Piqûres des méduses : bicarbonate / eau de mer / eau chaude sont scientifiquement les plus efficaces

Pas de vinaigre sur la méduse Pélagia noctiluca (la plus répandue en Méditerranéenne)

Dans l'article est souvent cité le nom de la méduse Pélagia noctiluca, pour bien s’imprégner de ses diverses apparences, j'ai placé sur son nom un lien qui affiche différentes photos cette cette dernière.

Dans le domaine scientifique les choses bougent car généralement elles ne sont pas fixées pour l'éternité. Avec l'acquit de nouvelles découvertes se font jour, l'aide de matériels plus performants permet des observations qui apportent plus de précision... et les erreurs corrigées (La science progresse d'erreur en erreur et non de vérité en vérité) font qu'au fil du temps les études évoluent. Ainsi une récente analyse (de juillet 2021) révèle que le vinaigre serait plutôt néfaste sur la méduse la plus irritante que l'on rencontre dans les eaux de la Méditerranée à savoir Pélagia noctiluca, et pour soigner ses piqûres/brûlures de cette dernière la potion magique serait:l'utilisation d'un rinçage à l'eau chaude (42/45°) et l’application d'une boue faite de bicarbonate de soude et d'eau de mer (voir l'étude plus bas) : Source.

Méduses : Les dernières infos pour soigner leurs « brûlures » !

Concernant les méduses un constat s'impose, 2022 est l'année qui voit une forte prolifération des méduses, alors voyons ensemble les différentes variétés de méduses que l'on peut rencontrer sur les côtes de l’Hexagone (Corse comprise).



(Pour les visualiser et voir leurs degrés de dangerosités, il vous suffit de cliquer sur ce : lien (daté du : 5/07/18). Une autre source qui mentionne les diverses variétés de méduses que l'ont peut rencontrer sur les plages françaises :source (8/07/21).

Physalia physalis qui appartient aux Cnidaires (siphonophores) animaux coloniaux et planctoniques, proche des méduses :source (indice : 4 extrêmement irritante la plus dangereuse risque de décès) pour info cette fausse méduse sévit généralement dans l'Atlantique à la mer du Nord,.. mais ont peut rencontrer des Physalies dites aussi « Galères portugaises » « Vessie de mer » sur les côtes méditerranéennes : source, autres résultats Google : sources, Photo satellite qui indique leurs distributions : source.

Donc les « Galères portugaises » pointent non pas leurs nez mais leur tentacules. Sous le flotteur de la Physalie partent de multiples filaments de plusieurs mètres de long (10 mètres en moyenne, mais pouvant atteindre 50 mètres). Ces filaments assurent la chasse et la défense, dans ce qui est l'équivalent fonctionnel d'une pêche à la traîne . :source (vous imaginez comment il est difficile de passer à travers ses mailles !) Cette variété « arrive » en Méditerranée (Sardaigne et Tunisie) : source. (page web de France bleu et France 3 Corse du :26/04/21). Une autre source : article et vidéo.. Bon pour l'instant ce n'est pas un embouteillage d'un « périf » aux heures de pointe, mais la Sardaigne est séparée de la Corse par « Les Bouches de Bonifacio » un détroit de 11 à 12 km : source... mais comme dans la nature le propre de toutes les espèces d'animaux est de s'étendre !.. nous pouvons je pense sans faire d'erreurs hélas imaginer la suite, car le dérèglement climatique impacte de plus en plus les déplacements des espèces animales et végétales : sources : source.

(Je n'ai pas envie de faire du catastrophique, mais force est de constater qu'avec le dérèglement climatique que nous sommes hélas « mal barrer »,.. car ne l'oublions pas que ce dernier affecte la nature, les animaux et bien sûr également les hommes !)

Pélagia noctiluca (indice:3 très irritante) C'est cette variété qui depuis le début de la saison chaude a envahie de côtes de la Méditerranée, se rencontre également sur les côtes Atlantiques, mais qui avec le réchauffement climatique migre plus au Nord.

