes, il expose clairement toutes les erreurs commises. lien

Incompétence, ou volonté de nuire...la question se pose déjà...mais en attendant les vaccins continuent à faire des dégâts, comme dans le cas de Maxime Beltra, mort à 22 ans, 9 heures après avoir reçu le vaccin Pfizer. lien

Le père du jeune homme, abasourdi a déclaré : « c’était mon unique fil, et il est mort tué par une saloperie de vaccin qui n’a jamais été validé, ni correctement testé... ». lien

Bien sûr, en haut lieu, il y aura des réactions affirmant que le lien n’est pas formellement prouvé entre ce décès, et le vaccin...

Pour ceux qui ont le cœur bien accroché, ils peuvent consulter la vidéo de cet homme qui vient d’être vacciné.

Découvrons aussi l’étude menée par le collectif ReinfoCovid Officiel qui suggère que les vaccins Covid peuvent déclencher une réaction immunitaire chez certaines personnes, qui pourrait les amener à développer des symptômes plus graves en cas d’exposition au virus sauvage que si elles n’avaient pas été vaccinées . lien

D’ailleurs tout le monde peut remarquer que ce sont dans les pays qui ont le plus vacciné que l’on trouve le plus de morts...coïncidence, hasard malencontreux ?

Un internaute taquin a analysé les résultats de la vaccination en Israël, l’un des pays qui a le plus vacciné dans le monde...et il interroge notre logique : « avec un vaccin soi-disant efficace à 98%, il devrait y avoir environ 80% de moins de morts » écrit-il, et graphique à l’appui il démontre l’échec patent de la vaccination, en comparant avec la courbe des décès du Portugal, pays dans lequel on a vacciné 10 fois moins. lien

Israël

Portugal

Et après avoir comparé vaccination et décès dans bien d’autres pays, il conclut : « la mortalité n’a pas arrêté d’augmenter depuis le lancement du programme de vaccination » (le 5 janvier).

Mais que se passe-t-il côté justice ?

On savait le recours déposé auprès de la CPI (Cour Pénale Internationale), mais d’autres actions pointent le bout de leur nez.

Ainsi l’avocate France Charruyer, au nom de l’association Data Ring, a déposé deux recours devant le Conseil d’Etat sur la légalité du pass sanitaire : il s’agit de garantir le plus haut niveau de protection pour nos droits fondamentaux et nos données personnelles, car l’extension du pass sanitaire à toutes les activités quotidiennes amène, selon l’avocate, « à révéler des données de santé, des données d’état civil pour quasiment l’ensemble de nos activités sociales (...) le QR code n’a pas à révéler des données de santé » ajoute-t-elle. lien

D’autres avocats s’y sont collés à leur tour, telle Virginie de Araujo Recchia qui a lancé une procédure judiciaire portée par plus de 1000 plaignants...(lien) mais aussi Jean Pierre Joseph, pour sa plainte à l’encontre du président du conseil national de l’ordre des médecins pour complicité d’assassinat et de complicité de mise en péril de mineur par personne ayant autorité (lien), et ce n’est probablement qu’un début...

Comme dit mon vieil ami africain : « le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin ».

Le dessin illustrant l’article est de Fani

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

