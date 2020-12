Remise en question du port des masques et décision judiciaire au Portugal qui vient d’invalider les tests PCR !

Le résultat d’une étude danoise sur le port des masques en tout lieu apporte une nouvelle preuve que le port des masques n’est pas vraiment efficace. L'OMS dans son rapport du 5 juin 2020 indique même que le port des masques s'avère dangereux pour notre santé en mentionnent le risque potentiellement accru d’auto-contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées !

Utilité du masque : l’étude danoise qui dérange

Le masque pourrait même, en réalité… favoriser la propagation du virus.

« Toute l’absurdité du port du masque est bien là : son usage est prévu pour une salle d’opération stérile, avec une ventilation permettant d’éviter toute transpiration. Les soignants le mettent dans des conditions stériles et ne le touchent plus pendant quatre heures, avant de le remplacer éventuellement. »

« Dans la vraie vie donc, les gens le portent, transpirent, baignent dans leur haleine et le masque se transforme rapidement en véritable bouillon de cultures de bactéries, levures et virus ! Comme les gens le touchent en continu, ils se tartinent les doigts de ces germes pour les diffuser par millions autour d’eux toute la journée. »

Sur les boîtes des masques des fabricants il est marque :

!!! Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses. !!!

Si non, pourquoi croyez-vous que les gens qui travaillent avec des virus dangereux portent des combinaisons sous pression rassemblent à celles des astronautes voire cosmonautes, voire la photo suivante ?





Covid-19 : « Les masques chirurgicaux ne suffisent pas face à la contamination par aérosol, il faut renouveler l'air intérieur », pointe Fabien Squinazi, du Haut Conseil de la Santé Publique



Les masques sont-ils efficaces pour prévenir cette contamination par aérosol ?

Le masque chirurgical ou son équivalent en tissu est indispensable pour prévenir l’infection par proximité : il retient 90% des particules supérieurs à 3 microns émises par leur porteur, ce qui évite en grande partie que ces grosses gouttelettes contaminent directement les autres personnes.

D'autre part, ces grosses gouttelettes ne s’évaporeront pas pour former un aérosol. En revanche, les microgouttelettes, d'un diamètre inférieur à 3 microns, vont passer et former un aérosol. Il pourra contaminer d'autres personnes, et ce même si celles-ci sont porteuses d'un masque chirurgical. Car ce dernier ne protège pas des aérosols. Seuls les masques FFP2 sont efficaces à cet égard.

Une revue a enfin eu le courage de publier l'étude Danoise



Voici l'étude danoise publiée le 18 novembre 2020 dans la revue Annals of Internal Medicine de l'American College of Physicians : https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817



Un extrait de l'étude :

The recommendation to wear surgical masks to supplement other public health measures did not reduce the SARS-CoV-2 infection rate among wearers by more than 50% in a community with modest infection rates, some degree of social distancing, and uncommon general mask use. The data were compatible with lesser degrees of self-protection.

Traduction en français : source

La recommandation de porter des masques chirurgicaux pour compléter d'autres mesures de santé publique n'a pas réduit le taux d'infection par le SRAS-CoV-2 chez les porteurs de plus de 50% dans une communauté avec des taux d'infection modestes, un certain degré de distanciation sociale et une utilisation générale peu commune du masque. Les données étaient compatibles avec des degrés inférieurs d'autoprotection.

Covid-19 : Selon l’OMS, le port du masque n’a pas d’utilité sanitaire prouvée, c’est un acte « d’intégration communautaire » présentant de nombreux effets secondaires

Il faut s’arrêter désormais sur ce qu’écrit l’OMS dans son rapport « Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19 » du 5 juin 2020.



