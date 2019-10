Méconnaissance d’une maladie féminine répandue : l’endométriose

Règles douloureuses, abondantes ou problèmes d’infertilité : informez-vous sur l’endométriose

Une femme sur sept serait atteinte d’endométriose soit environ 3 millions de femmes en France. Asymptomatique ou au contraire associée à différents symptômes, cette maladie gynécologique est longue à être diagnostiquée. C’est pour cela qu’il faut s’informer et ne pas hésiter à consulter un spécialiste. Ce qu’il faut savoir sur l’endométriose, ci-dessous.

Causes et conséquences de l’endométriose

Comprendre ce qu’est l’endométriose

Lors du cycle menstruel classique d’une femme, les hormones (oestrogènes) stimulent l’endomètre (la paroi intérieure recouvrant l’utérus) qui, prévu pour accueillir un oeuf fécondé en cas de grossesse, se vascularise et s’épaissit. S’il n’y a pas eu de fécondation, il va tout simplement se détruire et s’écouler en dehors de l’utérus par des saignements. Ce sont les règles.

Dans certains cas, des cellules de l’endomètre vont se déplacer en dehors de l’utérus, vers d’autres organes. Ces cellules vont également saigner à la fin du cycle menstruel mais le sang ne pourra pas s’évacuer par l’utérus, comme prévu. Stagnant à un autre endroit, il peut provoquer des lésions, kystes, réactions inflammatoires et même des adhérences (des organes proches se collent et n’ont plus la mobilité dont ils ont besoin). C’est ce qu’on appelle “endométriose”.

L’origine est génétique dans 10% des cas mais les facteurs environnementaux tels que l’alimentation joueraient également un rôle crucial dans l’apparition de la maladie.

Symptômes récurrents

Rappelons que l’endométriose peut être asymptomatique. S’il y a des symptômes cependant, leur intensité, leur gravité et leur fréquence sont variables d’un cas à l’autre, notamment selon la localisation des lésions. En effet, les cellules de l’endomètre peuvent se déplacer vers de nombreuses zones du corps : ovaires, côlon, paroi utérine, rectum, vagin, paroi abdominale, uretères, etc.

Pour 3 femmes sur 4 atteintes d’endométriose, des douleurs apparaissent lors des règles et / ou des rapports sexuels.

Dans 30 à 45% des cas, ces femmes rencontrent des problèmes d’infertilité. Il est d’ailleurs conseillé de ne pas tarder pour une première grossesse.

D’autres symptômes sont également présents selon les cas :

fatigue chronique ;

problèmes digestifs ;

douleurs pelviennes, lombaires, abdominales, dans les jambes ;

difficulté pour uriner ou déféquer ;

vomissements.

Invalidantes, pouvant aller jusqu’à des pertes de connaissance, les symptômes de l’endométriose sont physiquement difficile à supporter au quotidien. Mais il ne faut pas non plus négliger l’enjeu psychologique de cette maladie et l’impact qu’elle peut avoir sur la vie de couple (diminution de la libido, douleurs lors des rapports, difficulté à concevoir…).

Détection et diagnostic

Le diagnostic de l’endométriose est très long à être poser : environ sept ans !

Il ne faudra donc pas hésiter à en parler avec votre médecin ou votre gynécologue qui vous posera différentes questions de façon à orienter les examens et tests à mener :

examens radiologiques (IRM ; échographie endovaginale, pelvienne, endorectale ; hystérographie ; coloscanner, etc.) ;

examens chirurgicaux (coelioscopie ; laparoscopie).

Plus le diagnostic sera établi tard, plus les risques et les conséquences pour la grossesse et la fertilité seront élevés. Les lésions causées par l’endométriose peuvent empêcher la rencontre de l’ovule et du spermatozoïde ou encore gêner la nidification.

L’apparition de cette maladie gynécologique peut se faire dès les premières règles dans la vie d’une femme. Aucune douleur et aucun symptôme ne doivent être pris à la légère même chez une adolescente.

Vivre avec l’endométriose

Traitements

Dans 70% des cas, des solutions contre les douleurs ou pour favoriser la fertilité seront trouvées. La principale action sera de stopper les saignements, responsables d’une grande partie des symptômes. Cela pourra être un traitement :

hormonal (régulation des oestrogènes) par la prise de la pilule en continue ou la pose d’un stérilet hormonal par exemple ;

chirurgical (notamment pour favoriser une grossesse, retirer des kystes, etc.) ;

thérapeutique pour la procréation (insémination du sperme du conjoint, action sur les facteurs de l’infertilité) ;

cure de ménopause artificielle plus ou moins longue.

En effet, la ménopause met fin aux cycles menstruels des femmes. Elle provoque l’arrêt des règles et par la même occasion, des symptômes liées à elles. Les risques de cancer sont multipliés par 1,5 si les kystes placés sur les ovaires ne sont pas retirés malgré tout.

Des antalgiques peuvent être prescrits pour diminuer la douleur.

Communication

Dans cette maladie, il est très important d’en parler. En premier lieu à son médecin si vous avez le moindre doute. Souvenez-vous, plus le diagnostic est posé tôt, plus vous réduisez risques et problèmes de fertilité.

L’endométriose a un impact réel et parfois violent sur le moral des femmes concernées, sur leur vie quotidienne et sur leur vie de couple. Ne pas s’enfermer dans son mal-être mais plutôt partager ses expériences, apprendre des astuces et des conseils pour mieux vivre et se sentir comprise est très important. Vous devez vous sentir soutenue par votre conjoint qui doit, lui, comprendre ce que vous traversez. Peut-être avez-vous des amies vivant ces mêmes souffrances mais qui ne connaissent pas l’endométriose. Vous pourrez les aider à votre tour !

Et bien sûr, forums et associations sont également à envisager. EndoFrance, association française dans la lutte contre l’endométriose, qui a pour marraine l’actrice Laëticia Millot, possède un site internet où vous trouverez de nombreuses informations et précieux conseils, les dates des événements tels que des courses aux couleurs de l’association, des rencontres avec les membres et bénévoles, des témoignages, etc.

Rappelez-vous, vous n’êtes pas seule. Il est tout à fait possible de vivre avec cette maladie et de la traiter. Ne confondez pas non plus l’infertilité et la stérilité. La grossesse est possible avec l’endométriose, en étant suivie et accompagnée par des spécialistes. Et le plus important : s’informer et informer !

