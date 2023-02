Réflexions autour de la sectorisation en psychiatrie et ses limites

Le principe de la sectorisation en psychiatrie veut qu’on regroupe les patients par zone géographique et non par pathologie. Cela représente certainement un avantage du strict point de vue organisationnel pour les équipes soignantes. Une sectorisation d’autant plus souple médicalement parlant qu’un diagnostic peut évoluer au fil du temps et qu’il faut donc s’adapter. De plus mélanger les pathologies permet de stimuler au lieu, en principe de stigmatiser par pavillon spécialisé. Or quand on entre pour la première fois ou même la seconde dans un service psychiatrique, ce qui frappe, et traumatise c’est précisément le mélange des pathologies. On est au spectacle d’un zoo humain, d’une psyché en désordre qu’on ne comprend pas et qui nous renvoie à nos propres projections sur la maladie mentale. Ces projections sont elle-même le fruit tant de fantasmes génériques dispensés autour de la dite maladie, que sur la psychiatrie en général. Passé le rubicond des portes du service, on est dans Vol Au-dessus d’un Nid de Coucou et la moindre contrariété venu du personnel soignant est vécu comme une forme de sadisme, d’abus d’autorité, d’autant renforcé par la verticalité qu’impose l’uniforme infirmier. Une verticalité qui s’impose également avec le psychiatre, j’y reviendrais, et le mode de l’enfermement. Je peux ainsi citer tel malade alcoolique profondément traumatisé par son environnement et qui, à ma dernière hospitalisation, n’arrêtait pas de revenir là-dessus et la violence morale que ça lui imposait. A sa première permission il fit une chute dans un escalier et je n’aurais pas été surpris d’apprendre qu’en fait de chute il s’agissait d’une rechute. C’est également que notre esprit, tous les esprits à l’exception des cas de psychopathies, sommes poreux aux problèmes des autres. Ça s’appelle l’empathie. Or cet aspect de la sensibilité du patient est totalement occulté dans ce cadre. Alors que non seulement elle est essentielle mais devrait être au cœur des préoccupations.

On ne guérit pas d’une maladie mentale. Il faut donc, au même titre qu’un diabète, une maladie longue durée en générale, s’adapter. On n’en guérit pas mais on peut se rétablir. Retrouver une vie stable, équilibrée, un mode de fonctionnement plus en accord avec nous-même et ce qui s’est imposé à nous à travers la pathologie. Car il faut bien entendre qu’à travers ce rétablissement et du fait même de la pathologie, c’est vers un meilleur nous-même que nous pouvons aller. Au sens certainement proactif, mais également à travers nos propres qualités. Se rétablir c’est s’obliger à un exercice que peu de gens au quotidien sont appelé à faire, pour leur plus grand désespoir. A savoir aller vers ce nous-même qui manque si souvent, s’obliger à s’écouter et non plus à obéir à des ambitions exogènes. Qu’il s’agisse des projections de nos parents par exemple, ou nos siennes propres au sujet de la place qu’on veut occuper en société. Et qui ne sont en réalité le plus souvent que le reflet des ambitions de la société elle-même. Pour autant un des freins majeurs au rétablissement c’est précisément la stigmatisation au sens globale, qu’on se l’inflige ou que nous la subissions. Alors si l’hôpital devient le premier lieu d’auto-stigmatisation, l’hôpital ne fait plus son travail et la sectorisation doit être revue et corrigée.