En page 7 il est bien précisé (en haut à droite - deuxième ligne) :

« À l’heure actuelle, il n’y a pas d’éléments directs (provenant d’études sur la COVID-19 et sur les personnes en bonne santé au sein de la communauté) sur l’efficacité du port généralisé du masque par les bien-portants en vue de prévenir les infections dues à des virus respiratoires, notamment celui de la COVID-19. »

L’OMS par contre préconise le port des masques pour les personnes présentent des symptômes du Covid-19 avec les conseils suivants :

Citation page 7 de l’étude danoise :



L’OMS recommande aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 (1, 2) : •de porter un masque médical, de s’isoler et de consulter un médecin dès qu’elles commencent à ressentir des symptômes potentiels même bénins de la COVID-19 – fièvre, toux, fatigue, perte d’appétit, dyspnée et douleurs musculaires notamment, ou d’autres symptômes non spécifiques qui ont été signalés, mal de gorge, congestion nasale, mal de tête, diarrhée, nausées ou vomissements par exemple. La perte de l’odorat et du goût précédant l’apparition de symptômes respiratoires a également été signalée.(64, 65) Les personnes âgées ou immunodéprimées peuvent présenter des symptômes atypiques – fatigue, perte de vivacité, mobilité réduite, diarrhée, perte d’appétit, délire et absence de fièvre.(26, 66, 67) Il est important de remarquer que chez certaines personnes atteintes par la COVID-19 les premiers symptômes peuvent être tout à fait bénins et non spécifiques ; •de suivre les instructions précisant comment mettre, retirer et jeter un masque médical et respecter une bonne hygiène des mains ; (68)•d’appliquer toutes les autres mesures, en particulier de respecter l’hygiène respiratoire et la distanciation physique (d’au moins 1 mètre) et de se laver fréquemment les mains.(42)



Vaccination Covid19, Le Crime Parfait par Olivier Probst

8:02 Les masques

8:40

Entre temps le masque est paradoxalement devenu la pierre angulaire pour combattre la propagation de la maladie.

De qui se moquait-on ? En fait, cette volonté incompréhensible d’imposer ce satané masque n’est-elle pas une volonté inavouable d’affaiblir nos systèmes immunitaires plutôt que de le protéger …( voire de le renforcer, par la vitamine D, Vitamine C, le Zinc, …) ?

8 :51

A bien y regarder de près tout se passe comme si ce gouvernement avait sciemment tout mis en œuvre pour nous couper de toutes les ressources nécessaires pour nous maintenir en forme comme par exemple de faire fermer les salles de sport ou en nous privant avec le confinement du soleil et donc de la vitamine D qui est pourtant essentielle.

9 :07

Par ailleurs, on pourra remarquer que le déroulement de cette pandémie rappelle les techniques de tortures développe à des échelles individuelles sur des prisonniers des camps de détention, comme Guantanamo, avec le manuel de torture psychologique KUBARC mais qui serais cette fois-ci applique à grande échelle, celle des sociétés.

9 :25

Ainsi on y retrouve, Pêle-mêle :

La privation sensorielle avec le port du masque obligatoire

avec le port du masque obligatoire Le développement d’un sentiment d’insécurité et de stress permanent avec un martelage médiatique incessant et quotidien du nombre des morts par le croquemort en chef, Jérôme Salomon !

permanent avec un martelage médiatique incessant et quotidien du nombre des morts par le croquemort en chef, Jérôme Salomon ! Quoi de mieux aussi pour rendre les gens malades que de leur parler des maladies a la longueur de journée, surtout pour les personnes les plus sensibles et hypocondriaque.

L’isolation avec le confinement, les gestes barrières et l’éloignement des proches

avec le confinement, les gestes barrières et l’éloignement des proches Le harcèlement des concitoyens avec des mesures absurdes sous peine de recevoir des amandes exorbitantes, le port du masque continuel ! Exemple : À partir de la quatrième verbalisation on a droit à une amande de 3750 € ainsi 6 mois d’emprisonnement

Tout est fait pour rendre la vie quotidienne pénible !

des concitoyens avec des mesures absurdes sous peine de recevoir des amandes exorbitantes, le port du masque continuel ! Exemple : À partir de la quatrième verbalisation on a droit à une amande de 3750 € ainsi 6 mois d’emprisonnement Tout est fait pour rendre la vie quotidienne pénible ! La désorientation et la perte des repères, avec des discours officiels évolutives qui changent en permanence et de manière contradictoires, des mesures à géométrie variable, voire parfaitement incohérentes.

