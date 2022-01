Novak Djokovic, modèle de santé publique, harcelé, expulsé par une tyrannie pseudo-sanitaire absurde et internationale initiée par la France

Novak Djokovic vient d'être condamné à être expulsé d'Australie pour" trouble à l'ordre public" et "menace sanitaire". Déjà, des voix s'élèvent, comme celle de l'ancien Ministre de l'Intérieur Castaner, pour l'empêcher de participer à Roland-Garros en France, en cherchant à briser la carrière et la passion du numéro 1 du tennis mondial. Sa faute ? Être en excellente santé, doublement immunisé naturellement par le coronavirus et non vacciné. Il n'y a encore que quelques mois de cela, un journaliste australien affirmait en direct à la télévision que le Président français, Emmanuel Macron, était "devenu fou", en instaurant un passe sanitaire au début de l'été, et préfigurant un basculement du monde occidental dans une tyrannie pseudo-sanitaire absurde et totalement disproportionnée portant atteinte aux libertés les plus fondamentales.

"Je pense que le Président Macron est devenu fou. Je pense que si vous regardez son idée de passeport vaccinal, c'est absolument dément, il veut avoir un système sévère selon lequel si vous n'êtes pas doublement vacciné, vous n'êtes fondamentalement plus un citoyen libre." Brendan O'Neill, Sky News Australia, 19 juillet 2021 (source, YouTube)

Depuis cet été, l'Australie a manifestement également basculé dans la folie aveugle consistant à sur-vacciner une population saine, dont les défenses collectives sont amoindries par une vaccination de masse, au lieu de privilégier une immunisation naturelle, asymptomatique pour une grande partie de la population.

Aujourd'hui, Novak Djokovic, numéro 1 du tennis mondial, est harcelé par le gouvernement australien et placé arbitrairement en détention/rétention à plusieurs reprises depuis le début du mois, et ce malgré le bien-fondé légal, médical et scientifique de sa situation, par le simple fait, d'après le gouvernement australien, d'être en excellente santé et de ne pas être vacciné.

Novak Djokovic est indubitablement un modèle de santé publique et un example à suivre pour l'ensemble de la population mondiale ainsi que par les médecins eux-mêmes, si ces derniers veulent réellement commencer à comprendre ce que veut dire "être en bonne santé", ce qui n'a absolument rien à voir avec la génétique. Et pour cause, les professionnels médicaux sont aujourd'hui devenus des experts en maladies, mais ils ne connaissent apparemment rien à la santé, et cela saute aux yeux dans leurs prises de décisions en matière de santé individuelle et publique.

Appuyé par de nombreuses études interventionnelles, épidémiologiques et observationnelles, Novak Djokovic attribue publiquement, et ce depuis de longues années, sa réussite sportive et sa santé à une alimentation strictement végétale à base d'aliments entiers, peu transformés. En 2021, en pleine pandémie, il a gagné Roland-Garros et Wimbledon en surpassant ses adversaires, après avoir été harcelé par certains médias, notamment français comme l'Equipe, qui l'ont accusé en 2020 de "clusterisme", et aujourd'hui de ne pas être vacciné.

"Une alimentation caractérisée par des aliments végétaux sains est associée à une diminution des risques et de la sévérité de la COVID-19." Merino et al, 2021 Résultat d'une étude prospective d'une cohorte de plus d'un demi-million de personnes, qui entre en contradiction totale avec les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique d'un seul fruit ou un seul légume par jour entre 2019 et 2023 pour les personnes vulnérables économiquement, qui sont également les plus à risque face à la COVID-19, adoubées par la Ministre de la Santé Agnès Buzyn dans le cadre du Plan National Nutrition et Santé.