Chysaora hysascella (indice:3 très irritante) On rencontre cette méduse pélagique dans les eaux européennes (Méditerranée, Atlantique est et nord), notamment au printemps. Ses tentacules peuvent atteindre jusqu’à 2 mètres de long et provoquent des sensations de brûlure et des stries sur la peau. On la retrouve en Méditerranée, dans la mer du Nord à l’océan Atlantique.

Rhizostoma pulmo (indice :2 assez irritante) Elle vit en Méditerranée et en mer Noire.

... et 3 autres espèces de méduses que vous pourrez aussi rencontrer sur les plages françaises : source (9/07/21).

Aurelia aurita : Méduse pratiquement cosmopolite et très répandue, elle évolue dans tous les océans et les mers du globe si ce n'est les eaux très froides des pôles sud et nord. Peu urticante.

Cyanée bleue : Ses piqûres provoquent des brûlures et une irritation semblable à celle des orties. Elle possède des tentacules longs et fins pouvant mesurer plusieurs mètres.

Carybdea marsupialis : On rencontre la méduse Carybdea marsupialis principalement sur les côtes australiennes mais on la retrouve parfois pendant l'été dans les eaux tempérées de l’océan Atlantique nord et de la Méditerranée. Ses tentacules, qui peuvent atteindre une quarantaine de centimètres, sont peu urticants dans nos régions. (Pour les visualiser et voir leurs degrés de dangerosités, il vous suffit de cliquer sur ce :lien. (daté du : 5/07/18) Une autre source qui mentionne les diverses variétés de méduses que l'ont peux rencontrer sur les plages françaises :source (8/07/21).

Depuis le printemps sur les plages de la Côte d'azur les méduses appartenant à la variété Pélagia noctiluca font hélas de retour en force. Jusqu’à présent il été généralement admis que pour soigner leurs piqûres tant dans les différents médias que sur le web que le vinaigre était la bonne solution..

Me basant sur ces infos j'ai moi-même fait deux articles sur Agoravox (voir plus bas).

Comme je l'indique en préambule, dans le domaine scientifique les choses bougent et évoluent, et une étude Suisse assez récente puisqu'elle date de juillet 2021 conclut que pour ce qui concerne les brûlures de la méduses Pélagia noctiluca (comme je le mentionne la plus présente sur la côte Méditerranéenne... et aussi en Atlantique) que l'utilisation du vinaigre était une solution Activative. :Source (en provenance du : NCBI).

L'article est assez long, alors je vous place mon résumé :

Effets différents du vinaigre sur les piqûres de Pelagia noctiluca (Cnidaria : Scyphozoa) et carybdea marsupialis (Cnidaria : Cubozoa) - Implications pour les protocoles de premiers soins ;

L’analyse statistique n’a révélé aucune différence significative entre les deux solutions de rinçage et, par conséquent, le vinaigre n’a pas réduit la capacité hémolytique du venin de P. noctiluca ( Tableau 2 ). Après les piqûres de P. noctiluca, l’utilisation de vinaigre entraîne un écoulement de nématocyste et est clairement préjudiciable en tant que solution de rinçage dans les protocoles de premiers soins. En revanche, son effet inhibiteur dans les piqûres de C. marsupialis permet un rinçage sûr de la zone piquée. A la lecture de ces quelques lignes* , ma conclusion perso est la suivante.Pas de chance sur la Pélagie noctiluca (méduse très très irritante ) le vinaigre n'aurait aucun effet , le vinaigre étant inhibiteur (qui ralentit un processus, qui fait obstacle) par contre sur Carybdea marsupialis (méduse moins irritante).

Conclusion du paragraphe ci-dessus.

Pour ce qui concerne l'information sur le traitement des différentes méduses, jusqu’à présent les services de l’État ont assuré le service minimum pour s'en convaincre il faut juste regarder ces sources qui étaient publiées fin juin 2022. Var de nombreuses méduses signalées sur les plages, la préfecture met en garde. :source, source,..et surtout examiner attentivement l'affiche du Ministère des Solidarités et de la Santé et sa plaquette informative :photo... Si la mention vinaigre ne figure pas sur l'affiche (c'est bien pour Pélagie noctiluca) mais la terrible « Galère portugaise » ou « Vessie de mer » (...) une méduse qui est potentiellement mortelle que l'on rencontre en : Atlantique, manche , Mer du nord mais qui depuis peu et présente en Méditerranée, provoque des brûlures qui peuvent être traitées avec du vinaigre.Ce manque d'info sur le vinaigre montre incontestablement l'amateurisme des différents services publics ,.. et interroge !