On dirait donc bien la mise en œuvre de ce que la politologue Naomi Klein décrivait dans « Essai sur la montée du capitalisme du désastre », comme la stratégie du choc, une stratégie proprement machiavélique (conception de la politique prônant la conquête et la conservation du pouvoir par tous les moyens) qui permet de profiter de l’état de la sidération généralisé pour passer en force et sans réaction des mesures absolument inacceptables d’un point de vue éthique et démocratique et qui serait rejette avec force et véhémence en temps normal !







Expérience de Milgram

11 :03

Ce que nous avons traversé collectivement ses derniers mois ressemble donc à une gigantesque expérience de contrôle social et de soumission de la population à l’instar de l'expérience de Milgram



Jean-Dominique Michel : « Tout indique que le confinement généralisé n’était pas la meilleure réponse »

FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Dans son livre « Covid : anatomie d’une crise sanitaire », l’anthropologue médical Jean-Dominique Michel critique ouvertement la réponse des autorités françaises à la crise.



Jean-Dominique MICHEL est un anthropologue médical suisse, spécialiste de santé publique. Il intervient depuis plus de 25 ans en tant qu’expert auprès de services gouvernementaux et pour la mise au point de dispositifs de santé innovants. Il tient un blog sur La Tribune de Genève, http://jdmichel.blog.tdg.ch



Dernier article datant du 27/12/2020

citation Jean-Dominique MICHEL :

J'ai souvent exprimé ma conviction que le seul espoir de salut face au désastre en cours et à l'imbécile nocivité des décisions imposées à la population résidait dans la justice. Les "lois sanitaires" et les arrêtés de nos "autorités" sont largement anticonstitutionnels et illégaux, tout comme l'est l'imposition d'une dictature sanitaire par de petits potentats de la bureaucratie "médicale" et "scientifique" qui, en l'espèce, piétinent le droit, les repères et les bonnes pratiques en santé publique sur la base de modélisations qui relèvent plus de l'art de diseurs de bonne aventure que de la science.



Et les lignes bougent : une importante décision judiciaire au Portugal vient ( enfin ! ) d'invalider les tests PCR comme moyen d'évaluer la circulation du virus. En Allemagne, une plainte contre le fameux Pr Drosten fait trembler les gouvernements du monde entier, tant l'exploitation indue de ces tests, réalisés n'importe comment, est au cœur de l'emballement et de la panique justifiant les pires stupidités. En Autriche, une décision de la cour suprême vient de reconnaître l'illégalité de l'imposition du port du masque à l'école.





Les juges du Portugal soulignent la fiabilité « plus que discutable » des tests COVID-19

En effet, ils citent une étude qui suggère que seulement 3% des tests positifs déclarés par les autorités sanitaires peuvent être de « vrais positifs ».

Une décision de 34 pages sur un appel contre un bref d’habeas corpus déposé par quatre touristes allemands « illégalement confinés » dans un hôtel aux Açores au cours de l’été ne laisse aucun doute sur le fait qu’un test RT-PCR positif ne peut être pris pour argent comptant.





Le grand tabou du nombre des suicides

Le nombre des suicides liée aux mesures politico-sanitaires draconiennes sont un tabou et ignoré par les médias mainstream tout comme par le gouvernement !

Voici le témoignage de l’avocat allemand Reiner Fuellmich

"Beaucoup de gens se suicident. Un hôpital très proche de chez nous en Californie, le Centre Médical John Muir, a rapporté, en juin 2020, autant de suicides que dans une année entière habituelle."

