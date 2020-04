Qu’est-ce que la médecine chinoise ?

Lors de l'épidémie du Coronavirus Covid 19, le gouvernement chinois a pris plusieurs fois la parole afin de vanter les mérites de sa médecine traditionnelle pour contenir l'épidémie. Cette médecine, a l'origine ancestrale, dispose d'une pharmacopée cataloguant des milliers de plantes, utilisées tous les jours par les chinois pour se soigner. Longtemps critiquée en Occident par les scientifiques, la médecine chinoise gagne une regain d'intérêt depuis ces vingts dernières années. Découvrez les origines ainsi que les principes de base de cette médecine traditionnelle.

La médecine traditionnelle chinoise, de quoi s’agit-il ?

La médecine traditionnelle chinoise (MTC) est un système de santé à l’origine millénaire. Elle comprend des théories ainsi que des pratiques de santé d’une grande variété. Ses principes sont enracinés dans la pensée chinoise, structurée par le Taoïsme, le Bouddhisme et le Confucianisme.

Le développement de la médecine chinoise s’est opéré par une observation de la nature sur des milliers d’années, afin de saisir son fonctionnement et ses lois. Par la suite les lois de la nature ont été transposés sur les individus et ont été utilisé pour former les applications thérapeutiques en médecine chinoise.

La médecine chinoise, une approche holistique de la santé.

La médecine chinoise se caractérise par une approche holistique. Elle envisage l’individu dans sa globalité en prenant en compte à la fois la dimension corporelle, émotionnelle, mentale et spirituelle. Chaque organe du corps humain est associé à une émotion et une saison. Cela implique que chaque dysfonctionnement d’un organe est relié à un dysfonctionnement au niveau d’une émotion. L’individu est envisagé dans un tout.

La médecine chinoise tente d’établir un équilibre harmonieux entre le corps et l’esprit. Elle accorde donc une grande considération à l’hygiène de vie, à l’alimentation ainsi qu’à la stabilité émotionnelle des individus.

Les grandes différences avec la médecine occidentale

La différence majeure entre les deux médecines est que l’une prend sa source dans la culture traditionnelle chinoise ( le MTC), alors que la seconde est le fruit des disciplines de la science empirique moderne (la médecine occidentale classique).

De plus, a la différence de la médecine occidentale classique, la médecine chinoise ne fait pas de dissociation entre le corps et l’esprit. L’individu est considéré comme un tout alors que la médecine occidentale a tendance à s’attacher à des dysfonctionnements de mécanismes précis, réduisant l’individu à un symptôme.

Alors que la médecine occidentale s’intéresse aux symptômes de la maladie, le médecine chinoise cherche à identifier les syndromes, c’est à dire l'origine de la maladie.

La médecine chinoise a des outils thérapeutiques et des médicaments naturels à la différence de la médecine classique qui traite souvent dans l’urgence avec des médicaments d’origines chimiques.

Les 5 branches de la médecine traditionnelle chinoise :

L’acupuncture et la moxibustion . Il s’agit de la branche la plus ancienne de la médecine chinoise. Ces techniques thérapeutiques consistent à stimuler les points d’acupuncture à l’aide d’aiguilles métalliques ou de la chaleur de bâtons d’armoise incandescents (les moxas).

. Il s’agit de la branche la plus ancienne de la médecine chinoise. Ces techniques thérapeutiques consistent à stimuler les points d’acupuncture à l’aide ou de la chaleur de bâtons d’armoise incandescents (les moxas). La pharmacopée . Cette branche comprend l’ensemble des traitements à base de plantes médicinales que contient la médecine chinoise.

. Cette branche comprend l’ensemble des traitements à base de plantes médicinales que contient la médecine chinoise. Les massages . Cette partie est constituée des différents types de massage chinois ( massage tuina, techniques d’auto-massage...)

. Cette partie est constituée des différents types de massage chinois ( massage tuina, techniques d’auto-massage...) La diététique . Il s’agit de l’art de se nourrir en utilisant la qualité énergétique des aliments afin de nourrir son énergie vitale.

. Il s’agit de l’art de se nourrir en utilisant la qualité énergétique des aliments afin de nourrir son énergie vitale. Les exercices énergétiques ( Qi Gong, Taiji). Ces exercices consistent à faire circuler l’énergie vitale de façon à rester en bonne santé. Ils sont aussi connus dans la tradition taoïste comme techniques de longévité ou d’immortalité.

L'accueil de la médecine traditionnelle chinoise en Occident

La médecine traditionnelle chinoise a longtemps fait l’objet de nombreuses critiques en Occident de la communauté scientifique, la qualifiant de "médecine superstitieuse et archaïque". Or la médecine chinoise connaît un regain d’intérêt en Occident depuis ces 20 dernières années.

L’UNESCO a fait entrer l’acupuncture et la moxibustion au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2010, faisant gagner à la Mtc une certaine popularité.

De plus, en 2015 le prix Nobel de médecine est attribué à une chercheuse en pharmacologie chinoise du nom de Tu Youyu pour son invention d’un médicament anti-paludisme à base d’armoise : l’artémisinine.

La réponse de la médecine chinoise face au coronavirus

Des recherches ont été menées par une équipe chinoise et britannique afin d’établir quelles solutions pourrait apporter la médecine traditionnelle chinoise face au coronavirus covid-19. Afin de mener cette étude, les chercheurs (issus de la Beijing University of Chinese Medecine, China Tibetology Research Center, Guangzhou Medical University, et de la London South Bank University) ont analysé les résultats d’études portant sur la prévention du Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et de la grippe A (H1N1) par la MTC. Ces recherches ont également inclus des protocoles de MTC qui ont été utilisé dans 23 provinces chinoises afin de limiter l’épidémie.

Selon les chercheurs, certains remèdes naturels issus de la MTC pourraient constituer une protection contre le coronavirus covid-19. Les chercheurs mettent en évidence la pertinence de certaines plantes issues de la pharmacopée chinoise afin de renforcer le système immunitaire ( astragale, atractylodes, le chèvrefeuille du Japon et le Forsythia).

Par ailleurs des champignons médicinaux chinois ont été récemment mis à l’honneur pour leurs propriétés immuno stimulantes, telles que le Reishi, et le Cordyceps. Ces champignons, très réputés en Chine pour leur rareté et leurs multiples vertus, étaient réservés aux Empereurs. Ils sont aujourd'hui utilisés par les médecins chinois pour tonifier l'énergie vitale ou Qi. Ces champignons sont des « adaptogènes », c’est à dire qu’ils améliorent les capacités naturelles de l’organisme à se protéger contre les agents pathogènes externes.

Enfin la médecine chinoise comporte de nombreux exercices énergétiques permettant de renforcer le système immunitaire. Le Qi Gong notamment est une pratique populaire en médecine traditionnelle chinoise, connue pour stimuler les défenses immunitaires.