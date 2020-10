Quand Véran sinistre la santé

Etrange personnage de la macronie, Olivier Véran est un paradoxe à lui tout seul : c’est lui qui a entériné la fermeture de 8000 lits d’hôpitaux... et c’est lui qui assure défendre la santé des français, en imposant des masques inutiles, et en semant la panique dans l’esprit des français.

Les internautes s’en sont donnés à cœur joie pour tourner en dérision la situation actuelle, comme on peut le constater sur les réseaux sociaux : « un citoyen qui formule des doutes est un complotiste ! un cafetier qui refuse de mettre la clé sous la porte est un séditieux ! un professeur de médecine qui s’élève contre la peur est un populiste ! un enseignant qui fait cours sans masque est un inconscient !.. ».

En quelques mots, voilà en résumé la situation anxiogène qui s’est installée dans le pays, situation dont le principal responsable est le ministre de la santé.

Mais reprenons point par point ce petit couplet.

Des complotistes ?

Judy Mikovits, docteur en biologie moléculaire de l’université Georges Washington est montrée du doigt pour avoir esquissé les contours d’un complot mondial autour de la crise du coronavirus. lien

Complotiste la journaliste Cécile de Sèze en met une couche de plus dans les colonnes de « l’Express » et qui déclare sans ambages « certaines voix marginales chez les experts en coronavirus trouvent un écho chez les théoriciens du complot et mettent en danger la crédibilité de la parole scientifique » ? lien

Complotiste Martine Wonner, cette député, ex lrem, qui, lors d’une séance à l’assemblée pose les questions qui dérangent ? lien

Elle vient d’ailleurs de créer l’association « bon sens », constatant que l’état d’urgence sanitaire se transforme en un état d’urgence sécuritaire. lien

Des séditieux ?

Elle s’appelle Anne Alassane, et cette restauratrice (gagnante de l’émission master chef), a refusé de fermer son établissement, et elle argumente : « je trouve ça injuste ! pourquoi les tabacs, les concessionnaires automobiles, les supérettes ou les kebabs sont-ils ouverts »...s’exclame-t-elle, ajoutant : « je peux mettre 30 tables et les espacer de 2 m. En quoi est-ce plus dangereux de venir que d’aller au tabac » ? lien

Les mois ont passé depuis, et la colère est montée d’un cran, surtout dans la région marseillaise, dans laquelle, la fronde des restaurateurs a légitimé les propos d’Anne Allasanne.

« On ne fermera pas » ont-ils affirmé.

Henri Roveccio, restaurateur à Salon de Provence est un peu leur porte-parole, et fait de la résistance : « nous sommes révoltés suite à cette décision de notre cher ministre Véran !! Le but est de faire couler les restaurateurs ! Je suis outré ». lien

Est-il séditieux pour autant ?

L’incompréhension est d’autant plus forte que la récente décision de Véran, autorisant le maintien de l’ouverture des restaurants, mais refusant de l’appliquer aux bars, brasseries et divers bistrots... alors que les patrons de ces bistrots avaient décidé de ne servir à boire qu’aux clients assis... lien

En effet, quelle différence y a-t-il entre un client assis devant sa bière, et dégustant un sandwich... et le client d’un restaurant qui boit et mange tout autant ? vidéo

Des inconscients ?

Inconscient cet enseignant qui refuse de porter le masque ?

Il faut avouer que le message gouvernemental est plutôt opaque, brouillé, pour ne pas dire incompréhensible...

Alors qu’en juin, les enseignants n’étaient plus obligés de mettre un masque lorsqu’ils étaient à plus d’un mètre des élèves, (lien) ce n’était plus la règle au mois de septembre, dixit Blanquer, décidant « le port du masque pour tous, prof et élèves...et pas seulement quand il y a de distance physique suffisante ». lien

Bref, on le voit, la plus grande confusion règne dans le pays.

C’est aussi sur les tests qu’il faut s’interroger...

En effet la décision du ministre de la santé de tester le plus grand nombre de français possible est vraisemblablement contreproductive, car plus on teste, plus on trouve de cas ...sauf que ces cas découverts posent problème, puisque, comme l’expliquent de nombreux scientifiques, ce n’est pas parce que l’on est déclaré positif, que l’on va se retrouver à l’hôpital... voire au cimetière...

