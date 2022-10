Médecine Interne et Médecin Externe : Une redéfinition logique de leur domaine spécifique

La spécialiation médicale permet d'approfondir les connaissances dans chaque domaine pour être plus efficace. L'intégration holistique de tous les organes, de toutes les intéractions avec le monde externe et les réponses internes est spécifique de l'homme, avec son corps et son esprit. Aujourd'hui, avant d'espérer une rapide convergence dans le monde médical en crise, déconnecté de sa noble fonction de maintien en bonne santé de chaque être humain en prodiguant les soins adaptés au retour en bonne santé et en luttant contre les origines des dégradations de la bonne santé, il est nécessaire de remettre de la logique dans l'ordonnancement d'une politique de la bonne santé humaine.

Dans l'architecture, dans l'ingéniérie, le maître d'oeuvre (architecte, ingénieur chef de projet) se doit de bien connaître les diverses technologies nécessaires à la réalisation du projet, sans en être un grand spécialiste : il coordonne, donne des directives et construit un ensemble compatible et harmonieux le mieux adapté. C'est le grand chef, le vrai responsable, mieux rémunéré que les spéciaistes sous ses ordres : et, à de rares exceptions près, ç'est efficace et le projet est mené à son terme selon le cahier des charges du maître d'ouvrage.

Dans le monde médical, le médecin généraliste, (dit médecin référent) n'est pas l'architecte de la bonne santé de son patient/client : il ne peut qu&#