Psychiatrie : Sortie d’hospitalisation et relation interpersonnelle

Tous ceux qui en ont un jour fait l’expérience, patients, visiteurs, ou proche(s) savent que le passage aux urgences psychiatriques est en soi traumatisant. On y croise les dérèglements mentaux, les problèmes sociaux, les cris, la colère, la tristesse, l’immense tristesse qui se dégage de ce genre d’endroit. Et c’est la même chose au sein des hôpitaux une fois qu’on y est. Être hospitalisé en psychiatrie est une expérience souvent éprouvante à moins de se rétablir vite. Et encore. On perd la mémoire, on s’ennuie à mourir, on ne fréquente plus que le traumatisme à nu, parfois la perversion ou la bêtise, la violence aussi, morale, voire physique. Un hôpital public n’est pas une clinique. Mais même une clinique ne vous épargne pas de la danse qu’impose la folie. Que ce soit auprès des soignants ou des soignés. Car faute de moyen en général, de propositions, l’hôpital c’est le cimetière des consciences et la clinique son cocon. Sortir de là c’est comme de sortir d’un champ de bataille. Car avant tout ça il y a eu la crise qui nous a mené là. Maniaque, crise suicidaire, dépression, peu importe, il faut regagner le point de départ du tumulte. Retrouver parfois un chez soi en forme de taudis. Et toujours devoir regarder sa pathologie avec des yeux qu’on ne préférait jamais avoir. Lucidement si possible. Et c’est terrible que d’admettre parfois. Admettre que notre santé est partie tout simplement, ou notre jeunesse, ou notre compagnon, ami, femme, chat, chien… bref faire le deuil. Admettre qu’on est malade et pas doté de pouvoir. Qu’on ne sait rien, qu’on est socialement renversé, mis au rencard d’une société de la performance, et le plus souvent stigmatisé et/ou auto stigmatisé. Sans compter que la fréquentation de l’hôpital est fatigante. On a été confronté à des traumatismes de toutes sortes en plus des siens propres, des autres maladies qui peuplent nos têtes, on a raconté des bêtises en refaisant famille si on a de la chance. Et parfois même on a fait une rencontre qui nous ramène à notre libido. Et tout ça au retour peut avoir diverses répercussions. Auxquelles la psychiatrie française n’apporte guère de réponse.

80% des personnes concernés ne fréquentent jamais l’hôpital. Pour répondre à leurs besoins comme pour amortir le choc des sorties d’hospitalisation, il y avait jusqu’ici l’ambulatoire. Centre Médico Psychologiques, Centre de Réhabilitation Psycho-Sociale, Service Universitaire de Réhabilitation, équipes mobiles, etc. Sauf que la logique comptable s’étant installée à son tour en psychiatrie, les actes sont désormais tarifés comme dans le somatique, de sorte qu’on est désormais dans la course au rendement. Et vice ultime voulu par le marché, le tout avec des moyens de plus en plus réduits. Les CMP ferment ou sont fusionnés en un seul service pour deux secteurs. Les équipes mobiles sont mobilisées dans l’urgence de palier au manque de lit. On forme des Infirmiers en Pratique Avancée pour soulager les psychiatres qui se défilent naturellement de plus en plus vers le privé. On invite des pairs aidants à aider les patients à aller vers le rétablissement. Mais finalement, de ma courte expérience de dix mois au sein d’une équipe mobile comme pair aidant, on ne résout rien ou pas grand-chose dans 40% des cas. Parce qu’une dépression peut également avoir des origines sociales, ou mieux s’ajouter à une situation sociale précaire. Et ici les assistantes sociales plus encore que les soignants deviennent indispensables. Mais toujours avec les moyens qu’on leur donne, à savoir pas grand-chose. Et puis une crise, en dépit des médicaments qui n’ont jamais été une panacée au rétablissement, au plus une béquille. Parfois indispensables, quelque fois éphémères mais également inutiles ou contre-productifs pour certaine personne. Tout le monde ne réagit pas pareil au traitement. Une crise ne disparait pas si la volonté de la personne a été brisée à l’hôpital, ou si la dite crise l’a mis à terre dans sa vie courante. L’adage de Nietzche, « ce qui ne me détruit pas me rend plus fort » est ici tout à fait limité à la capacité de chacun devant la résilience. Et bien entendu nous ne sommes ici pas tous égaux. Ce qui ne signifie aucunement qu’il y a des patients plus doués que d’autres puisque le rétablissement passe déjà par le respect du rythme de chacun. Nous n’allons pas vers un autre nous-même à la même vitesse. Nous ne pactisons pas tous de la même manière avec notre trouble. Nous n’acceptons pas tous de la même manière l’intrusion d’une équipe mobile ou d’un psy dans notre vie, notre intimité. La souffrance est universelle mais sa perception est unique.

