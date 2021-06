« Que veulent ils faire à nos enfants ?

@olivier cabanel

La vaccination généralisée des enfants est d’une irresponsabilité extrême. Les apprentis sorciers savent-ils ce qu’ils font ?

Les vaccins étant produits, ils doivent être consommés ? Donc l’Europe approuvera puis l’Allemagne puis la France (le pays mouton). Le gouvernement en ce moment veut faire du chiffre (nombre de millions de vaccinés), c’est là l’autre raison contestable.

Des questions graves se posent à commencer par celle du consentement de l’enfant. C’est l’adulte qui l’influence pour se faire vacciner. Si le parent demande « tu ne veux pas te faire vacciner ? », les non dits et tout l’implicite que contient cette question (tu ne veux pas faire plaisir à tes parents ? Tu veux qu’ils tombent malade ? Etc.) font que l’enfant donnera un accord qui ne repose pas sur un « oui » authentique. Quelle valeur auront même les autorisations parentales ? Il y a des parents qui signent avec confiance et machinalement tous les papiers que l’école ou le docteur leur tendent ?

Le gouvernement français, lui, se repose sur la responsabilité des parents. Ce sont eux qui assumeront les conséquences possibles à long terme (y compris les procès que les enfants pourront faire à leurs parents plus tard). Les firmes n’assument pas non plus (clause de décharge de responsabilité dans les marchés).

Si on injecte des substances expérimentales et d’une technologie mal connue à des enfants, il y aura la première dose, puis la deuxième puis une chaque année voire deux ou trois par an. On pourra ajouter une injection pour d’autres virus qui atteignent les vieux...

Et puis un jour l’enfant sera adulte et voudra procréer. Ayant reçu (je dirai plutôt « subi ») des dizaines d’injections douteuses, le pourra-t-il ? Ses enfants seront-ils aussi « naturels » que les enfants d’aujourd’hui ou seront-ils des mutants ou des individus privés de toute défense naturelle et qu’il faudra vacciner à tout bout de champ ?

Il y a bien trop de choses que l’on ignore sur l’avenir. Alors pourquoi inoculer des substances chimiques à des enfants qui sont excellemment protégés par leurs défenses naturelles ?

Ce sont les vieux qu’il faut vacciner. Beaucoup trop de séniors en danger de passer en réanimation ne sont toujours pas vaccinés. L’autre priorité, ce sont les personnes plus jeunes mais très fragiles.

Foutez la paix aux gosses ! Laissez-les se défendre naturellement et se partager ce virus puisque les adultes seront vaccinés et ne risqueront plus rien de grave, puisque la circulation de virus fléchira très nettement par le jeu cumulé de la vaccination et de l’immunisation naturelle.

Personnages en blouses blanches, vous croyez-vous plus forts que la nature ?

Hey doctors, let the kids alone !