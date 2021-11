O’Micron ! maman, j’ai peur !!!

Le sergent Garcia nous dit que l’OMS a prévu début novembre (sic) que ce variant ferait dans « les 500 000 morts en Europe, qui seraient essentiellement le fait des pays de l’Est (Russie comprise puisque considérée en Europe)... la plupart de ces pays ont un taux de vaccination très faible et la mortalité en cette fin d’automne y est de 10 fois celle de la France en moyenne ».



On nous dit par ailleurs que le vaccin contre le covid, déjà inefficace contre le variant delta (puisque conçu avant son apparition), le sera d’autant plus (inefficace) contre ce variant(*).

Les 500 000 victimes seront, en toute logique, indifféremment des non-vaccinés et des vaccinés, pays de l’Est ou pas.



Bon, le sergent Garcia, il a pas inventé l’eau tiède, non plus...





(*)C’est pourquoi les start-ups de la santé travaillent d’arrache-pied à un vaccin anti-Omicron, qui sera efficace à 99%, cette fois-ci c’est sûr, garanti sur facture la vie de Mamère.