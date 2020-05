Peut-on trouver de la spiruline bio ?

Apprenez-en plus sur la culture de la spiruline, et découvrez pourquoi il est aujourd'hui si difficile de trouver de la spiruline bio compte tenu de la législation européenne.

Si vous êtes à la recherche de spiruline bio, vous avez certainement remarqué qu’il est difficile voire impossible d’en trouver. C'est un sujet pas si anodin que ça au coeur des préoccupations des producteurs français. Je vais vous expliquer pourquoi la spiruline bio est si rare.

La culture de la spiruline

Avec la chlorella, une micro-algue détox, la spiruline fait partie des super aliments issus des eaux douces des lacs. Pour répondre à la demande sans nuire aux ressources naturelles, les producteurs de spiruline ont dû s’adapter. C’est pourquoi cette cyanobactérie est aujourd’hui cultivée en bassins et étangs artificiels.

Une culture artificielle

Présente naturellement dans les eaux douces et alcalines des lacs, la spiruline est consommée sur tous les continents. Elle est majoritairement proposée sous forme de complément alimentaire en raison de sa richesse en nutriments : protéines, minéraux, vitamines et oligoéléments… Très prisée, la spiruline fait l’objet d’une demande mondiale grandissante.

Pour augmenter la production et simplifier la culture de la spiruline, de nombreux bassins et étangs artificiels ont vu le jour. Remplis d’eau saumâtre, ils apportent toutes les conditions pour que la spiruline puisse se développer pleinement : une eau de qualité et contrôlée, de la chaleur (entre 30 et 40°C), un pH légèrement alcalin…

Dans ces bassins artificiels, la spiruline reproduit son mode de vie naturel : elle réalise la photosynthèse et se nourrit des nutriments qu’elle trouve dans l’eau comme l’azote minéral. Dans les lacs, cette azote provient de la fermentation de la matière organique. Pour reproduire cet apport, les producteurs de spiruline enrichissent donc l’eau des bassins avec de l’engrais azoté. Et c’est justement cette fertilisation qui pose problème pour l’obtention d’une certification biologique…

Spiruline et agriculture biologique

Pour obtenir le label officiel « AB », les producteurs doivent répondre à un cahier des charges précis et respecter les règlements français et européens. Or, en France, la culture de spiruline ne rentre pas dans les critères de l’aquaculture biologique. En effet, la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) n’autorise pas l’utilisation de certains intrants organiques comme l’azote minéral.

À l’heure actuelle, très peu de producteurs ont trouvé une alternative à ce fertilisant pour nourrir la spiruline et ainsi obtenir la certification biologique. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de spiruline de qualité.

Quelle spiruline choisir ?

La spiruline ayant tendance à absorber les polluants et les métaux lourds, il est normal de vouloir trouver de la spiruline cultivée sainement, dans un environnement non pollué et sans pesticides. Mais, sans label pour se repérer, comment choisir une spiruline de qualité ?

Une spiruline française

À elle seule, l’Asie représente 71% de la production mondiale de spiruline avec 4500 tonnes par an. La Chine est le premier pays producteur et commercialise sa spiruline dans le monde entier. Mais la spiruline chinoise est rarement de qualité, n’est pas soumise à un cahier des charges strict et est souvent contaminée au plomb.

Heureusement, il est possible de trouver de la spiruline française, issue de petits producteurs et cultivée selon un cahier des charges qualitatif. En Europe, la France est l’un des principaux pays producteurs avec 50 tonnes de spiruline produites chaque année. La Fédération des Spiruliniers de France (FSF) rassemble les producteurs de spiruline français et se bat pour l’obtention d’un cahier des charges « spiruline biologique ». Malgré l’absence de label bio à l’heure actuelle, choisir une spiruline cultivée en France est donc déjà un gage de qualité.

Des compléments alimentaires naturels

La spiruline est aujourd’hui proposée sous différentes formes : fraîche, en poudre, en paillettes, en comprimés… Pour trouver des compléments de qualité, fiez vous à des médias spécialisés, ayant idéalement le certificat Honcode qui garantit la fiabilité et la transparence de l'information santé sur Internet. À défaut de trouver de la spiruline fraîche (qui est la meilleure forme mais qui est difficile à se procurer), je vous conseille de choisir de la spiruline en paillettes. C’est encore la plus « naturelle » et la moins transformée. Idéalement, elle ne doit pas contenir de conservateurs ni d’agglomérants.