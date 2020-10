Mâtin, quel réveil !

Alors que chaque jour, ce gouvernement nous abreuve d’informations chaque jour un peu plus anxiogènes, des citoyens commencent à se réveiller, à preuve quelques interventions judicieuses publiées parfois dans la presse, mais surtout sur les réseaux sociaux...

Quid de cette intervention musclée, faite un conseiller fédéral Helvète, un certain Ueli Maurer, demandant à ses concitoyens de « ne pas céder à l’hystérie », ce qui a provoqué la réaction d’un lecteur, Doniphane Lachat, un ostéopathe de Neyruz à la page courrier des lecteurs dans le journal Suisse, « la Gruyère ». (Au-delà du journal, la Gruyère est un canton suisse. Ndrl) ?

Pour faire court, il fait quelques remarques essentielles, que nous pourrions aisément reprendre à notre compte en France...

Affirmant qu’il n’y a pas de deuxième vague comparable à celle de mars-avril, rappelant qu’il n’y a pas d’explosion des hospitalisations et des décès, mais une montée 30 à 40 fois plus lente qu’en mars, et surtout non exponentielle , il signale que certains épidémiologistes parlent de « soubresauts ou mini vaguelettes de fin d’épidémie », qui devraient se produire 3 ou 4 fois durant cet hiver.

Et surtout il évoque un point essentiel : l’âge moyen des décès du coronavirus est de 84 ans... ce qui veut dire que la majorité des gens qui décèdent dans le cadre de cette pandémie se trouve largement au-delà de l’espérance de vie mixte d’un humain (82 ans).

Il écrit : « nous affrontons avec angoisse un virus qui est inoffensif pour plus de 80% de la population ! Ne serait-il pas temps de protéger efficacement nos ainés de plus de 70 ans et de laisser les enfants, les ados, et la population active vivre un peu plus librement à la suédoise (...) plus nous instaurons de mesures restrictives, plus longtemps cela prendra pour arriver à une immunité de groupe comme en Suède. Arrêtons cette hystérie basée sur la peur ». lien

Nous avons peut-être oublié que chaque jour, un peu plus de 2000 personnes meurent dans notre pays, (lien) dont 460 du cancer, 420 de problèmes cardiaques, 200 du tabac, 100 de l’alcool, 150 de la grippe saisonnière (sur une période de 3 mois)...(et n’oublions pas la route, qui malgré les nombreux morts, n’interdit pas pour autant l’utilisation de la voiture) soit beaucoup moins que ceux dus au coronavirus (zéro morts le 26 aout) et un peu plus d’une centaine le 25 octobre...lien

Mais il y a plus grave : des témoignages convergents font apparaitre d’étranges probables manipulations, et j’ai reçu, récemment, un témoignage direct, celui d’une receveuse de la poste, dont le conjoint, médecin de son état, fait état du cas d’une personne de 92 ans, morte de vieillesse, laquelle a été cataloguée « covid-19 ».

On se souvient de ce faux cimetière des victimes du virus sur la plage de Copacabana au Brésil, dénoncé par le journaliste Maxime Bosse Duplan qui évoquait lui aussi une manipulation des chiffres... lien

Il n’est pas le seul si l’on veut prêter foi aux propos de Yoram Lass, chercheur, et ancien directeur général du ministère de la santé israélien, qui dénonçait déjà, en mai 2020, « le lavage de cerveau de populations entières », et « une hystérie monumentale ».

Affirmant « plus vous faites de tests, plus vous avez de personnes infectées », il affirmait à l’époque : « le chiffre de la mortalité due au virus est un faux chiffre. La plupart des gens ne meurent pas du coronavirus. Ceux qui enregistrent les décès changent simplement la cause du décès. Si les patients sont morts de leucémie, de cancer, de maladie cardiovasculaire (...) ils inscrivent coronavirus, le nombre de personnes infectées est faux ». lien

Encore plus grave... on savait que les masques ne protégeaient pas grand-chose, à part freiner les postillons...mais on sait aujourd’hui que les masques fournis aux populations sont gravement pollués par des germes du type champignons fongiformes, suite à une enquête menée par le directeur d’un centre médical, champignons qui rendent ces masques plus dangereux que protecteurs. lien

Voilà comment fonctionne le monde de la macronie...

Pas étonnant dès lors, ce coup de gueule posté par de nombreux internautes, dont je vous propose ce « copié collé ».

« On nous CONFINE pendant 2 mois... on l’accepte sans broncher.

On nous BÂILLONNE en pleine chaleur (à partir du 14 juillet) ... on l’accepte sans broncher.

On met en DANGER la santé de nos propres enfants (masques du matin au soir à partir de 11 ans dès la rentrée) ... on l’accepte sans broncher.

On nous PRIVE de nos loisirs, de ce qui donnerait un peu de joie dans nos vies (restaurants, bars, discothèques, fêtes, réunions familiales et culturelles, etc.) ... on l’accepte sans broncher.

On nous IMPOSE un confinement nocturne et donc un droit de sortie... on l’accepte sans broncher.

On DÉTRUIT notre économie qui va plonger des millions de personnes dans la précarité ... on l’accepte sans broncher.

On nous BERNE en nous faisant croire qu’il y a une épidémie en se basant sur des tests dits positifs alors que tout le monde sait qu’ils sont tellement poussés qu’ils détectent n’importe quel virus mort depuis longtemps ...on l’accepte sans broncher.

On n’invite sur les plateaux télés que des pseudos médecins, professeurs qui ont des LIENS D’INTÉRÊTS avec Gilead et autres. ... on l’accepte sans broncher.

Jusqu’où va-t-on accepter sans broncher ces mesures liberticides qui vont nous plonger dans le chaos ?

Si vous êtes d’accord avec ce qui précède copiez/collez afin de toucher un maximum de personnes et de RÉVEILLER les consciences de ce CAUCHEMAR qui dure depuis 8 mois et qui s’accentue de jour en jour. Car on dit le français indiscipliné, mais vu ce qui précède c’est un être dénué de bon sens dont on teste la soumission ! »

Etrangement, un réveil a commencé chez nos voisins outre alpes, et bravant l’interdit, nos amis italiens ont défilé dans les rues de....

Pour quelle raison nos médias l’ont-ils apparemment ignoré ?

La réponse est prévisible.

Comme dit mon vieil ami africain : « la chèvre mange là où elle est attachée ».

Le dessin illustrant l’article est de Marie Crayon

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

