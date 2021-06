Médecine & Droit : Vidéosurveillance au bloc opératoire

L’influent Jurisconsulte René Ducret justifie la nécessité juridique de la mesure médicolégale :

« Il y a bien trop de contentieux médico-chirurgicaux dans le Monde, notamment en France. En sus abstraits et complexes de par les impossibilités totales de preuve pour chaque partie : Pour le patient, qui ne voit rien, ne connait rien, de surcroît endormi, anesthésié. Comme pour les praticiens, dans l'incapacité de prouver d'une part qu'ils n'ont commis aucune faute, car en droit c'est la preuve négative dite '' impossible'' , ''diabolique''. Et d'autre part, à l'inverse, qu'ils ont effectué les bons gestes, correctement, dans le bon ordre, et dans les temps impartis : telles les délicates et urgentes manœuvres successives d'extraction pour accouchement dystocique (blocage des épaules) aux multiples contentieux et où ils peuvent être condamnés sur simples ''présomptions'' d'expert.

Dans l'intérêt commun : D’aider les patients et médecins, et d’éclairer les experts et les Juges, qu'il est donc impératif que la vidéosurveillance , déjà omniprésente partout : Interventions de Police, auditions, procès,..., rentre enfin là où elle est la plus indispensable : au bloc, opératoire ou médical, et en salle d'accouchement

Images & sons, pris sous 2 angles (général : au plafond de la table, et gros plan précis : au front du chirurgien, grâce à l'hyper miniaturisation actuelle) étant conservés (sous scellés) par l'hôpital durant 3 ans à disposition de la Justice. Avec copie de leur frontal remise aux Professeurs aux fins d'enseignement et de recherches, publiée sur une plate-forme thématique par spécialités. Les nouvelles technologies modifient les dogmes ancestraux du Droit, et les preuves auparavant ''impossibles & diaboliques'' sont maintenant ”rapportables et incontestables’’. L’innovation, sécurisante et rassurante pour praticiens et patients, constitue une évolution pour la science : juridique, scientifique, médicolégale, outre l’intérêt didactique et pédagogique. Sa généralisation mondiale est dès lors inéluctable et c'est une sécurité juridique et véritable assurance pour tous” conclut René Ducret, du cabinet international imozer.

C'est dans ce même but d'assistance, à la fois aux victimes inconscientes (d'accidents de la vie ou de santé) et aux chirurgiens, qu'il a créé urgental, ce système inédit pour les urgences médicales mondiales, inauguré en 2012 à Bruxelles avec la Commission Européenne, à la Une de l'actualité, soutenu par les fédérations médicales & hospitalières. Et qu'il élabora dès 2000 diverses mesures de lutte efficaces contre les infections nosocomiales.

