Psychanalyse : une étiologie du manque

La psychanalyse est inutilement contestée par les temps qui courent. C'est que les temps qui courent, n'aiment pas entendre que le manque est fondamental, notamment au plan du "désir". Désir qui, en allemand - langue de Freud, - se dit Wunsch (vœu). Or il y a vœu-désir, en toute logique, là où il y a moyen de concevoir un manque, manque par lequel on désire/on souhaite. Mais la singularité de ce manque, c'est qu'il n'a rien d'un "manque en soi" : ce manque vient de ce que nous disposons des moyens de nous imaginer un manque. C'est-à-dire que l'Homme - au moins, à ce que l'on sait - invente quelque manque, par lequel il "se met" à désirer/souhaiter "ce qui manque".

Le plus "étonnant", donc, est que "ce qui manque", ne manquait pas absolument. Il n'y a pas de manque absolu. Mais il y a manque, relativement à la conception/l'invention/l'imagination d'un manque, à cause de l'humaine fabulation. Voir alors José Ortega y Gasset, le Mythe de l'homme derrière la technique, conférence qui démontre, sans psychanalyse, que ce manque inessentiel (rien à voir avec le désir platonicien, donc, ni le besoin évidemment) produit la technique et, en somme, toutes les réponses que l'humanité actionne pour tenter de le combler (ce manque imaginaire). Et, le comblant, elle tente d'oublier qu'elle éprouve ce "manque". Aussi, l'époque a beau jeu d'attaquer la psychanalyse par tous les bouts qu'elle la prenne, ces attaques ne correspondent jamais qu'à des leurres : on ... manque ... ainsi, au manque réellement psychanalytique d'être irréel, et irréel dans sa réalité-même : manque fantasmatique, donc (inventé, imaginaire, affabulé).

C'est qu'il est très difficile de "mettre la main" sur le générateur de ce manque comme manque, alors que le manque manque (!). Sans jeu de mot : si je manque de quelque chose, on pense que je le manque parce qu'un besoin ou une nécessité "objective" m'en fait manquer. Par quoi on ne voit pas comment je pourrais ne plus manquer, sans m'activer rationnellement à ne-plus-manquer, c'est-à-dire en répondant à mes besoins/en répondant à la nécessité (par exemple, par le travail). Or, là, le manque psychanalytique est manqué, puisqu'on en est resté à l'nregistrement comportementaliste/éthologique/observable d'une vie (la mienne) ayant intérêt à se pourvoir "comme tout le monde" "comme elle l'entend".

Non seulement "on n'y voit pas" quant à ce manque psychanalytique, mais en plus cette vie n'entend pas ce manque psychanalytique, proprement inaudible et invisible : il est produit du fantasme, dont on ne sait pas non plus quelle est la source (vous rêvez tous de quelque chose, d'une vie, d'un travail, de relations et/ou d'un monde en général, plus à votre goût - par exemples) et les sciences galèrent toujours à comprendre quelque chose de solide à la "créativité", quand bien même cette créativité serait exaltée çà et là. C'est que d'un manque, d'un vide, elle crée quelque chose dont on n'avait pas littéralement besoin.

A l'heure du scientifique comme clergé (scientisme), on décrète que l'imperceptible (inaudible, invisible) "n'existe pas", au prétexte que c'est hors-perception, finalement dans un anthropocentrisme-monstre, car on rejette alors tout ce qui n'entre pas dans l'ordre anthropocentrique ! Anthropocentrique, car c'est généré par "l'animal que donc [nous sommes]" (pour paraphraser Jacques Derrida). autant de façons de manquer au manque, de l'oublier - la psychanalyse dit : de le refouler. Et pourtant, "en toute bonne logique", on constate bien poursuivre des objectifs inessentiels à tous les niveaux, dont les pourquois sont fondamentalement légers, prêts à se doter d'un sommaire et arbitraire parce que, encore qu'on sente pourtant quelque chose d'impérieux en tout ça. Au hasard : le capitalisme ...

C'est bien pourquoi la psychanalyse dit "ça" pour en désigner la source, ainsi que "inconscient", quand bien même on en sent l'effet conscient, à savoir "la pulsion" - impulsion, compulsion. Or, de fait, sans ces pulsions, impulsions, compulsions, nul n'éprouverait l'envie de poursuivre toutes ces activités auxquelles il s'adonne, quand bien même en en comprenant "l'intérêt", "la rationalité". A ce niveau, il fallait bien que l'on se motivât pour s'activer. Soit donc : les intentions ne suffisent pas, vous savez, comme toutes ces fois où l'on veut sans pouvoir, des choses simples même pourtant.

Sans "ça", il y aurait tout simplement dépression, voire animalité commune : réflexe. Mais nous ne sommes pas "que" de grands singes suréquipés, quand bien même certains capitalistes veulent nous y rendre : les animaux ne dépriment pas, dans leurs conditions naturelles et, si les Hommes dépriment en dehors de leurs conditions favorables, cela fait longtemps pourtant qu'ils ne vivent plus dans des conditions "naturelles". Car tout est artificieux dans l'Homme, pas le choix, précisément de ce que "ça" joue, pour déployer des conditions humaines totalement inessentielles dans l'absolu, mais dont pourtant dans les faits, nous ne voudrions jamais nous passer - et du moins en avons-nous la fantastique certitude : que cela ne nous correspondrait plus si nous y renoncions - renoncions à combler nos désirs inessentiels.