Page web du site du Ministère des Solidarités et de la Santé avec plusieurs affiches « Été sans soucis Au bord de l'eau ». La dernière concerne les méduses :source. Sûrs nous sommes loin de l'Australie ce pays où l'on peut dire que les méduses ont « pignon sur rue » car ses plages sont fréquemment infestées de méduses et pour faire face aux dangers qu'elles représentent l'administration australienne place en bordure des plages des bouteilles de vinaigre dispo en permanence : photos :sources, sources,... et certaines indications du danger des méduses sont très explicites :source, articles :sources. (Dans mon premier article j'ai spécifié que certaines méduses étaient mortelles ! :sources.)

Pour vous convaincre, il vous suffit dans Google de taper cette phrase : « Australie méduses vinaigre sur les plages », les résultats écrits sont :là.

La prolifération des méduses : Un phénomène qui prend de l'ampleur pour plusieurs raisons !

Les homme de notre époque devraient un peu plus méditer à cette vieille citation qui est attribuée à Antoine Lavoisier. « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme " !

Pour ce qui concerne le sujet des méduses ces dernières n'échappent pas à cette règle fondamentale.

La surpêche élimine certains de leurs prédateurs directs, comme les thons , la bonite (mais pas que). Elle impacte également les poissons mangeurs de plancton. En leur absence, les méduses disposent de plus de plancton pour se nourrir : :source. Autre cause, le nitrate qui provient des résidus des engrais d'agriculture et les déjections des animaux d'élevage (fumier/lisier) participe activement à l'augmentation du phytoplancton : sources, sources, source, sources,.. et l'augmentation du phytoplancton qui lui est la nourriture de base des méduses entraînant ainsi leur prolifération :sources. Au sujet de la pullulation des méduses tout est dit dans l'article de :Wikipédia. Donc plus jamais ce vieux traité élémentaire de chimie est d'actualité : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. ». Néanmoins des sources indiquent le phytoplancton se ferait de plus en plus rare ! :source (page web de l'université de Liège du:26/06/09)... et oui pour dame nature, tout bouge tout évolue ben oui souvent dans un sens qui nous plaît pas .. mais à qui la faute ? De plus le réchauffement climatique qui augmente la température des eaux des mers et des océans a également une action très négative sur leurs eaux car certains scientifiques évoque même une possible « gélification » des océans :source. (21/01/21)

Contre les piqûres :brûlures des méduses : bicarbonate de soude, eau de mer et eau chaude (42/45°) la donne la plus efficace !

Abordons ensemble le sujet principal de mon article à savoir l'utilisation des 3 ingrédients cités dans mon titre.

Concernant l'ensemble des moyens (produits, gestes sanitaires, etc.) pour soigner et calmer les piqûres des méduses dans les médias tout et son contraire ont été dites ou écrites, et il n'est pas facile de triée pour trouver l'info la plus saine , mais surtout la moins dangereuse !

Heureusement j'ai enfin trouvé une étude sérieuse faites par un labo spécialisé et relevée par le site NCBI qui à publié cette page..

Effets différents du vinaigre sur les piqûres de Pelagia noctiluca (Cnidaria : Scyphozoa) et carybdea marsupialis (Cnidaria : Cubozoa) - Implications pour les protocoles de premiers soins - PMC (nih.gov) (étude de juillet 21)

... et la conclusion est la suivante pour Pélagia noctiluca le vinaigre c'est niet .Concernant le pouvoir inhibiteur du vinaigre pour soigner les brûlures de la méduse Pélagia noctiluca, j'ai trouvé sur ce même organisme cette longue et intéressante étude de juillet 2016 sur l’envenimation et le traitement chez les espèces de méduses européennes. (Au passage d'avance je vous signale que son titre prête à sourire voir vous déclenche une crise de fou-rire, ben oui parfois les scientifiques du moins certains traducteurs ont un peu d'humour !) Faire pipi ou ne pas faire pipi : une revue sur l’envenimation et le traitement chez les espèces de méduses européennes - PMC (nih.gov)

Néanmoins dans cette longue et sérieuse étude sont placés plusieurs intéressants schémas, et j'ai appris notamment qu'il pouvait exister une réactivité croisée entre les piqûres des différentes espèces de méduses.

