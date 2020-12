Remdesivir : la polémique qu’on n’a pas eue en France…

MESSAGE de Jean-Dominique Michel à Mr. Olivier VÉRAN. (vidéo 5’12’’)





Avoir mis en échec, comme vous l’avez fait, les médecins généralistes, qui dans tous les textbooks épidémiologiques, sont le premier rideau face à un phénomène de cette nature, est une violation crasse des droits des soignants et des patients dont vous aurez à répondre devant la haute cour de justice.

Les conséquences des mesures que vous avez prises, monsieur le ministre, sont infiniment pires que le tribu que cette maladie a pris sur la population, en fauchant essentiellement des personnes en fin de vie et gravement malades.

Vous êtes en train d’organiser, monsieur le ministre un saccage des forces vives de la société, un effondrement de l’économie, une asphyxie de la culture. Il n’existe pas une seule catégorie de la population qui n’est endommagée par les décisions excessives que vous prenez les unes après les autres, avec un autoritarisme qui laisse pantois ; et ce d’autant plus qu’elles ne reposent PAS sur des bases scientifiques.

Le seul pays d’Europe qui n’a pris que des décisions basées sur des données probantes, c’est la Suède, dont « on » s’est beaucoup gaussé, et qui aujourd’hui est en bien meilleure position que les pays latins d’Europe face à ce qu’il reste de cette épidémie.

« Épidémie », ce n’est pas un mot qu’on dit parce qu’il nous vient à l’esprit. Ce sont des critères objectifs. Vous savez comme moi, monsieur le ministre, qu’en ce qui concerne les infections respiratoires virales, on parle d’épidémie dès lors qu’il y a 150 cas de personnes avec des symptômes et malades pour 100 000 habitants. Vous avez baissé ce seuil à 60 pour le covid, avec des tests qui, jusqu’à hauteur de 9 sur 10, peuvent être positifs sans que la personne soit malade, infectée ou infectieuse.

Il est urgent de mettre les priorités dans le bon ordre, et d’arrêter cette destruction qui, déjà, conduit à des millions de chômeurs en plus, à des centaines de milliers de fermetures et de faillites d’entreprises. Tout ça pour une épidémie respiratoire virale qui n’aura été que la dixième la plus pire depuis l’après guerre.

Nous sommes dans un délire collectif. Il est urgent d’en sortir. Confiez les reines des décisions à des personnes compétentes en qui les Françaises et les Français ont confiance, comme le professeur Raoult ou le professeur Perronne qui a assumé cette fonction pendant longtemps dans le cadre des politiques de santé. Et puisque votre action et votre communication sont désormais devenues toxiques pour le pays, monsieur le ministre, prenez vos responsabilités ; et, je vous en prie, démissionnez !