Or à ce titre, les distinguos épicuriens entre désirs essentiels et inessentiels, naturels et non-naturels, ne jouent pas : l'épicurisme comme tel, la philosophie, font précisément partie - comme tout ce qui est bien humain - de cette inessentialité psychanalytique, fruit d'un manque inessentiel, artificieux dans son comblement. La philosophie est inessentielle aux animaux, la technique est inessentielle aux animaux, la loi est inessentielle aux animaux, etc. mais l'Homme, lui, a "essentiellement" un comportement inessentiel, paradoxalement, du fait de son imagination/son invention/sa fabulation - sans lesquels rien de ce qui est bien humain n'adviendrait.

Sous le coup de l'humanité, l'accouplement devient érotisme ; la nutrition gastronomie ; l'habitat architecture ; l'excrétion impure ; etc. C'est-à-dire qu'inessentiellement, l'animal que nous sommes est refoulé, orienté, conditionné, sublimé. Or, cette répression/discipline correspond à ce que la psychanalyse nomme "surmoi", car nous l'avons intériorisé quelque part, tout aussi inconsciemment que "la cause de tout ça" est inconsciente, quand bien même enregistrable par ses effets, çà et là, et diffusément partout comme en atmosphère. En somme : "la folle du logis" a besoin d'un maître, et ça commence par nos premiers éducateurs, dont parents évidemment.

Toute l'animalité de la cellule familiale, à commencer par la proximité avec la mère (grossesse, allaitement, hygiène initiale, prime éducation, etc.) et évidemment le père (accompagnement de la mère, nutrition par d'autres moyens, hygiène initiale, prime éducation, etc.) est prise par chaque protagoniste, dans "les rets de son propre fantasme", que viennent déchirer un certain nombre d'éléments, tels que le père manifestement (vis-à-vis de la mère), mais aussi la mère elle-même (vis-à-vis du père), et encore la parole/le langage, et donc toute la discipline sociale, culturelle et politique propre au monde dans lequel tel enfant naquit, discipline elle-même fruit d'une fantasmatique consensuelle/concordataire/contractuelle - les "caprices" des différentes formations humaines. D'une fantasmatique, ou donc, précisément, de l'imagination/l'invention/la fabulation.

C'est-à-dire que, à un moment ou l'autre, et par le médium des réalisations, le réel "se retourna" sur les réalisateurs, "pour leur imposer" certaines formations, probablement du fait de leurs velléités de pouvoir même, sur autrui, et sur la progéniture : il fallait bien faire monde. Et, à partir de là, il y a fatale négociation de la fantasmatique individuelle avec la réalité du monde, soit donc lutte entre principe de plaisir et principe de réalité, co-agentiquement, par quoi advint la discipline, artifice humain facteur d'humanité.

Alors, évidemment, dans un monde comme le nôtre, doté aussi techniquement, on peut bien se demander ce que c'est encore que cette psychanalyse qui ne nous parle pas d'émancipation ni de développement, en lui reprochant de ne servir à rien, voire d'être fallacieuse et contreproductive. On aura juste oublié de quoi on est fait, et d'ailleurs on s'oublie donc beaucoup, dans tous les sens du terme s'oublier (névrose obsessionnelle). Et on aura beau chercher à se doter en poursuivant des buts factuels, on n'en sortira pas (névrose phallique).

Mais enfin, ce manque est ce que la psychanalyse nomme conceptuellement "castration" pour des raisons animiques évidentes (la reproduction domine toute espèce, autour de laquelle elle agence ses comportements, quand bien même la nutrition sert plus initialement le reproduire que le reproduire ne sert la nutrition - mais très vite on nourrit ses proches). De plus, nos oublis ("refoulements") et nos disciplines ("répressions") nécessaires pour nous hominiser, s'ils nous hominisent bien, nous font entrer dans des névroses quand le fait animal/sexuel est moralisé voire tabouïsé, à moins que nous ne psychotions (comme c'est massivement le cas de nos jours) précisément de ce qu'on tient tant à tout "démoraliser/détabouïser".

En effet, je parlais tout à l'heure de négociation de la fantasmatique individuelle avec la réalité du monde ; mais, si la réalité du monde n'offre plus rien à négocier, la fantasmatique se disperse et ne trouve plus à s'agencer. D'ailleurs, sans ces négociations possibles, il n'y a plus de transgression possible : transgression fantasmatiquement structurante ! ... Et donc, en l'absence d'oublis/disciplines, nous sommes rendus à des dispersions (psychoses, ou névroses narcissiques), de ce que nous restons pour nous-mêmes seuls objets d'investissement à peu près réels, quand la réalité manque à notre fantasme - or pour notre fantasme, le réel, c'est la répression ... même s'il nous reste bien la chute des corps, la malnutrition, etc. en malencontreurse compensation de nos absences d'obstacles interhumains constructifs.

Tout ça tout ça ...