Extrait du paragraphe

La réactivité croisée entre les espèces est due à des réactions médiées par les IgG et les IgE après au moins une piqûre antérieure conduisant à une sensibilisation et provoque donc une réaction à une envenimation ultérieure [10,28,47,56,63]. Les anticorps IgG spécifiques à une espèce élevée peuvent persister pendant plusieurs années. Celles-ci peuvent entraîner une réactivité croisée entre les espèces et peuvent également entraîner des éruptions cutanées répétées sans piqûres ultérieures, qui se sont avérées se produire sur le site d’origine de la piqûre [ 28,64 ]. De plus, dans de rares cas, il a été constaté que les envenimations de Physalia produisaient des lésions éloignées du site de piqûre initial [18,28,56,60] (pour info Physalia c'est la terrible "Galère portugaise")

Dans cette longue étude qui rappelons-le est très bien documentée voici un résumé les traitements de premiers soins généralement recommandés pour l’envenimation des méduses européennes :

1 Mesures de sauvetage et de sauvetage pour s’assurer que le patient est réactif et stable (réanimation de base, injection d’épinéphrine)

2 S’assurer que la victime reste détendue et immobile pour empêcher la circulation du venin

3 Administrer un analgésique oral

4 Laver les tentacules avec de l’eau de mer, PAS de l’eau douce

5 SEULEMENT pour Carybdea marsupialis (Cubozoa) ou Chrysaora hysoscella (Scyphozoa) montré dans Graphique 6 : Immerger la zone dans du vinaigre (4% –6% d’acide acétique) pendant au moins 30 s ;

6) Enlevez les tentacules accrochés (si possible, pas à mains nues) ;

7 Appliquer la boue de bicarbonate de soude (50% de bicarbonate de sodium et 50% d’eau de mer) pendant plusieurs minutes et rincer à l’eau de mer ;

8 Immerger la zone touchée dans de l’eau continue à 42–45 °C pendant 30 min ou jusqu’à ce que la douleur soit supprimée ;

9 Une hospitalisation est nécessaire si l’apparition de symptômes systémiques ou d’une douleur intense ne disparaît pas ;

10 Traitement symptomatique : Antihistaminique / Stéroïdes topiques / Médicaments immunomodulateurs.

Vous venez de lire ces deux études maintenant c'est clair et net pas de vinaigre sur Pélagia noctiluca , utiliser uniquement en application un mélange de la boue de bicarbonate de soude (50% de bicarbonate de sodium et 50% d’eau de mer) pendant plusieurs minutes et rincer à l’eau de mer, de la chaleur par exemple :eau chaude, mégot de cigarette, galet chauffé par le soleil ou à l'aide d'un briquet (attention de ne pas remplacer la brûlure chimique par une brûlure thermique) dans le poste de secours sèche-cheveux. Donc maintenant par précaution devant la prolifération des méduses et surtout des différentes façons de soigner leurs brûlures, … avant de faire trempette dans la grande bleue, ... il va nous falloir consulter votre petit « mémento méduses personnel » (voir plu bas , tiens pour un produit avec un bon support pub, cette plaquette vous est offerte par...). En résumé le vinaigre blanc est très très utile pour soulager en outre les piqûres de méduses (sauf pour Pélagia noctiluca) ainsi qu'une flopée de désagréments de bien d'autres insectes (moustiques, araignées, tiques, guêpes, etc. :là. Méduses leurs présences en hiver !