Mais au-delà de ça, ce que désirent tous les patients c’est de retrouver une vie normale. Une vie ou certes il faudra faire avec certaine fragilité mais où on pourra vivre et jouir de la même manière que tout à chacun. Or il faut faire avec l’isolement, la solitude, le désœuvrement, mais également l’envie de vivre, de bouger, faire la fête, avoir des copains, des relations sexuelles… et sur ce seul sujet c’est le désert total. Un désert combiné certes, la société n’offre pas d’elle-même mille occasions de se faire des amis autres que virtuels et le cybersexe se porte à merveille merci, renvoyant tout à chacun à sa misère affective. Mais l’institution est carrément prude pour ne pas dire castratrice. Il aura fallu presque dix ans pour que j’aperçois un malheureux distributeur de préservatifs au Vinatier. Au temps du Sida mieux vaut tard que jamais. Et le même nombre d’année pour qu’on me parle d’un groupe de parole abordant le sujet (Sexotopie). Or je suis déclaré bipolaire depuis 23 ans… 23 ans pendant lesquels j’ai vu l’institution interdire les relations sexuelles entre malade, et même les flirts. Au prétexte de limiter les stimuli, et surtout de garder la main, d’imposer un ordre dans le cadre du soin, bien faire comprendre aux patients qu’ils sont là pour se soigner pas pour le plaisir. Comme si on pouvait en éprouver du fond de sa détresse psychique ou derrière les murs d’un hôpital. Et pourtant ça arrive. On se rapproche, on va mieux et les pulsions de vie reviennent. Et à dire vrai, même éventuellement faussés par les sentiments qui nous parcourent à travers la maladie. Même si on s’enflamme au risque de prolonger son séjour, de quel droit exactement la psychiatrie se permet de nous empêcher de vivre ? Alors elle accepte aujourd’hui du bout des doigts que même amoché on peut s’aimer. Mais n’en déplaise on est loin du compte.

En France ça serait sans doute très mal reçu de faire appel à des professionnels du sexe au sens pratique pour ramener les patients à la vie. Pour leur réapprendre la douceur, les caresses, la sensualité, les relations interpersonnelles. Et pourtant… Pays catholique, fabriqué de médias réactionnaires, on aurait vite fait de prendre les hôpitaux pour des bordel comme on prend les salles de shoot pour des lieux de défonce gratuite. La perception du trouble mentale, toujours borné d’à priori généralement péjoratif, dispense donc d’imaginer l’individu dans sa globalité, dans sa chair autant que dans son esprit. Et autrement que comme un patient. Parce qu’on n’a pas le temps, parce qu’on ne connait la personne qu’à travers sa pathologie, sa problématique. Certes les bons psychiatres s’ingénient à connaitre leur patient dans toutes leur dimension mais quelle réponse peuvent-ils apporter quand quelqu’un crève de solitude ? Les Groupe d’Entraide Mutuelle ? Et autre Clubhouse ? Ce sont des réponses mais elles ne conviennent d’autant moins à tout le monde que soit les sorties d’hospitalisation ont été trop brutales, soit les personnes veulent plus simplement passer par d’autres cases que celles proposées par l’arsenal psycho-social. Elles veulent redevenir monsieur tout le monde, comme si rien ne s’était passé. Et pourquoi pas ? La cartographie du trouble, de la psychopathologie, n’implique pas des séjours et des rechutes systématiques. Et si c’est le cas c’est qu’il y a un problème. En théorie un patient rétabli ne devrait pas revenir vers nous ou bien tard, car une rechute est toujours envisageable, la vie n’est pas un long fleuve tranquille.

Dans un monde idéal, les sorties seraient préparées de sortes d’être le moins traumatisantes possible. Il n’y a pas que la violence au sein de l’institution, bien heureusement. Pour un certain nombre de patient, l’hôpital est même parfois le seul refuge, la seule source d’équilibre, l’assurance d’une certaine tranquillité. D’être bien traité, nourri, logé, sans être impliqué. Ici l’hôpital, même les urgences, devient un refuge, un asile dans son sens noble. Hélas le commerce n’a pas la noblesse à cœur. Dans un monde idéal on formerait des équipes dédiées à ces seules sorties. S’arrangeant par exemple pour faire le ménage, pour éloigner un éventuel compagnon problématique, pour prolonger le service hôtelier et progressivement amener la personne à se reprendre en main. Dans un monde idéal des hôtes et des hôtesses seraient possibles pour offrir un relais amical et/ou sensuel. Les pairs aidants, IPA, et autres professionnels du soin seraient formés pour être case manager et traiter la personne dans sa globalité, sociale et psychologique, mais surtout dans son individualité, son unicité. Puisque c’est ainsi que se propose le principe du case management. Dans un monde idéal la santé aurait un budget digne de ce nom, la psychiatrie ne serait pas la cinquième roue du carrosse, et le capitalisme ne chercherait pas à dévorer le service public dans son ensemble. Hélas…

Hélas nous n’y sommes pas et en attendant des jours meilleurs nous devons nous pencher avec plus d’acuité sur les problèmes que rencontrent les personnes concernées. C’est sans doute ici que les équipes mobiles, avec ergothérapeute, psychologue, psychiatre, IPA, pair aidant et infirmier, ont le plus de chance de réussir en relais avec les CMP. Parce qu’elles offrent une souplesse et une rapidité de réaction à domicile, les ergothérapeutes jouant un rôle essentiel dans les sorties d’hospitalisation. Encore une fois, le retour à la vie « normale » sinon normée doit s’accompagner d’aménagement tant physique que sociaux. Bien souvent les sorties sont fabriquées de dépression. De sentiment de vide ou d’angoisse. On est désormais face à la crudité de cette vie qu’on avait déjà du mal à supporter auparavant, et le choc est souvent frontal. Bien sûr la meilleure solution c’est d’être dans l’action mais ce qui ne me détruit pas ne me rend pas forcément plus fort. Et il faut toujours une certaine conscience de soi, une foi en soi-même pour réagir avec à propos par rapport à son trouble et à sa situation sociale. Mais encore une fois tout ça est suspendu aux moyens qu’on propose à la psychiatrie et sur ce sujet, hélas, les syndicats auraient sans doute plus long à dire que moi…