Je me suis permis de faire une simulation avec ce facteur 12 :

Si je transpose ce facteur 12 de surmortalités sur le nombre de suicides en France en prennent le chiffre de l’année 2010 ou il y avait 10 334 suicides j'arrive à 124 008 suicides (sur une année entière). N'oublions pas nous sommes proche d'atteindre une année entière de ladite pandémie Covid-19 avec ce virus ayant connue des multiples mutations depuis son apparition.



Même si ce chiffre est très approximatif et non vérifiable, car on nous cache les chiffres des suicides il est clair que les dégâts collatéraux de toutes les mesures dépassent très largement celles des morts dû au Covid-19, sachant que le nombre des morts aura pu être largement réduit, au moins 80%, si l’hydroxychloroquine n’était pas fallacieusement déclare comme venimeux par des gens trouvent un intérêt financier (le Plaquenil coute seulement 5,19€ par boîte) au profit de médicaments beaucoup plus cher comme le Remdesivir (plus de 2000 €) !

Ce chiffre approximatif des 113 674 morts est faux dites-vous ?

C’est un chiffre bien évidemment approximatif mais le silence médiatique sur le vrai nombre des morts par suicide laisse présager le pire !

Alors que les médias sont capables chaque jour de nous annoncer, en boucle, des faux chiffres concernant le COVID-19 ils se montrent incapables d’annoncer les statistiques des suicides, bizarres non ?

Je ne pense pas qu’il s’agit d’une coïncidence !

Voilà ce que nous annonce le journal de libération du 17 novembre 2020 à 16 :16

Il est encore trop tôt pour avoir des chiffres.



AH BON ?!?

Posez-vous la question pourquoi les médias mainstream nous cachent les chiffres de suicides de mois en mois et pourquoi ils ne nous les annoncent pas quotidiennement comme pour le Covid-19. Est-que c’est par peur que les français découvrent les vraies conséquences, les dégâts collatéraux, des deux confinements successifs ainsi celle du couvre feux, ainsi toutes les autres mesures liberticides, mesures qui réduisant très fortement nos liens sociaux, qui détruisent l’économie de base, celle des PME’s et TPE’s, les travailleurs indépendants, etc. tout cela au très grand profit des GAFA ! Infecté par le virus de la boulimie au fric BIG PHARMA essaye par tout moyen de faire primer ses intérêts financiers sur la santé publique ! Leur objectif primaire est le chiffre d’affaire et de satisfaire les intérêts des actionnaires comme démontre le documentaire suivant !







Big Pharma, labos tout-puissants

Reiner Fuellmich, avocat allemand et qui vit en Californie :

Cette pandémie a été mise en scène !

Reiner Fuellmich nous explique pourquoi les tests PCR ne sont pas fiables et en conséquence les chiffres que les médias dominants nous annoncent d'heure en heure sont fausses :

Au sujet des test PCR :

"Il s’avère que, même si un test PCR c’est génial pour amplifier les choses que l’on ne peut voir à l’œil nu, cela ne permet pas de nous dire quoi que ce soit sur les infections. L’inventeur du test PCR, Kary Mullis (Prix Nobel en Chemie - Polymerase Chain Reaction), la dit encore, encore et encore. J’ai écouté toutes des vidéos, un gars génial, spirituel et intelligent, plein d’humour."

Kary Mullis dénonce la mauvaise interprétation des tests PCR dont il est l’inventeur !

« The measurement for it is not exact at all …... PCR it doesn’t tell you are sick !”

Traduction : « La mesure n'est pas exacte du tout… PCR ne dit pas que vous êtes malade ! »

Le port du masque est BIEN SÛR nocif pour la santé !

