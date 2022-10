Nouvelles directives du NHS : fin de la prise en charge trans-affirmative des mineurs en Angleterre

C’est pas dommage...

En occident, les fous prenaient, et continuent parfois, de prendre toutes les décisions. Sur Youtube, des personnes lgbtqxyz ( trans, drag, enseignants à cheveux bleus, usage de pronoms inventés puis imposés au reste du monde, etc ) vous expliquaient comment que c’est le Bien de soutenir la volonté de gamins et d’ados mâles mal dans leur peau ( eh oui : on leur a bien appris que c’est mal d’être un mâle... alors ils l’ont intériorisé : veulent devenir une fille ! Ouais ! ) de « transitionner » après leur avoir fait bouffer 1) du bloqueur de testostérone et 2) des oestrogènes... Avant de passer bien sûr aux choses sérieuses : opérations « d’affirmation du genre »... Je vous laisse deviner... Certains le font à 16 ans, là où la législation le permet ou le permettait. Parfois, aux frais du contribuable. Aux mêmes gamins, il est interdit de faire un tatouage avant 18 ans... Et ces gamins deviennent des caricatures de bimbos hyper-narcissiques. Ou le font à 50 balais et ressemblent à un vieux travelo... Mais tout ça, ça va : c’est pas mal puisque c’est pas « mâle ».



Pour les filles, c’est sur la même base de départ : être un mâle, c’est mal. Mais là, c’est le profil opposé qui est visé : « ah, c’est mal d’être un mâle ? eh bah tiens, regarde ! », et hop, cheveux courts, bleus ou verts ( bah ouais, surtout pas dans la norme : en plus de vouloir être un mâle, chuis un vrai rebelle, moi ! ), tatouages, anneau dans nez ( j’adore la symbolique... ), plein de piercings, look de camionneur... Avant de passer à l’opération « d’affirmation de genre » : là, on arrive en territoire « docteur Mengele »... Bah oui : il faut construire une bite ! Et c’est pas encore au point, la technique...



Maintenant émergent des tonnes de vidéos de « détransitionneurs »... Ça s’est pas passé comme prévu, semble-t-il... Nan ? Sans blague ? T’as pas pu devenir une femme ? Ah bon ? Ta bite, elle marche pas ? J’ai du mal ( du mâle ) à y croire...

Problèmes de santé à n’en plus finir. L’horreur intégrale. Et irréversible. En attendant le cancer que cette prise d’hormones pourrait causer un jour ?



Et ce qui émerge aussi et dit clairement ce que sont les gens qui font partie de cette folie collective, c’est que les « détransitionneurs » sont considérés par les autres comme des traîtres à la cause. Et sont donc harcelés en tant que tels... Le Bien, quoi.

Le meilleur pour la fin : tous ces connards de militants lgbtqxyz qui vous soutiennent que « être une femme ou un homme, c’est strictement une construction sociale donc ça n’a strictement rien à voir avec le biologique, et donc rien à voir avec le corps », pourquoi ils prennent des hormones et se font couper la bite ou éprouvent le besoin de s’en faire fabriquer une fausse ?

Bon, eux, tant pis. Mais le nombre de gamins qu’ils ont entraînés dans leur pathologie psychique et ses conséquences dans le réel, ça, c’est impardonnable.