Je vais enfin tordre le coup à tous ceux qui sur le web affirment que les méduses n'arrivent sur nos plages qu'en été. Faux comme le mentionnent ces deux sites :source : source. Ainsi comme l'indique la première source, les les hivers plus chauds autorisent les méduses Pélégia noctiluca à proliférer le long des côtes dans des zones où la nourriture est plus abondante. Ensuite poussées par le vent elles viennent s'échouer en bordure des plages. Demeurant à proximité du littoral Varois, au cour de mes balades sur le sentier des douaniers (région Fréjus) en périodes hivernales j'ai constaté plusieurs fois des petites criques « clafi » de Pélagie noctuluca. comme ici le : 01/02/07 :.photo (comme quoi sur le web beaucoup de bêtises sont écrites !!! A noter que 7 mois plus tard leurs présences comme ici le 30/07/07 :photo importunera nettement plus les baigneurs qu'au mois de février. SQFD !

Méduses et environnement : les causes de l'invasion | Dossier (futura-sciences.com)

La bioluminescence des méduses.

La bioluminescence kézako ?.. La bioluminescence est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant via une réaction chimique au cours de laquelle l'énergie chimique est convertie en énergie lumineuse. : Wikipédia.

Pélagia noctiluca est bioluminescente :source, cette bioluminescence des méduses peut aussi trahir les sous-marins. En 1918, pendant la Première Guerre mondiale, le sous-marin allemand U-boat U-34 est trahit par son sillage provoquant un phénomène de bioluminescence dans l'eau. Il est désormais possible de repérer des navires, sous-marins et torpilles en mouvement dès lors qu'ils provoquent une agitation dans l'eau capable de stimuler les organismes bioluminescents.

Depuis les années 70, les marines américaines et soviétiques s'intéressent à la bioluminescence comme moyen de détection à distance d'objets immergés ou comme moyen de se protéger du phénomène.

En 1992, le laboratoire océanique est fondé au sein de l'Institut de Recherche de l'Ecole navale de Brest, dans le but d'établir un modèle de prédiction de la bioluminescence marine mais c'est un échec.vivants, aussi bien sur terre que dans la mer. source.

Mes observations personnelles sur l'utilisation du vinaigre contre : moustiques, guêpes, abeilles blessures !

Je l'évoque plus haut, le vinaigre blanc est très très utile pour soulager les piqûres et les désagréments de bien d'autres insectes (moustiques, araignées, tiques, guêpes, etc. : là (je n'entre pas dans son utilisation domestique culinaire, car vaste est bien trop longue).

Demeurant dans le Sud Est, chez moi comme tout le monde, je subie les désagréments des moustiques (surtout ces petits silencieux qui vous piquent à la tombée de la nuit,... ou la nuit pendant votre sommeil, hélas je n'ai jamais pu en capturer un). Le principal c'est que de suite après une piqûre, je tamponne (avec coton, essuie-tout ou papier WC) la zone piquée avec du vinaigre blanc, et c'est très très efficace les démangeaisons s'atténuent rapidement. Pour les petites blessures, ne pas l'employer pur mais dilué avec de l'eau 50¨% : sources. Un autre ingrédient que j'ai souvent cité dans mon article le bicarbonate de soude très efficace pour soigner les petites blessures :sources, et également pour les petites brûlures :sources.. Prenez le temps de regarder sur le web les moult applications que l'on peut obtenir (santé, beauté, ménager) avec le bicarbonate de soude. :sources, et avec le vinaigre blanc en applications ménageres :sources, (vous allez faire de bonnes économies en supprimant tous ces produits vus dans les pubs télés) Pour ce qui concerne son utilisation santé méfiance et grande prudence mais pas n'importe quel vinaigre : source. Si vous devez ingérer du vinaigre, il est préférable d'utiliser du vinaigre de cidre : sources... et si vous demandez conseil à votre médecin c'est bien. Conclusion et résumé : Sur les côtes de l’Hexagone (Corse comprise) des milliers de personnes fréquentent moult endroits pour se baigner, comme un grand nombre ne sont pas surveillés ( ceux qui le sont n'ont pas une surveillance 24X24),.. alors par prudence emporter avec vous votre petite pharmacie anti méduse. Comme le venin des méduses est thermolabile (qui est neutralisé par la chaleur) :source (à noter que le venin des guêpes et des abeilles est également détruit pa la chaleur :source, et comme aussi celui des vives car certaines présentent des rayons épineux venimeux pouvant blesser. Ces poissons vivent sous la surface du sable, donc ne sont pas visibles et ils peuvent piquer l'Homme lorsque celui-ci leur marche dessus. La piqûre provoque généralement une douleur intense qui se propage jusqu'aux os :source, alors même si vous n'êtes pas fumeur * munissez-vous d'un briquet pour chauffer par exemple une cuillère ou une petite pierre (attention de ne pas remplacer la brûlure chimique par une brûlure thermique, aux heures chaudes un cailloux chauffer par le soleil peut faire l'affaire. *les fumeurs peuvent utiliser un mégot de cigarette incandescent) Brûlures ou piqûres des méduses « modus opérandi »

