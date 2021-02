Origine du coronavirus SARS-CoV-2 : détecté et en circulation en France depuis le 5 novembre 2019 ?

ce virus va à l’encontre de toutes les certitudes passées et pose encore plus de questions que donne des réponses et les nouveaux variants viennent rajouter une couche de perplexité...

en France les clusters de Moselle ou de Dunkerque posent question ...

les stats hospitalières sont floues ... les nouvelles hospitalisations ont tendance à baisser depuis un mois alors que les admissions en réa sont stables et assez élevées depuis 3 semaines ...

le Re est proche de 1.0 et TP et TIS à la baisse sur la moyenne du pays ... mais certains départements sont à la hausse comme les Bouches du Rhône ou la Dordogne ... le réseau Obépine qui observe les eaux usées trouve cette même disparité ... les 10 jours qui viennent vont certainement apporter des réponses ... bien malin qui peut dire où on va à court terme ...