La compagne du Président Macron, Brigitte Macron, a elle-même adopté une alimentation très végétalisée en se faisant préparer depuis le début du quinquennat une dizaine de fruits et légumes par jour par la cuisine de l'Elysée et en y créant un potager. Âgée de 68 ans et donc à risque d'une forme grave de COVID-19, elle n'a pourtant eu que des symptômes très modérés lorsqu'elle a été infectée en décembre 2020 avant d'être vaccinée. Les Macron savent donc ce qu'il faut faire pour prévenir les maladies pour eux-mêmes, mais le Président ne fait rien pour prévenir les maladies dans la population, étant donné qu'aucune politique sanitaire n'a été mise en place pour faciliter l'accès du plus grand nombre à une alimentation végétale de qualité et à l'information quant au lien de causalité qui existe entre alimentation végétale et santé, pourtant déjà amplement documenté dans la littérature scientifique et médicale.

Doublement immunisé naturellement par le SARS-CoV-2, Novak Djokovic n'est jamais tombé malade de la COVID-19, et pour cause, son alimentation végétale a été montrée, chez le personnel de santé de six pays exposé au virus, diminuer les risques de COVID modérée à grave d'au moins 73%, ce qui est récemment corroboré dans une très grande cohorte de population de 592571 personnes (Merino et al, 2021).

De plus, la pratique régulière de l'hyperventilation/rétention d'air contrôlées et l'exposition volontaire au froid (douches froides, Méthode Wim Hof utilisée par le "djoker" depuis plusieurs années) sont les seules à avoir montré scientifiquement que l'être humain peut influer de manière consciente sur le système nerveux autonome et le système immunitaire inné (Kox et al , 2014), permettant à quiconque, en quelques jours, de booster son système immunitaire, et de faire face à n'importe quelle infection tout en limitant les effets inflammatoires délétères de manière consciente, ce qui a toute son importance dans le cadre de la COVID-19, caractérisée par une réaction immunitaire inflammatoire disproportionnée chez les personnes à risque.

Au lieu de prendre exemple, en termes de santé publique, sur les moyens par lesquels Novak Djokovic est en excellente condition physique et mentale, les instances de santé actuelles criminalisent les personnes en bonne santé et tirent la société toute entière ainsi que l'immunité collective vers le bas, fragilisant toujours plus l'humanité face aux maladies.

Quand une société harcèle les personnes en bonne santé pour des raisons sanitaires, nous savons que nous nous trouvons dans une société profondément malade et à l'agonie.

L'Etat n'était pas prêt pour la pandémie de COVID-19 et n'est toujours pas prêt aujourd'hui à faire face à de nouvelles pandémies. Les mesures aujourd'hui prises par la collectivité, du fait de l'incompétence et bêtise des politiciens et technocrates, laissent préfigurer les pires abominations collectives si jamais une pandémie véritablement dangereuse pour l'humanité apparaissait sur Terre, chose que ces mêmes politiciens et technocrates s'acharnent à préparer en refusant de considérer les dangers de l'alimentation carnée, lactée et transformée actuelle, tant pour la santé que pour l'environnement.

La seule solution scientifique et médicale pour désengorger les hôpitaux n'est pas une vaccination illusoire -toujours en décalage temporel avec les virus mutagènes, et donc inefficace - mais bien la mise en place collective d'une alimentation saine végétalisée en période de pandémie.

Références :

Merino J, Joshi AD, Nguyen LH, Leeming ER, Mazidi M, Drew DA, Gibson R, Graham MS, Lo CH, Capdevila J, Murray B, Hu C, Selvachandran S, Hammers A, Bhupathiraju SN, Sharma SV, Sudre C, Astley CM, Chavarro JE, Kwon S, Ma W, Menni C, Willett WC, Ourselin S, Steves CJ, Wolf J, Franks PW, Spector TD, Berry S, Chan AT. Diet quality and risk and severity of COVID-19 : a prospective cohort study. Gut. 2021 Nov ;70(11):2096-2104. doi : 10.1136/gutjnl-2021-325353. Epub 2021 Sep 6. PMID : 34489306 ; PMCID : PMC8500931.

Kox M, van Eijk LT, Zwaag J, et al. Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 ;111(20):7379-7384. doi:10.1073/pnas.1322174111

Novak Djokovic and Wim Hof discuss Cold Therapy and Breathing Exercises, YouTube, May 24th, 2020

Image :

Novak Djokovic et Wim Hof, 24 Mai 2020, YouTube