Rincez la plaie à l’eau de mer. Surtout pas à l’eau douce qui aura tendance à libérer le venin.Appliquez du sable sur la plaie et laissez sécher. Puis retirez le sable à l’aide d’un carton rigide pour enlever les cellules urticantes encore présentes sur la peau. Rincez une nouvelle fois à l'eau de mer, si vous avez la possibilité d'avoir de l'eau chaude 42°45° (dans un thermos peut-être !) l'appliquez de longues minutes. Enfin faire une application d'une boue composée d'eau de mer mélangée à du bicarbonate de soude.

Pour résumer le contenu de votre trousse secourt méduse est assez simple, il consiste à ce « petit mémento méduses ».

Un briquet

Une carte de crédit ou équivalent carte postale etc pour enlever le mélange sable eau de mer.

Du vinaigre (qu'il ne faut pas utiliser dur Pélégia noctiluca)

Du bicarbonate de soude

Des gants jetables (ou sacs plastiques léger) pour protéger vos mains pendant les soins.



Sur place ou à la maison :

désinfectez la plaie avec une compresse stérile imbibée d' antiseptique .

En cas de réaction modérée, appliquez une pommade antihistaminique disponible sans ordonnance en pharmacie.

Si la sensation de brûlure persiste après 48 h, consultez un médecin qui pourra prescrire une crème à base de corticoïde.

Dans tous les cas, surveillez l'évolution de votre piqûre les jours suivants.

Chez les personnes à terrain allergique, la vigilance s'impose : une forte réaction allergique peut se produire après plusieurs piqûres.

Dans l'article il est indiqué que mettre du vinaigre est efficace contre certaines piqûres de méduses, mais dans certains cas son utilisation peut être dangereuse. Néanmoins sur le web il est encore possible de trouver des pages anciennes qui recommandent encore l'application du vinaigre sur la méduse Pélagia noctiluca qui hélas est la plus présente en Méditerranée.(et oui certaines fausses voire dangereuses infos sont hélas tenaces). Donc je le redis l'utilisation vinaigre/bicarbonate sur Pélagia noctiluca n'est pas recommandée.

Quid sur l'éventuel usage de l'urine sur les piqûres : méduses, d'insectes et sur les petits bobos de la vie courante !

Concernant les produits qui soignent les brûlures des méduses l'urine en autres est parfois citée, alors je termine mon article en évoquant ce sujet.

D'entée je précise qu'il faut absolument tordre le coup à cette légende qui selon les scientifiques peut se révéler dangereuse. :sources, de plus c'est inefficace comme c'est indiqué dans notre « marquante » étude où dans son graphique 5 à été analysé 36 substances. : Faire pipi ou ne pas faire pipi : une revue sur l’envenimation et le traitement chez les espèces de méduses européennes - PMC (nih.gov)

L'utilisation de l'urine en usage médicale est très ancienne, les Aztèques (parmi de nombreux peuples) l'utilisaient pour nettoyer les plaies et prévenir l'infection : la page deWikipédia.

Mes expériences perso sur l'utilisation de l'urine !

Quand j'étais enfants, de l'âge de 4 ans et jusqu 'a celui de 14 ans, pendant les grandes vacances d'été, j'étais chez un couple de paysans en montagne Bourbonnaise, et en cas de blessure légères (dans les taches qui incombent aux paysans, on se blesse assez souvent) de plus en plein air les piqûres de taons ou de guêpes sont assez fréquentes, et bien le « seul remède » que nous avions à notre disposition,... ben tout simplement l'urine !

