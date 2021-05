Plus de 20 millions de Français vaccinés : et moi et moi et moi.

@scorpion

« les nouveaux variants sont créés par la sélection des anticorps produits par la vaccination »

C’est peut-être encore pire que ça.

Les vaccinés produisent la protéine spike et la répandent autour d’eux.

Or c’est cette protéine qui est toxique. C’est une « vaccination » qui s’auto-produit même chez les non vaccinés. Plus contagieuse que la peste. Un peu comme les vaccinés de la rougeole qui diffusent le virus autour d’eux, au point qu’il n’y a plus que le virus vaccinal qui se répand et qui tue, le virus sauvage ayant disparu.

https://www.mondialisation.ca/la-bombe-humaine-effets-de-la-vaccination-arnm-sur-les-personnes-non-vaccinees/5656131

Je pense qu’on va au devant d’une catastrophe hallucinante, ce qui expliquerait les prédictions de Deagel, un organisme de prévision renommé au service des USA. 50 à 80% de morts en 2025 :

https://urlz.fr/fGiI

On s’attend ici à la disparition des 2/3 des britanniques (et du 1/3 des Français, sans doute parce que moins vaccinés).

Dommage que les hommes n’aient pas compris, ou pas cru, les projets criminels de Bill Gates et du deep state pour diminuer la population mondiale.