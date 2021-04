Nouveau confinement : la fausse excuse des jeunes

Ça y est, le nouveau confinement est lancé. Depuis le début de cette grande aventure, les « sachant » nous proposent chaque jour de nouveaux indicateurs pour relancer la panique. Les gens commencent à avoir compris que quand on devient vieux, au bout d’un moment on décède. Aussi, le fait de suivre les décès de nos anciens en direct à la télé commence à ne plus faire trop peur. En plus, comme on est en train de les vacciner, ça la foutrait mal de constater qu’on ne voit pas de différence de décès entre avant la campagne de vaccination et après. La nouvelle stratégie est donc de faire croire que l’hécatombe arrive aussi chez les plus jeunes. Enfin, quand on dit jeune, on parle des moins de 70 ans, il ne s’agirait pas de manquer de galanterie envers notre première dame. En plus, une fois qu’on aura vacciné tous les vieux, il faudra bien trouver quelqu’un d’autre à qui faire des piqûres, il ne s’agirait pas de voir s’effondrer la bourse.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/APG2-DEWrW4

Nous allons donc ici vérifier si les données mises en ligne par Santé publique France, nous permettent d’avoir les mêmes conclusions que nos « sachants ». D’habitude, je n’utilise pas ces données, car je considère qu’elles grossissent la situation actuelle, je n’utilise que les statistiques de mortalité toutes causes qui sont infalsifiables. Mais puisque c’est là-dessus que s’appuie la politique sanitaire, autant aller les voir. Sur le site Géodes de Santé publique France, dans la rubrique Covid, on peut aller sur la rubrique « nombre de personnes en soins critiques (SR/SI/SC) par âge ». On peut choisir l’âge qui nous intéresse. On a ainsi la carte des personnes en soin critique à la dernière date disponible qui s’affiche. On peut changer la date pour afficher le jour que l’on veut. Dans l’onglet tableau, on peut récupérer les données de la carte. Enfin, le plus intéressant est l’onglet synthèse qui nous permet de récupérer toutes les données d’un coup.

Dans cet onglet, on peut commencer par lire la documentation. Il est intéressant de noter que la dénomination vient de changer comme c’est expliqué. Avant sur Géodes, nous consultions les réanimations. Aujourd’hui, nous consultons les soins critiques : « Depuis le début de la surveillance hospitalière via SI-VIC, la définition d’admission en services de soins critiques (anciennement appelé « réanimation ») s’applique aux patients hospitalisés développant une forme grave et admis en service de réanimation (SR), en unité de soins intensifs (SI) ou en unité de surveillance continue (SC), sans précision sur le type de service. » C’est important, car lors des infections respiratoires aigües, il est assez rare d’envoyer des jeunes en réanimation, ils sont plus souvent envoyés en service de surveillance continue. Dans l’ordre du moins grave au plus grave, on est d’abord en unité de surveillance continue, puis en unité de soins intensifs et enfin en service de réanimation. Donc si on veut voir des jeunes, la seule manière c’est de mélanger les 3 services, si on ne montrait que la réanimation, on verrait moins de jeunes.

Sur le graphique qui présente les personnes en soins critiques pour Covid, on constate que nous sommes actuellement au niveau de novembre, et toujours en-dessous du niveau de l’année dernière pendant l’épisode de printemps. On va donc vérifier si on a vraiment plus de jeunes qu’avant parmi ces personnes en soin critique. Pour cela, il faut télécharger les synthèses âge par âge.

Avec le tableau que vous obtenez aujourd’hui 1er avril 2021, en téléchargeant les données et en les mettant bout à bout., on peut faire 2 graphiques.

Le premier qui nous donne le nombre de personnes par tranche d’âge, actuellement en soin critique pour cause Covid .

Il faut bien insister sur ce point. Lorsque vous voyez le faible nombre du 18 mars, cela ne veut pas dire qu’il n’y a personne dans les services de réanimation. En 2020, les services de réanimations étaient saturés depuis le mois de février notamment à cause de toutes les infections respiratoires aigües qui trainaient. Rappelez-vous les grèves et les médecins démissionnaires.

Ce que l’on voit c’est qu’à partir du 18 mars, les hôpitaux ont commencé à attribuer à la Covid des personnes qui arrivaient avec une infection respiratoire aigüe. On n’observe pas ici une flambée épidémique, on observe deux phénomènes. D’abord un problème de comptage. Avant, on ne comptait personne et à partir du 18 mars, on commence à y mettre tous les arrivants avec, normalement, un test virologique. Ensuite on a le problème de l’abandon de soin parce qu’avec le confinement et l’interdiction aux médecins de ville de soigner, les gens se pointaient à l’hôpital dans un état tellement avancé qu’ils mouraient beaucoup dès le premier jour. C’est d’ailleurs dans une étude de membres de notre Conseil Scientifique (pages 31 et 33), probablement réalisée pour nous montrer la qualité de leurs décisions.

