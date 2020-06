Quand la raison tonne en son cratère

Comme beaucoup j'ai regardé sur LCI, ce 24 juin, l'audition du Professeur Raoult devant le commission parlementaire d'enquête sur la traitement du coronavirus.

On connait la passion des débats qu'a engendré la prescription de la chloroquine ! Mais bien des éléments de son discours fait de logique ne peuvent être évacués d'un revers de main.. « Dense et passionnante » dira Eric Ciotti, le député de droite conservateur, rapporteur général de ladite commission,.

L'état sanitaire de la France a fait l'objet d'une critique sérieuse comme l'usage - ou le non usage ! - des tests. Raoult conseille par exemple une meilleure coordination de la recherche avec des centres bien équipés.

Car aujourd'hui l'épicentre de la recherche a changé de continent et se trouve en Chine avec scientifiques et matériels adaptés.

On a malheureusement depuis un certain temps un aperçu des carences de notre système de santé qui se délite malgré le courage des personnels. Où va l'argent ?

Le professeur Raoult met aussi en évidence des conflits d'intérets, et bien sûr, ceux impliquant les laboratoires pharmaceutiques. Il met en accusation certaines personnes, évoque les menaces dont il a été l'objet....

Didier Raoult a fait toute sa (brillante) carrière dans le sérail. Et pourtant il y a quelque chose qui fait de lui un révolutionnaire : l'usage de la raison. C'est rare de nos jours ! (voir mon dernier édito « Croyances et savoirs ») Chacune de ses affirmations est étayée, démontrée. Il montre sa valeur scientifique indéniable. Cela l'éloigne de tous les politiciens et on se demande pourquoi il se serait rapproché de Michel Onfray, notre nouveau Georges Valois (1).

Sa prestation ne peut que mettre en rage nos charlots du « théâtre médiatique », comme Roselyne Bachelot, le « célèbre » docteur en pharmacie, ancienne ministre, aujourd'hui animatrice grotesque, bombardée « scientifique » par l' « expert en économie », Pascal Perri. La « compétence » même !

De la Raison ? C'est en politique qu'il en faudrait ! De la Raison et de l'Imagination... Et bien des gens en ont dans ce pays et ailleurs, désirant appréhender l'avenir, sans idéologies, avec Egalité et Justice Sociale. Ils ont des solutions concrètes, mais restent trop souvent, méprisés, insultés, menacés par des forces de répression qui, elles, semblent désolées de voir qu'on ne les aime pas …même quand le sempiternel contrôle de papiers se termine par la mort de l'interpelé !

L'Utopie leur déplait et plutôt qu'un monde nouveau fait d'autogestion, de fédéralisme, ils préfèrent défendre l'irrationnel et le passé ; le libéralisme en binome avec le fascisme.

Georges Valois ( 1878-1945), créateur du fascisme en France, soutenu par de grands industriels, était passé par les Cercles Proudhon de l'Action Française monarchiste. « Georges Valois, de son vrai nom Alfred-Georges Gressent, était un homme politique français. Recherchant une nouvelle forme d'organisation économique et sociale ainsi que la synthèse du national et du social, il a oscillé entre les radicalités de gauche et de droite. » (wikipédia). Michel Onfray, aujourd'hui en étrange compagnie, comme celle du sinistre animateur raciste d'extrème-droite Eric Zemmour, tente de nous rejouer le même numéro...

Nemo3637, le 24/06/2020.