UN extrait du rapport de l'OMS pages 10 et 11 :



Il faudra notamment tenir compte des risques et inconvénients potentiels suivants en adoptant l’approche du port ciblé systématique du masque médical :

risque potentiellement accru d’autocontamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées ;

autocontamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de microorganismes ;

mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé ;

lésions cutanées faciales, dermite irritativeou aggravation de l’acné en cas de port fréquent et prolongé du masque ;

difficulté de communiquer clairement ;

sensation possible d’inconfort ;

fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des mesures préventives qui ont fait leurs preuves comme la distanciation physique et l’hygiène des mains ;

port du masque mal supporté, notamment par le jeune enfant ;

problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination sauvage des masques peut entraîner une augmentation du volume des déchets dans les lieux publics, présentant un risque de contamination des préposés au nettoyage des rues et des risques pour l’environnement ;

difficultés de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale ;

désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, les personnes atteintes de troubles mentaux ou de déficiences développementales, les personnes âgées atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques ou les personnes souffrant d’affections respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment subi un traumatisme facial ou une intervention chirurgicale orale ou maxillofaciale, ainsi que celles quivivent dans un environnement chaud et humide.

Qualité de l’air au bloc opératoire et autres secteurs interventionnels page 41 (en haut à droite) :

edmistonet al. ont démontré que le masque chirurgical perdait rapidement son efficacité à filtrer l’air expiré, en condition réelle. Pour maintenir une qualité d’air suffisante, les auteurs recommandent de changer le masque toutes les 90 minutes [edmistonet al. - 2005]. Dans leur étude réalisée en condition expérimentale, BarBosa et al. ont montré une perte d’efficacité du masque intervenant après deux à quatre heures d’utilisation [BarBosa et graziano - 2006].

En résumé le port de masque apporte plus d'inconvénients que de bénéfices surtout en combinaison avec toutes les autres mesures, confinement, couvre feux, ainsi des multiples lois liberticides très contraignantes, liberticides et anti-démocratiques, annoncé de semaine en semaine !



Une prévention efficace de notre santé doit avant tout reposer sur le renforcement du système immunitaire, par la prise de vitamine D, vitamine C, du Zinc (entre 10 et 15 mg / jour) etc. ... voire les compléments alimentaires qu'on peut obtenir en pharmacie.

Covid-19 : 80% des patients hospitalisés carencés en vitamine D !

Vitamine D : 80% des Français déficients ou carencés

Il faut réhabiliter l'usage de l'hydrochloroquine pour combattre le Covid-19 en France, surtout en phase précose !

Hydroxychloroquine approuvée en Italie : le rapport scientifique complet - 16/12/2020

Italie : le 7 décembre 2020 les professeurs : Prof. Alessandro Capucci, cardiologue, Prof. Luigi Cavanna, oncologue et le Dr. Paola Varese ont versé un rapport médical d’expertise scientifique sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans les premiers symptômes de la pathologie sras-cov2.

Ce rapport forme la base scientifique dont les arguments ont été repris par Conseil d’Etat italien dans la décision pour l’autorisation de l’hydroxychloroquine dans le traitement de la Covid-19 en phase précoce.

Avant de conclure, ce rapport établi l’asymétrie d’informations qui existent chez les régulateurs et les conflits d’intérêts en science et chez les autorités qui affectent l’éthique de la recherche.

Covid-19 : l’Agence du médicament, l'ANSM, refuse toujours d’autoriser massivement l’hydroxychloroquine



Un recours en justice contre le refus d’autoriser massivement l’hydroxychloroquine

L’avocat Fabrice di Vizio dépose un recours au Conseil d’Etat et une plainte au pénal après le refus de l’Agence du médicament d’autoriser plus largement ce médicament prôné par le Pr Raoult.



Il est très urgent de mettre un terme à cette dictature sanitaire qui est liberticide, contreproductive, destructrice des emplois et mise en place par des gens corrompu. Il est grand temps de restaurer nos divers libertés qui ont été confisqués par des criminels !