De mon expérience en 22 ans de maladie, avec dix hospitalisations derrière moi, je dois admettre que la psychiatrie en France a fait un petit pas en avant mais significatif. On est passé de la jungle fantasmée aux unités médicalisées où le patient a le droit au secret de son traitement, et à l’intimité d’une chambre individuelle. S’il est désormais couramment admis que la contention ne favorise en rien le soin et doit-être utilisé qu’en dernier recours. On comprend en revanche encore mal que les patients forment eux même une communauté solidaire et possiblement aidante, et qu’en conséquence l’isolement est vécu comme une punition dans la punition, source d’angoisse, et, on y revient, d’auto-stigmatisation. Viens ensuite la question de l’environnement lui-même, du cadre et des encadrants. Par le hasard de mes crises maniaques j’ai été hospitalisé en Angleterre. Là l’environnement était quasi familier, la salle télé était composée de poufs colorés, le personnel soignant ne portait pas de blouse dans le service et le repas pris en commun était assuré par ce même personnel dans une ambiance plus associative que strictement psychiatrique. Au résultat jamais je ne me suis sentit agressé, j’ai pris mon traitement sans m’opposer. Et si je me suis finalement évadé de cet hôpital c’était parce que je ne voulais pas attendre là la fin d’une crise que je savais en réalité légère. Une crise que j’ai au demeurant raisonné moi-même. A côté de ça les hôpitaux français sont fabriqués d’unité fermée à double tour avec « permission » à la clef et surveillance vidéo, où le personnel a l’obligation de porter la blouse immaculée et angoissante. Où les murs ressemblent aux murs de tous les hôpitaux de France, lugubres Avec la sempiternelle salle télé décorée sans goût, quand elle est décorée. Où le temps est aboli autant par l’ennui que le rituel systématisé de l’unité elle-même : lever, coucher, prise de médicaments, repas. Une ritualisation nécessaire au soin, certes, mais qui ne laisse l’espace à aucune responsabilité chez le malade, aucune créativité, aucune place en réalité. On est malade et rien de plus, pas patient, pas « personne concernée » mais malade point barre. Et cette impression est d’autant renforcé quand on est primo arrivant. Cette expression pudique de « personne concernée » est d’ailleurs dans ce cadre assez pathétique. Parce que précisément on ne l’est pas concerné. Pas du tout. Ni pris comme tel par le personnel soignant, ni comprit comme tel par nous-même. On est avant tout une pathologie. Et de « j’ai une pathologie » à « je suis cette pathologie » il n’y a qu’un pas qui ici se franchi sans mal.

Pourquoi cette bascule se fait sans mal ? Parce que faute d’explication et de compréhension sur sa pathologie. En 22 ans c’est mon seul effort de documentation qui m’a autorisé à comprendre ma maladie, sa typologie, ses mécanismes. On ne m’a proposé de la psychoéducation, et hors du cadre de l’hospitalisation, qu’au bout de 18 ans. Avant j’étais juste étiqueté et je devais me circonvenir à cette étiquette sans la comprendre, et donc à forcerie sans l’accepter. Ou si je l’acceptais, comme on accepte un jugement, une condamnation, je n’imaginais pas que je pouvais et devais la prendre en compte pour apprendre à mieux vivre avec, ne plus en être victime. Bref d’être acteur de mon soin, et non plus figurant dans une unité. Et ici j’en reviens à la verticalité du psychiatre dans le rôle du sachant. Il n’y a rien de plus préjudiciable au soin que de braquer un patient parce qu’on lui impose soit un soin soit un diagnostic, sans explication et surtout sans pédagogie. La démocratisation de la terminologie psychiatrique et son emploi pour le moins hasardeux dans les journaux à sensation a fait de la schizophrénie un mal potentiellement psychopathique. De la bipolarité, le trait des grands excessifs et des cyclothymiques. La dépression le mal du siècle sans plus d’explication. Bref de la bouillie pour bébé. Et c’est avec cette bouillie qu’on débarque quand on se retrouve du jour au lendemain avec un diagnostic que la psychiatrie à la papa voudrait définitif. J’ai été catalogué schizo puis bipo, et l’un dans l’autre je ne comprenais d’autant rien à rien que je ne savais même pas ce qu’était une bouffée délirante aigüe.

Et le paradoxe là-dedans c’est que mon psychiatre non plus. Il en connait les termes, les effets extérieurs visibles, il en connait parfois les causes et les mécanismes s’ils sont récurrents. Mais il n’a pas la moindre idée ni de leur violence, ni du monde dans lequel ça nous plonge. Récemment encore il me racontait avec effarement à quel point il venait de réaliser combien les hospitalisations était violentes. Mais il ne peut pas s’imaginer pas plus que la moyenne des gens ce que c’est que de croire qu’on vit avec un sorcier cannibale qui vous donne à manger des enfants. Alors qu’en réalité on vit bien avec un parfait inconnu au comportement marginal qui fait les courses pour vous. Ou de rencontrer Merlin alors qu’on se demande si on est le Roi Arthur, là où dans le monde réel on passe la journée avec un parfait inconnu parlant un anglais certes exquis mais habillé comme Gandalf. C’est là où justement la venue des pair-aidant en équipe intra devient indispensable à mon sens. Parce que la pair-aidance peut non seulement servir de relais pédagogique auprès des patients, mais également des soignants. Mais aussi le développement systématique d’ateliers de création, et la mise en place de groupe de parole. Pour autant mon expérience des ateliers de création, écrit ou peinture n’a pas été forcément très intéressante dans le processus de déstigmatisation. C’est qu’il n’est jamais complètement orienté rétablissement mais occupationnel. Or faire du coloriage de mandala a ses limites et elles sont très vite atteinte dans une unité où l’ennui et l’inactivité sont les maitres mots. En réalité à mon sens, on devrait limiter strictement l’accès à la télévision aux soirées, et ne jamais laisser tranquille les patients dans le confort de leur pathologie. Si le repos et les heures régulières sont nécessaires, les équipes soignantes devraient être plus souvent motivés à activer l’intellect des patients. Que ce soit par le jeu, le sport collectif, les ateliers de la création ou, un must selon moi dans l’action de rétablissement, des ateliers de théâtre. Parce qu’en l’état l’offre de soin des services se limitent à la chimie et à la discipline hospitalière, pour le reste c’est de la garderie.

