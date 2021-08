Dépassons le clivage du "pour" ou contre" et réfléchissons aux raisons des uns et des autres.

Êtes-vous pour ou contre la vaccination obligatoire ? Cette question simpliste et clivante envahit le débat sans permettre de réfléchir aux différentes raisons qui peuvent pousser à vouloir se faire vacciner ou à l'éviter.

Il y a des personnes pour qui le vaccin a été un espoir après l'angoisse des deux premiers confinements, d'autres adhèrent à l'obligation vaccinale qui leur permettrait de retrouver la vie d'avant la pandémie. Toutes ces personnes font confiance au gouvernement et aux scientifiques, ce n'est pas le cas de tout le monde. L'organisation très pyramidale du pouvoir suscite structurellement de la méfiance envers les décisions prises. Des scientifiques se sont disqualifiés par des discours partisans (The Lancet) et les gouvernants par des discours contradictoires. Ils ont dit que nous étions en guerre contre le virus et ils n'osent pas imposer ce qu'ils présentent pourtant comme étant l'unique solution pour la gagner. Comment interpréter cette contradiction ? Soit leur discours est alarmiste détournant notre attention du fait que le démantèlement du système hospitalier l'a rendu incapable de faire face à un imprévu, soit ils ne sont pas sûrs de la solution qu'ils préconisent. Israël, premier pays à avoir vacciné massivement envisage de reconfiner sa population. Notre gouvernement fait l'impasse sur les autres moyens de lutter contre un virus par le renforcement du système immunitaire et les traitements de la Covid.

Le premier confinement a été anxiogène mais il a aussi été une occasion d'expérimenter un ralentissement de notre rythme de vie stressant. Nombreuses sont les personnes qui ont commencé à repenser leur mode de vie, à remettre en cause la surconsommation, les transports planétaires et la pollution produite par l'ensemble de l'activité humaine. Le souhait d'un changement de paradigme peut s'accompagner d'une adhésion à l'idée du vaccin obligatoire en tant qu'il participe à la lutte contre la Covid, il peut aussi être associé à de la méfiance. Les effets éventuellement nocifs des vaccins n'ont pas pu être étudiés sur le long terme puisqu'il faut environ une dizaine d'années pour le faire. Le principe des vaccins est aussi critiqué par des personnes qui remettent en cause la médecine allopathique en tant que telle.

L'obligation vaccinale est un outil au service de la santé publique, nos gouvernants l'ont largement utilisé en 2018 en passant de trois vaccins obligatoires à onze, mais là ils n'ont pas osé légiférer. Ils ont procédé par étapes en orchestrant d'abord un discours ouvert sur la question, puis en stigmatisant les personnes réticentes qualifiées d'irresponsables et d'égoïstes. Ils ont ensuite légiféré mais pour une seule catégorie professionnelle, les soignants. Quant au pass sanitaire qui s'applique à tous ils en étendent l'application à de plus en plus de lieux et d'activités. La logique de cette progression conduit à une obligation qui ne dit pas son nom.

La population n'est pas dupe, malgré que de nombreuses personnes étant dans la peur font pression sur leurs proches pour qu'ils vaccinent, elle s'interroge. Depuis le mouvement des Gilets Jaunes elle a ouvert les yeux sur toutes sortes d'injustices, a protesté contre la réforme des retraites avant d'être confinée drastiquement. Tous ces événements ont fait que les gens parlent plus, s'emparent d'une réflexion sur le vivre ensemble, sur les lois, voire se mobilisent. Ils agissent dans des directions diverses mais ce qui les rassemble c'est qu'ils se sont d'une certaine manière politisés. L'abstention aux élections n'est que le signe du désinvestissement des urnes, pas de la question politique. Il est maintenant indispensable que nos gouvernants arrêtent d'instrumentaliser la peur, de nous infantiliser et qu'ils acceptent de répondre véritablement aux questions des citoyens.