Mais allons plus loin, être testé positif au coronavirus mérite réflexion.

De quel coronavirus s’agit-il ?

Le Hcov-229 E ? Le Hcov OC43 ? Le Hcov-NL63 ? Le Hcov HKU1 ? Le Sars-Cov ? Le Mers-Cov ? Le SRAS-CoV-2 ? lien

Il faut savoir que tous ces coronavirus peuvent exister dans le corps humain, et le test PCR (Polymerase Chain Reaction) détecte n’importe lequel d’entre eux, sans distinction , même s’il n’est pas récent, car il détecte aussi des restes viraux.

Or les 4 premiers ne sont que des banals rhumes ...et lorsque les autorités sanitaires disent « positif au coronavirus », ils ne précisent pas lequel...

Pas étonnant dès lors que les cas positifs soient sur une courbe exponentielle...

...alors que les cas de décès sont largement moins importants...le 4 octobre, seul 32 décès avaient été comptabilisés (lien) (pour 67 millions d’habitants)...alors que le cancer provoque chaque jour 430 décès dans notre pays...et que la seule grippe hivernale est responsable de la mort de 125 personnes par jour. lien

L’occasion de découvrir le témoignage d’une infirmière en labo, prénommée Céline : « je fais des prélèvements covid tous les jours, résultat, 97% de négatif. Les positifs sont asymptomatiques et ont juste un rhume . Mon patron, médecin biologiste dit que nous sommes tombés dans la paranoïa totale. Je croise des médecins qui prescrivent pour être tranquille vis-à-vis de l’ordre et des patients devenus hystériques. L’épidémie est terminée depuis des mois . Le masque est inutile. Ce sont des faits médicaux que j’observe avec mes collègues, et nous sommes atterrés. Heureusement que des soignants commencent à dire la vérité ».

Essayons maintenant de comprendre la stratégie du ministre de la santé au sujet des masques... mais les recommandations sont si différentes d’une région à l’autre, d’une ville à l’autre, d’un commerce à l’autre, parfois même d’une rue à l’autre, qu’on y perd son latin ?

D’abord, si l’on en croit de nombreux scientifiques, les masques, du moins « les bleus », ceux que la population arbore régulièrement, ne servent à rien, sinon à provoquer diverses infections...lien

Ils sont de toute façon souvent portés un peu n’importe comment, découvrant le nez, ou descendus sur la gorge, stratégie compréhensible afin d’être prêt-e, à le remonter au cas où « la force publique » se manifesterait.

En effet, les français, qui, pour un million d’entre eux, ont payé au moins une fois 135 € d’amende, le mettent... dans la poche, ou sous le menton, au cas où...

On comprend que l’état ait besoin d’argent, au vu des largesses qu’il a décidé « quoi qu’il en coute », mais en faire payer une partie par le peuple n’est-il pas contreproductif, car finalement, ce sont 135 millions d’euros qui ne seront pas dépensés en « consommation », et donc 135 millions de moins pour les commerçants.

Passons...

Les français ont parfois la mémoire courte, et se souviennent-ils qu’avant « le gouvernement macron », les 3 qui l’ont précédé n’ont cessé de priver les hôpitaux de lits ?

Véran a imposé 800 millions d’économie à l’hôpital. lien

Sarkösi a supprimé 46 500 lits entre 2007 et 2012..., Hollande 17 500... Macron 4 170...

Un internaute taquin, Karim Duval, a réalisé une courte vidéo expliquant la nouvelle religion du pays, le covidisme.

Devant la défiance des français de plus en plus nombreux, surpris par la multiplication de décisions incompréhensibles, le ministre de la santé assure que ses décisions sont prises suite à l’avis du « conseil scientifique »... conseil dont faisait partie le Pr Raoult, lequel, comme on sait, en a démissionné...

Est-ce pour ça que la ville de Marseille a décidé de se doter de son propre conseil scientifique ?

L’avenir nous le dira...

Comme dit mon vieil ami africain : « pour rendre les abeilles moins agressives, on les enfume quand on vient leur prendre leur miel. Pour le peuple, c’est pareil ».

L’image illustrant l’article est de Charli

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