La priorité des équipes soignantes est pour commencer de sortir le malade de sa psychose immédiate, ou de sa mélancolie, son stress, etc… Bref de le débarrasser le plus rapidement possible de ce qui lui encombre l’esprit et l’a conduit à l’hôpital. Dans ce cadre, le travail en amont des équipes mobiles, devient un atout incontournable pouvant éviter l’hospitalisation en elle-même. Pourtant en intra hospitalier c’est le plus souvent au patient lui-même qu’on demande de faire un effort. Soit en le contraignant à accepter un soin qu’il ne comprend pas forcément, soit en réduisant ledit soin à la prise docile de médicament et à la bonne observance des règles de l’hôpital. Ce n’est pas l’unité de soin qui s’adapte à ses patients, ce sont les patients qui s’adaptent à l’unité. Récemment mon meilleur ami était viré de telle unité sur un soupçon de séduction sur mineur. Or non seulement la dites unité n’a aucunement le droit de mélanger personne mineure et majeure ensemble. Mais on a fait peser sur son morale et son estime de lui-même un poids supplémentaire qu’il n’avait pas à porter. Or quand c’est en grande partie votre affect qui est le moteur de vos crises, et l’absence de vie affective votre problème central, ce genre d’accusation d’un personnel en réalité paniqué, grève fortement le rétablissement. Entré en libre il est ressorti prématurément et n’a pas obtenu le soin attendu et nécessaire. Un soin dont il aurait dû être l’acteur qu’il se proposait d’être et non la victime.

Aussi j’en reviens à la nécessité de mettre en place des ateliers créatifs à but non plus occupationnel mais thérapeutique. Et ici ce n’est pas seulement la venue de pair aidant qui devient nécessaire mais également d’ergothérapeute afin de chercher avec le patient les outils les plus adaptés à son rétablissement. Tout le monde n’a pas le champ intellectuel pour peindre son ressenti, l’écrire, témoigner de sa détresse, etc, et surtout tous les rétablissements n’empruntent pas le même chemin. Dans le cadre de ces ateliers, je soulignais plus haut le champ vaste de possibilités qu’offre le théâtre, notamment avec le psychodrame, mais également à travers l’impro. Exercice physique et mental, le travail d’acteur permet à la fois de sortir de sa position sociale où pathologique en empruntant la peau d’un autre. Mais également de s’observer et d’observer des situations qui, rejouées, peuvent mettre en perspective une problématique. Exercice de coping récurent pour traiter avec mon mal être passé c’était de m’inventer des personnages et d’emprunter leur peau. Peu importe finalement si ces personnages offraient peu de profondeur en réalité par leur nature le plus souvent héroïque. Leur interprétation même pendant cinq minutes, me permettait de mettre tel problématique en perspective. De raisonner une question, même de manière semi consciente, et de me réassurer.

La psychiatrie française bouge mais elle bouge encore trop lentement si on compare avec ce qui se passe au Canada ou dans les pays scandinaves. La pair aidance, mis en avant par le gouvernement Macron a encore besoin de professionnalisation mais également d’être considéré comme un métier à part entière, avec grille de salaire, statut et numéro d’URSSAF. La représentation que se fait encore la psychiatrie au sujet des pathologies mentales doit évoluer dans le sens du rétablissement. Le rôle de l’infirmier IDE ou IPA, en pratique générale ou avancé, doit être d’autant être réévalué et revalorisé si on veut améliorer la prise en charge dans le cadre de la sectorisation. Bref l’un dans l’autre non seulement la psychiatrie a besoin de moyens supplémentaires, mais de mieux employer ses acteurs. Mieux impliquer le patient. Mieux investir non dans le tout sécuritaire voulu par un imbécile à gourmette, mais dans le seul sens du soin et surtout du rétablissement.