Bref, revenons à notre graphique qui montre toutes les personnes actuellement en soins critiques et que l’on attribue à la Covid, comme si toutes les autres avaient disparu.

Vous pouvez constater que le nombre de personnes en soins critiques, et pas en réanimation, augmente doucement depuis le mois de mars. Au total, nous sommes actuellement au niveau de la Toussaint et encore assez loin du niveau de mars. La pente est assez douce, mais bien évidemment que les hôpitaux saturent puisque c’est le cas chaque année et que notre gouvernement a encore supprimé des lits en 2020, alors que nous avons toujours plus de personnes âgées du fait du baby-boom.

A ce stade, on n’a pas de problème de nombre pour les soi-disant jeunes non plus. On a toujours quasiment aucun moins de 50 ans. Pour mieux voir la proportion de ce que l’on voit au-dessus, on va faire le même graphique, mais en pourcentage plutôt qu’en nombre.

De cette façon chacun peut constater que la part des moins de 60 ans est très stable. Il n’y a pas d’augmentation visible. La seule tranche d’âge pour laquelle on voit plus de monde en soins critiques, est celle des 60-69 ans. Donc quand on est confiné en nous disant que les jeunes sont de plus en plus touchés car la part des moins de 65 ans augmente en réanimation. En fait c’est faux, seule la part des 60-69 ans augmente en soins critiques. Autrement dit en confondant les 3 niveaux de services, réanimation (SR), soins intensifs (SI) et surveillance continue (SC).

La seule chose de nouveau c’est qu’on n’avait jamais entendu parler de ce pourcentage de moins de 65 ans en réanimation. Quand Emmanuel Macron nous annonce « 44% des patients en réanimation ont aujourd'hui moins de 65 ans », il a raison, mais c’est le cas la moitié du temps. De mars à juillet l’année dernière c’était pareil.

Enfin, pour conclure, même quand les services critiques ont plus de 45% moins de 65 ans, comme une bonne partie de l’année dernière, la mortalité des moins de 65 ans n’augmente pas. Les moins de 65 ans ne sont pas concernés par une hausse de mortalité pendant les périodes épidémiques. Les moins de 65 ans meurent de cancer, d’AVC, d’infarctus, d’accidents du travail, d’accident de la route, de suicides, mais pas des épidémies. Donc non, à aucun moment on ne peut justifier un confinement en disant que c’est pour protéger les moins de 65 ans, c’est faux.

Dans les moins de 65 ans, il y a les enfants. C’est la seule chose qui est importante.

Une internaute m’a dit : « Vous êtes les cautions utiles du système qui n’hospitalisa pas les personnes âgées des Ehpad, comme ils ne ferment pas les écoles qui sont des foyers infectieux importants. »

Les enfants ne sont pas "des foyers infectieux", les enfants sont l'avenir de la nation ! Les enfants sont notre raison d'être, de nous battre, d'être solidaire ! Les enfants sont notre raison de préparer l'avenir ! C’est quand même assez incroyable d’être passé en l’espace d’un an d’une période où à longueur de journée on a culpabilisé les gens en leur disant qu’ils détruisaient la planète, et donc qu’il fallait tout changer pour protéger l’avenir de nos enfants, à une période où l’on est capable de sacrifier les enfants parce qu’on les considère comme des foyers infectieux ! Est-ce que ces gens se rendent compte de la stupidité de leur action ? Est-ce qu’ils se rendent compte de l’effet qu’ils ont sur les enfants à leur faire croire qu’ils sont la cause de la mort de leurs grands-parents ? Laissez les enfants tranquilles, arrêtez de les rendre responsables de vos propres peurs ! En Californie ça fait un an que les enfants sont sans école. Est-ce que vous croyez que ça change quelque chose à la mortalité ? Ouvrez-donc une page internet, non ! L’Etat des Etats-Unis qui se vantait d’être le plus en avance pour sauver la planète est celui qui détruit le plus ses enfants. Elle va servir à qui la planète ?

Sauver les jeunes n’est qu’une fois de plus une excuse pour rassurer ceux qui ne pensent qu’à leur propre survie. Les mesures n’ont rien à voir avec la protection des autres. Elles sont le fait de personnes qui ne pensent qu’à leur propre sécurité, pas à celle de la seule chose qui compte pour une nation : ses enfants.