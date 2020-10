Peut-on interpréter une PCR SARS-CoV-2 ?

Comment ne pas s’interroger sur la pertinence de telle ou telle mesure gouvernementale (en particulier un couvre feu ou un confinement) qui s’appuie, non pas sur un indicateur fiable comme le taux de mortalité, mais sur des résultats PCR dont on ne peut actuellement évaluer la fiabilité ? : et si le véritable objectif est d’avoir un nombre de « cas » le plus élevé possible pour justifier des mesures injustifiées¹ ?

Dire « la France a 10 000 cas » a moins d’effet que dire « la France a 50 000 cas », multiplié même par 2 par le Pr Delflaissy : pourquoi on ne donne jamais à ma connaissance le Ct utilisé ?

Lecture sur le Ct au Canada.

¹:on a franchi une étape supplémentaire dans la démagogie avec l’obligation des masques pour les élèves de CP.