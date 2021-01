Pr Agnès Buzyn, dans la continuité de l’excellence française.......

C’est sur, au niveau incompétence administrative, parasitisme étatique, connerie et corruption tout en finesse, on est les meilleurs du monde.

Raoult, les chinois les italiens et d’autres ont prouvé qu’avec des remèdes bon marché, on peut réduire les hospitalisations et le taux de mortalité a un niveau ne justifiant pas la destruction de l’économie de notre pays. Les preuves sont la. Il ne reste plus qu’ a ce que les français l’apprennent, et Olivier Veran et tous les autres devront être bannis !