Prolonger la possibilité du passe sanitaire jusqu’en été 2022 ?

Bonjour, tashrin

En annonçant cette prolongation de la possibilité d’imposer le passe sanitaire jusqu’à l’été 2022, le but poursuivi est on ne peut plus clair : contraindre la plupart des récalcitrants à la vaccination à se faire piquer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Cette annonce n’est rien d’autre qu’une épée de Damoclès.

Si cette menace — car c’en est une — fonctionne, l’obligation du passe sanitaire ne sera pas prorogée très longtemps car il deviendra inutile lorsque sera atteint le noyau dur des réfractaires à la vaccination. La question est : combien seront-ils au 31 décembre ? 500 000 ? 1 million ? 2 millions ? Sans doute pas plus.