Pour les parties du corps difficiles à atteindre comme le dos pas exemple, ben il faut tout simplement se servir de l'une de ses mains comme récipient:SQDF !

Concernant l'usage de l'urine, il y a une bonne vingtaine d'années, j'ai vu et écouté sur une chaîne télé un professeur de médecine qui approuvait l'usage de l'urine en cas de piqûres de guêpes et de blessures légères. Je pense qu'en cas d’extrême urgence comme une piqûre de guêpe dans la bouche et surtout si cette dernière vous pique le fond de votre gorge, votre propre urine sera peut-être le produit salutaire !

Juste une petite anecdote perso . Depuis une quinzaine d'années pendant la période où les lavandes sont en fleur, je passe plusieurs fois (de 2 à 4) sur le Plateau de Valensole. Lors de l'un des mes passages 27 juillet 2017 j'ai cueilli des lavandes dans un champ moissonné, (j'avais constaté depuis des années que les machines qui coupent les lavandes ne coupent pas les tiges près du sol, ou celles qui sont en en bout des lignes : photo (regardez le premier pied à l’extrême droite la machine ne les a pas coupées, idem pour les tiges près du sol sur les côtés , faites la comparaison avec un champ qui n'a pas été moissonné :photo) Finalement j'utilise la méthode immortalisée par le célèbre tableau « les glaneuses » de Jean-François Millet : Wikipédia ,... donc je ne « pirate » jamais les champs non moissonnés !

La lavande est une plante très mellifère, de très nombreuses abeilles « étaient en plein travail » je vous place cette vidéo prise sur le web qui montre les merveilleux ballets que font les abeilles sur les fleurs de lavande :

source.

Pour « récolter », j'enserre une touffe avec ma main gauche, et avec un couteau je la coupe avec ma main droite, ...mais je n'avais pas pensé que je dérangeais sérieusement ces braves ouvrières, .. ce qui fait que ma récolte m'a valu en une quinzaine de minutes deux piqûres d'abeilles sur mon annulaire gauche. Inutile de vous dire que de suite, bien que j'avais ma petite fiole de vinaigre dans ma voiture stationnée à 200 ms environ, ben, j'ai utilisé la méthode, la plus rapide, c'est- à-dire cette que j'avais sous la main (façon de dire !!) qui est la « méthode naturelle ».. et bien l'urine ! Résultat juste quelques courtes petites douleurs, ce qui m'a permis de continuer « ma récolte » mais cette-foi-ci avant d'empoigner une touffe de lavande, j'avais pris soin avec quelques rapides frappes avec ma main gauche sur les sommets des tiges de chasser et d'éloigner temporairement ces braves abeilles ! ( principe en place sur certaines moissonneuses que j'évoquerais dans un article en préparation sur la culture de la lavande)

Sur les lavandes, j'ai moult autres infos, dans quelque temps je ferrais un article sur ce sujet et comme souvent avec P@py une surprise est placée dans mes articles, alors je ne déroge pas à cette originalité avec : cette vidéo.

ben oui, ..avec P@py on est souvent parfois surpris !

L'urine a des vertus plus ou moins connues. Cela a été l'un des premiers désinfectants car ce liquide est neutre, une qualité qui a rendu beaucoup de services dans le passé ou dans les situations de crise, d'ailleurs, l'usage de l'urine pour les piqûres d'insectes, guêpes, moustiques etc les résultats Google sont :là,

Pour être complet, je termine ce passage sur l'urine pour évoquer ces deux sources : l'urinothérapie, et cette page du site AlloDocteur :source.

Pour des raisons indépendantes de ma volonté mon article paraît un peu tard, néanmoins la saison baignade mer n'est pas encore terminée, et pour certains qui sont encore sur place en ce moment, ces vilaines bestioles risquent encore de provoquer moult « gratouillis » surtout que du coté de Fréjus l'eau de mer est encore à 27° :source... et vers la mi-septembre la plupart de postes de secours seront fermés !

Espérant que les saisons prochaines que celui-ci soit repris par un maximum de médias,(on peut toujours rêver !... et que les liens soient toujours opérationnels), je vous souhaite à tous bonnes baignades,... et soyez prudents.

